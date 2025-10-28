Приглашаем стать частью грандиозного городского ритуала.
С борта теплохода панорамы набережных и дворцов складываются в единую величественную картину на фоне плавного движения гигантских пролётов моста над водой. Вы окажетесь в центре ночного представления, которое стало символом северной столицы.
Описание водной прогулки
- Теплоход отправится с причала на набережной Карповки на Петроградской стороне.
- Минуя Большую Невку, зайдёт в центральную часть акватории Невы.
- Вы полюбуетесь Дворцовым и Троицким мостами — их пролёты плавно поднимутся вверх, и вы сделаете запоминающиеся кадры.
- Пройдёте в сторону Литейного моста, который также разводится.
- По пути увидите крейсер «Аврора», Медного всадника, Ботанический сад, Петропавловскую крепость, Эрмитаж и многие другие достопримечательности.
- Приятную водную прогулку дополнит неспешный рассказ аудиогида через динамик.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном со стеклянными окнами и крышей.
- Отправление теплохода — в 00:20. Посадка начинается за 10–15 минут. Из-за интенсивного трафика в высокий сезон возможна небольшая задержка отправления.
- Для посадки на борт покажите в кассе номер заказа организатора (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его) и оплатите оставшуюся часть суммы: наличные, карта или QR-код. Мы заранее выкупим для вас билеты на теплоход, поэтому предоплата в случае отказа от поездки менее чем за 48 часов не возвращается.
- Прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). На закрытой палубе качество звука выше.
- Продолжительность путешествия — 1 час 45 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети 4-12 лет
|1000 ₽
|Дети до 3 лет
|100 ₽
|Пенсионеры
|1200 ₽
|Школьники
|1200 ₽
|Студенты
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2060 туристов
Мы с командой уже много лет открываем для своих гостей Петербург в самых ярких красках. Одно из самых интересных направлений в городе — это экскурсии и прогулки, которые раскрывают виды Северной Венеции с воды. Добро пожаловать на удивительные, необычные и запоминающиеся прогулки!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
29 окт 2025
Экскурсия соответствовала описанию. Всё понравилось.
Л
Леся
1 окт 2025
Спасибо за прогулку, посмотрели на 3 моста, прошли необычным маршрутом, была экскурсия через динамик, много интересных фактов о городе и красота ночного Петербурга - дворцы, особняки, мосты
Замечательная прогулка!
Замечательная прогулка!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
