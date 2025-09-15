Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову — прекрасная возможность познакомиться со старейшим районом города, где сохранилась своя особая атмосфера.



Описание экскурсии Прогулка-путешествие по Васильевскому острову Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову, самому большому в Петербурге, — прекрасная возможность познакомиться со старейшим районом города, где сохранилась своя особая атмосфера. Мы прогуляемся по его улицам-линиям и проспектам, рассмотрим архитектуру острова и погрузимся в его историю. Узнаем, почему так и не была реализована мечта Петра I создать здесь центр новой столицы и «второй Амстердам», и какую в итоге роль Васильевский остров сыграл в истории Петербурга. Поговорим и о персоналиях: ученые, художники, купцы, предприниматели и другие известные личности связаны с историей этого района. Они жили, творили и работали здесь, навсегда вписывая себя в летопись Петербурга.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Часть маршрута пройдет по нескольким линиям Васильевского острова (2-3 и 6-7), Среднего и Большого проспектов В. О

Андреевский собор

Аптеку Пеля

Академию художеств

Меншиковский дворец

Комплекс зданий СПбГУ

Здание 12 Коллегий

Кунсткамеру

Стрелку Васильевского острова

Самую узкую улицу Петербурга

Дом семьи Бенуа

Академический сад Академии художеств и многое другое Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Система радиогид

Посещение музеев и входные билеты в музеи Где начинаем и завершаем? Начало: Выход метро Василеостровская: пересечение Среднего просп. Васильевского острова, 32 и 7-й линии В. О Завершение: Метро Василеостровская Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала