Атмосферная прогулка по Васильевскому острову

Прочувствовать энергетику петербуржского района через картины и стихотворения героев своего времени

Индивидуальная
Васильевский остров — вроде бы в центре, но в то же время на окраине.

Вроде бы помпезный, но в то же время заброшенный.

Здесь определенно есть своя атмосфера, и чтобы ее почувствовать, вы не только услышите историю района, но и ощутите себя островитянами разных эпох, взглянув на Васильевский глазами местных жителей: поэтов, музыкантов, художников и сценаристов.
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Шкатулка с секретами

Прогуляться по дворам Васильевского острова — словно вернуться в детство, когда на праздник подарили круглую жестяную коробочку монпансье, и ты с замиранием сердца рассматриваешь разноцветные камушки-леденцы, угадывая их вкус по цвету. На нашей пешеходной экскурсии по Санкт-Петербургу вам предстоит распробовать россыпь самых разных историй.

Прогулка с элементами творчества

Нашими незримыми попутчиками будут Анна Ахматова, Вадим Шефнер, Иосиф Бродский. Я буду цитировать строки из произведений поэтов и писателей, связанных судьбой с Васильевским островом. А также покажу работы Павла Еськова, Ольги Васильевой, Владимира Колбасова и других петербуржских художников, которые украсят нашу прогулку.

Васильевский — в эпохах и лицах

Вы узнаете, почему центр здесь так и не состоялся, а каналы были зарыты и почему на этом острове линии, а не улицы. Я расскажу, какие следы прошлого сохранил Васильевский и как был устроен быт дореволюционного Петербурга. Помогу отыскать красивые витражи и лепнину. Проведу по местам съемок известных фильмов. Кроме того, вы выясните, где же жили молодые Ахматова с Гумилевым и почему это место называлось «Тучкой», а также услышите о потомках знаменитой династии Бенуа, о миллионерах Савве Яковлеве и купцах Елисеевых.

Организационные детали

  • Прогулка пешеходная, поэтому позаботьтесь о подходящей обуви
  • По пути можно будет зайти в кофейню — эти расходы не включены в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Спортивная-1
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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