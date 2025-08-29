Что вас ждет

Экскурсия проходит по Литейной слободе, которая в эпоху Романовых считалась одной из самых фешенебельных частей Санкт-Петербурга. Здесь находятся великолепные особняки с шикарными фасадами, за которыми политики, меценаты и высокое дворянство проживали свою повседневную жизнь, а иногда и прятали самые сокровенные тайны. Здесь также располагались популярные и дорогие доходные дома, в которых предпочитали селиться знаменитые художники и писатели. Вы узнаете, что такое доходные дома и как они были устроены, прогуляетесь по секретным дворам-колодцам, посетите парадную одного из особняков, узнаете, где жил Маяковский, а также где незаконно один из Романовых прикупил себе особняк. Среди особенностей этой прогулки — возможность увидеть своими глазами роскошную парадную жилого дома, посетить настоящий аристократический особняк и пройтись секретными тропами, о которых знают только коренные петербуржцы! Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

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