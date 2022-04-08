Что вас ожидает

Шкатулка с секретами

Прогуляться по дворам Васильевского острова — словно вернуться в детство, когда на праздник подарили круглую жестяную коробочку монпансье, и ты с замиранием сердца рассматриваешь разноцветные камушки-леденцы, угадывая их вкус по цвету. На нашей пешеходной экскурсии по Санкт-Петербургу вам предстоит распробовать россыпь самых разных историй.

Прогулка с элементами творчества

Нашими незримыми попутчиками будут Анна Ахматова, Вадим Шефнер, Иосиф Бродский. Я буду цитировать строки из произведений поэтов и писателей, связанных судьбой с Васильевским островом. А также покажу работы Павла Еськова, Ольги Васильевой, Владимира Колбасова и других петербуржских художников, которые украсят нашу прогулку.

Васильевский — в эпохах и лицах

Вы узнаете, почему центр здесь так и не состоялся, а каналы были зарыты и почему на этом острове линии, а не улицы. Я расскажу, какие следы прошлого сохранил Васильевский и как был устроен быт дореволюционного Петербурга. Помогу отыскать красивые витражи и лепнину. Проведу по местам съемок известных фильмов. Кроме того, вы выясните, где же жили молодые Ахматова с Гумилевым и почему это место называлось «Тучкой», а также услышите о потомках знаменитой династии Бенуа, о миллионерах Савве Яковлеве и купцах Елисеевых.

Организационные детали