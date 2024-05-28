1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Петергоф: триумф Петра I
Начало: По договорённости (в черте города)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Петергоф к паркам и дворцам на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35 (метро ст. Гостиный двор)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия28 мая 2024Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,
- РРемпель28 мая 2024Понравилось всё. Хороший транспорт, профессиональный водитель Артур, замечательный гид Диана. Без беготни и спешки посмотрели весь Петергоф. Интересный рассказ Дианы, как в пути, так и на месте. Очень рекомендую этих ребят для индивидуальной Экскурсии.
- ААндрей26 мая 2024Превосходная экскурсия с Татьяной! Очень интересная информация, прекрасный маршрут, отличный экскурсовод!!! Остались только самые теплые и восхитительные эмоции! Всем рекомендуем!!!
- ААнна26 мая 2024Здравствуйте!!!!! Хочу оставить искренний отзыв о нашей поездке в Питергоф!!! На столько все четко сработано, информация, место встречи, время, гид,
- ИИнна26 мая 2024Спасибо организатору Дарье, гиду Ольге за незабываемую экскурсию Петергоф! Ольга очень познавательно и интересно, много исторических событийбыло озвучено. Теплая и комфортная отмосфера мероприятия и особое спасибо за организацию мини экскурсий!
- ИИрина23 мая 2024Замечательная экскурсия, замечательный гид🤗
- IIvan22 мая 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- BBelkovetsanastasiya04.0613 мая 2024Отличная эскурсия! Все очень понравилось)
- ДДенис13 мая 2024Заказывал экускурсию для мамы и сестры — им очень понравилось, Светлана отнеслась с большой заботой к мероприятию, все прошло отлично, рекомендую!
- ООльга13 мая 2024Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петергоф на минивенеВсе было отлично, подвела только погода. Было очень холодно.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Петергоф на автомобиле»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
- Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
- Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
- В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
- Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
- Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В Петергоф на автомобиле" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 900 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «В Петергоф на автомобиле», 415 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август