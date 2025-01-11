Александрия — старинный парк, который граничит с Нижним парком в Петергофе. В отличие от своего шумного соседа, он очаровывает тишиной и спокойствием. Вы узнаете, как императрица Александра Фёдоровна создала здесь атмосферу умиротворения, любви, заботы и семейного уюта, которую ценили четыре поколения Романовых. И перенесётесь во времена расцвета загородной резиденции.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Первоначально эти земли были собственностью ближайшего сподвижника Петра I — Меншикова. Но возвести задуманный дворец он не успел. Уже в 19 веке Николай I выбрал это место для семейного загородного дома. А название оно получило по имени его супруги — императрицы Александры Фёдоровны.

Вы увидите чудом уцелевшие в годы войны царские дачи, где проводили детство будущие российские императоры

Осмотрите все знаковые постройки парка

Оцените неоготический собор, который при этом является православным храмом святого Александра Невского

Отыщете место, где находилась Нижняя дача Николая II

Пройдётесь по Руинному мостику и выясните, почему его так назвали

Опробуете детские развлечения будущих императоров

Вы узнаете:

Кто хотел здесь построить роскошный дворец Монкураж, но так и не успел

Как охотились царские особы в 18 веке

Как учились и отдыхали на даче дети в императорской семье

Почему внутри парка есть исторический забор

Где в парке любил гулять и мечтать будущий император Александр II в сопровождении своего учителя Жуковского

Какие устраивали праздники в царской семье

В конце прогулки по желанию и в хорошую погоду можем устроить пикник на уютном пляже Финского залива.

Организационные детали