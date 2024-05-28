В Петергоф на автомобиле – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 10 экскурсий в категории «В Петергоф на автомобиле» в Санкт-Петербурге, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
29 отзывов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
86 отзывов
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
77 отзывов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900 за человека
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
132 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Петергоф: триумф Петра I
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Петергоф: триумф Петра I
Начало: По договорённости (в черте города)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 6 чел.
Из Петербурга в Петергоф к паркам и дворцам на комфортном автомобиле
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Из Петербурга в Петергоф к паркам и дворцам на комфортном автомобиле
Начало: Невский проспект, 35 (метро ст. Гостиный двор)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Стрельна - несостоявшееся величие
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Петергоф на автомобиле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
  2. Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
  3. В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
  4. Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
  5. Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В Петергоф на автомобиле" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 900 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «В Петергоф на автомобиле», 415 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам