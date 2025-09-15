Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову — прекрасная возможность познакомиться со старейшим районом города, где сохранилась своя особая атмосфера.
Мы прогуляемся по его улицам-линиям и проспектам, погрузимся в историю острова, поговорим об известных людях, которые внесли свой вклад в развитие и славу не только Санкт-Петербурга, но и всей России.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПрогулка-путешествие по Васильевскому острову Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову, самому большому в Петербурге, — прекрасная возможность познакомиться со старейшим районом города, где сохранилась своя особая атмосфера. Мы прогуляемся по его улицам-линиям и проспектам, рассмотрим архитектуру острова и погрузимся в его историю. Узнаем, почему так и не была реализована мечта Петра I создать здесь центр новой столицы и «второй Амстердам», и какую в итоге роль Васильевский остров сыграл в истории Петербурга. Поговорим и о персоналиях: ученые, художники, купцы, предприниматели и другие известные личности связаны с историей этого района. Они жили, творили и работали здесь, навсегда вписывая себя в летопись Петербурга.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часть маршрута пройдет по нескольким линиям Васильевского острова (2-3 и 6-7), Среднего и Большого проспектов В. О
- Андреевский собор
- Аптеку Пеля
- Академию художеств
- Меншиковский дворец
- Комплекс зданий СПбГУ
- Здание 12 Коллегий
- Кунсткамеру
- Стрелку Васильевского острова
- Самую узкую улицу Петербурга
- Дом семьи Бенуа
- Академический сад Академии художеств и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Система радиогид
- Посещение музеев и входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход метро Василеостровская: пересечение Среднего просп. Васильевского острова, 32 и 7-й линии В. О
Завершение: Метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 сен 2025
Великолепная экскурсия с замечательным гидом Екатериной. Узнали множество интересных исторических фактов о жителях, событиях Васильевского острова и Петербурга в целом. Бесподобная подача материала, просто заслушались рассказом Екатерины. Кроме того гид дала рекомендации какие места в Санкт-Петербурге посетить. Рекомендуем всем экскурсии с Екатериной.
А
Айгуль
13 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Не заметили как Три часа пешей прогулки и пролетели. Особенно спасибо гиду Екатерине все так интересно рассказывала. Очень рекомендуем с ней экскурсию.
