Атмосферная Александрия в Петергофе: когда фонтаны уже посмотрели

Погулять в тени вековых деревьев, познакомиться с прошлым царских дач и полюбоваться Финским заливом
Александрия — старинный парк, который граничит с Нижним парком в Петергофе. В отличие от своего шумного соседа, он очаровывает тишиной и спокойствием.

Вы узнаете, как императрица Александра Фёдоровна создала здесь атмосферу умиротворения, любви, заботы и семейного уюта, которую ценили четыре поколения Романовых. И перенесётесь во времена расцвета загородной резиденции.
Атмосферная Александрия в Петергофе: когда фонтаны уже посмотрели
Атмосферная Александрия в Петергофе: когда фонтаны уже посмотрели
Атмосферная Александрия в Петергофе: когда фонтаны уже посмотрели
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Первоначально эти земли были собственностью ближайшего сподвижника Петра I — Меншикова. Но возвести задуманный дворец он не успел. Уже в 19 веке Николай I выбрал это место для семейного загородного дома. А название оно получило по имени его супруги — императрицы Александры Фёдоровны.

  • Вы увидите чудом уцелевшие в годы войны царские дачи, где проводили детство будущие российские императоры
  • Осмотрите все знаковые постройки парка
  • Оцените неоготический собор, который при этом является православным храмом святого Александра Невского
  • Отыщете место, где находилась Нижняя дача Николая II
  • Пройдётесь по Руинному мостику и выясните, почему его так назвали
  • Опробуете детские развлечения будущих императоров

Вы узнаете:

  • Кто хотел здесь построить роскошный дворец Монкураж, но так и не успел
  • Как охотились царские особы в 18 веке
  • Как учились и отдыхали на даче дети в императорской семье
  • Почему внутри парка есть исторический забор
  • Где в парке любил гулять и мечтать будущий император Александр II в сопровождении своего учителя Жуковского
  • Какие устраивали праздники в царской семье

В конце прогулки по желанию и в хорошую погоду можем устроить пикник на уютном пляже Финского залива.

Организационные детали

  • До места встречи в Петергофе вам нужно добраться самостоятельно
  • Дополнительные расходы: билеты в парк, в том числе для гида — 700 ₽ (есть льготные тарифы). Опционально: билеты в музеи на территории парка и продукты для пикника
  • По понедельникам музеи не работают

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Петергофе, у входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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