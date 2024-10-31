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О городе лучше всего узнавать через судьбы людей, которые в нём жили.



Мы поговорим о Фаберже, «роковой» Авроре Демидовой, Аркадии Руманове и его дружбе с великим князем Александром Михайловичем. Вы увидите самые знаковые здания на Большой и Малой Морской и узнаете об их обитателях. А в некоторые дома мы даже заглянем, чтобы изучить сохранившиеся интерьеры.