О городе лучше всего узнавать через судьбы людей, которые в нём жили.
Мы поговорим о Фаберже, «роковой» Авроре Демидовой, Аркадии Руманове и его дружбе с великим князем Александром Михайловичем. Вы увидите самые знаковые здания на Большой и Малой Морской и узнаете об их обитателях. А в некоторые дома мы даже заглянем, чтобы изучить сохранившиеся интерьеры.
Мы поговорим о Фаберже, «роковой» Авроре Демидовой, Аркадии Руманове и его дружбе с великим князем Александром Михайловичем. Вы увидите самые знаковые здания на Большой и Малой Морской и узнаете об их обитателях. А в некоторые дома мы даже заглянем, чтобы изучить сохранившиеся интерьеры.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Дом Пиковой дамы — особняк Натальи Петровны Голицыной, одной из самых влиятельных дам Петербурга начала 19 века.
- Доходный дом Гиллерме, где скоропостижно скончался Пётр Ильич Чайковский.
- Дом Фаберже — здесь находился легендарный магазин семейства Фаберже, а ещё их квартира, мастерская и художественная студия.
- Императорское общество поощрения художеств, где до сих пор располагается Союз художников.
- Доходный дом страхового общества «Россия» — одно из самых красивых зданий Большой Морской улицы.
- Особняк Демидовых — шикарный особняк с атлантами и кариатидами на фасаде, которые изображают владельцев дома.
- Особняк Половцова — скромный снаружи и шикарный внутри.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Исаакиевский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 30 туристов
Привет! Меня зовут Валентина, я вожу авторские экскурсии по Петербургу. Изучаю историю города 19-20 веков через судьбы интересных мне личностей. Особое внимание обращаю на места, в которых они жили. Дома для меня — хранители воспоминаний. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.Задать вопрос
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