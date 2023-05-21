У вас есть возможность исследовать один из самых небанальных районов Санкт-Петербурга и отыскать в нем архитектурные жемчужины.
Экскурсия проходит по Литейной слободе, которая в эпоху Романовых считалась одной из самых фешенебельных частей города.
Экскурсия проходит по Литейной слободе, которая в эпоху Романовых считалась одной из самых фешенебельных частей города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Спасо-Преображенский собор
- Особняк Трубецких-Нарышкиных
- Особняк Кельха
- Лютеранская церковь Святой Анны
- Дом Бака
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЭкскурсия проходит по Литейной слободе, которая в эпоху Романовых считалась одной из самых фешенебельных частей Санкт-Петербурга. Здесь находятся великолепные особняки с шикарными фасадами, за которыми политики, меценаты и высокое дворянство проживали свою повседневную жизнь, а иногда и прятали самые сокровенные тайны. Здесь также располагались популярные и дорогие доходные дома, в которых предпочитали селиться знаменитые художники и писатели.
Вы узнаете, что такое доходные дома и как они были устроены, прогуляетесь по секретным дворам-колодцам, посетите парадную одного из особняков, узнаете, где жил Маяковский, а также где незаконно один из Романовых прикупил себе особняк. Среди особенностей этой прогулки — возможность увидеть своими глазами роскошную парадную жилого дома, посетить настоящий аристократический особняк и пройтись секретными тропами, о которых знают только коренные петербуржцы!
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Спланированный маршрут с подробной навигацией по Литейной слободе
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Рекомендации, где вкусно поесть после прогулки
- Что не входит
- Входной билет в Анненкирхе (платный вход во время проведения выставок, стоимость стандартного входного билета от 600 до 800 рублей)
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: улица Чайковского, 38, Санкт-ПетербургЗавершение: Сапёрный переулок, 10, Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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