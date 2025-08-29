У вас есть возможность исследовать один из самых небанальных районов Санкт-Петербурга и отыскать в нем архитектурные жемчужины.
Экскурсия проходит по Литейной слободе, которая в эпоху Романовых считалась одной из самых фешенебельных частей города.
Экскурсия проходит по Литейной слободе, которая в эпоху Романовых считалась одной из самых фешенебельных частей города.
Описание аудиогида
Что вас ждет
Экскурсия проходит по Литейной слободе, которая в эпоху Романовых считалась одной из самых фешенебельных частей Санкт-Петербурга. Здесь находятся великолепные особняки с шикарными фасадами, за которыми политики, меценаты и высокое дворянство проживали свою повседневную жизнь, а иногда и прятали самые сокровенные тайны. Здесь также располагались популярные и дорогие доходные дома, в которых предпочитали селиться знаменитые художники и писатели. Вы узнаете, что такое доходные дома и как они были устроены, прогуляетесь по секретным дворам-колодцам, посетите парадную одного из особняков, узнаете, где жил Маяковский, а также где незаконно один из Романовых прикупил себе особняк. Среди особенностей этой прогулки — возможность увидеть своими глазами роскошную парадную жилого дома, посетить настоящий аристократический особняк и пройтись секретными тропами, о которых знают только коренные петербуржцы! Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский собор
- Особняк Трубецких-Нарышкиных
- Особняк Кельха
- Лютеранская церковь Святой Анны
- Дом Бака
Что включено
- Спланированный маршрут с подробной навигацией по Литейной слободе
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Рекомендации, где вкусно поесть после прогулки
Что не входит в цену
- Входной билет в Анненкирхе (платный вход во время проведения выставок, стоимость стандартного входного билета от 600 до 800 рублей)
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Чайковского, 38, Санкт-Петербург
Завершение: Сапёрный переулок, 10, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Оплатил тур по ошибке. Сразу написал им в чат, но в возврате было отказано, так как по их правилам отмена за 48 часов идет без возврата средств и все равно,что я оплатил тур,который начинался через час и после оплаты через 7 минут написал в тех поддержку. Сервис дно!
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