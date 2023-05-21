Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе

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У вас есть возможность исследовать один из самых небанальных районов Санкт-Петербурга и отыскать в нем архитектурные жемчужины.

Экскурсия проходит по Литейной слободе, которая в эпоху Романовых считалась одной из самых фешенебельных частей города.
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Спасо-Преображенский собор
  • Особняк Трубецких-Нарышкиных
  • Особняк Кельха
  • Лютеранская церковь Святой Анны
  • Дом Бака
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетЭкскурсия проходит по Литейной слободе, которая в эпоху Романовых считалась одной из самых фешенебельных частей Санкт-Петербурга. Здесь находятся великолепные особняки с шикарными фасадами, за которыми политики, меценаты и высокое дворянство проживали свою повседневную жизнь, а иногда и прятали самые сокровенные тайны. Здесь также располагались популярные и дорогие доходные дома, в которых предпочитали селиться знаменитые художники и писатели.
Вы узнаете, что такое доходные дома и как они были устроены, прогуляетесь по секретным дворам-колодцам, посетите парадную одного из особняков, узнаете, где жил Маяковский, а также где незаконно один из Романовых прикупил себе особняк. Среди особенностей этой прогулки — возможность увидеть своими глазами роскошную парадную жилого дома, посетить настоящий аристократический особняк и пройтись секретными тропами, о которых знают только коренные петербуржцы!
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).

Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Спланированный маршрут с подробной навигацией по Литейной слободе
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендации, где вкусно поесть после прогулки
Что не входит
  • Входной билет в Анненкирхе (платный вход во время проведения выставок, стоимость стандартного входного билета от 600 до 800 рублей)
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Чайковского, 38, Санкт-Петербург
Завершение: Сапёрный переулок, 10, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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