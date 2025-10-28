Мои заказы

Дворцовый, Троицкий и Литейный

Ночная прогулка на теплоходе к разводным мостам Петербурга (без гида)
Приглашаем стать частью грандиозного городского ритуала.

С борта теплохода панорамы набережных и дворцов складываются в единую величественную картину на фоне плавного движения гигантских пролётов моста над водой. Вы окажетесь в центре ночного представления, которое стало символом северной столицы.
Описание водной прогулки

  • Теплоход отправится с причала на набережной Карповки на Петроградской стороне.
  • Минуя Большую Невку, зайдёт в центральную часть акватории Невы.
  • Вы полюбуетесь Дворцовым и Троицким мостами — их пролёты плавно поднимутся вверх, и вы сделаете запоминающиеся кадры.
  • Пройдёте в сторону Литейного моста, который также разводится.
  • По пути увидите крейсер «Аврора», Медного всадника, Ботанический сад, Петропавловскую крепость, Эрмитаж и многие другие достопримечательности.
  • Приятную водную прогулку дополнит неспешный рассказ аудиогида через динамик.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном со стеклянными окнами и крышей.
  • Отправление теплохода — в 00:20. Посадка начинается за 10–15 минут. Из-за интенсивного трафика в высокий сезон возможна небольшая задержка отправления.
  • Для посадки на борт покажите в кассе номер заказа организатора (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его) и оплатите оставшуюся часть суммы: наличные, карта или QR-код. Мы заранее выкупим для вас билеты на теплоход, поэтому предоплата в случае отказа от поездки менее чем за 48 часов не возвращается.
  • Прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). На закрытой палубе качество звука выше.
  • Продолжительность путешествия — 1 час 45 минут.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети 4-12 лет1000 ₽
Дети до 3 лет100 ₽
Пенсионеры1200 ₽
Школьники1200 ₽
Студенты1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2060 туристов
Мы с командой уже много лет открываем для своих гостей Петербург в самых ярких красках. Одно из самых интересных направлений в городе — это экскурсии и прогулки, которые раскрывают виды Северной Венеции с воды. Добро пожаловать на удивительные, необычные и запоминающиеся прогулки!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
О
Ольга
29 окт 2025
Экскурсия соответствовала описанию. Всё понравилось.
Л
Леся
1 окт 2025
Спасибо за прогулку, посмотрели на 3 моста, прошли необычным маршрутом, была экскурсия через динамик, много интересных фактов о городе и красота ночного Петербурга - дворцы, особняки, мосты
Замечательная прогулка!
Замечательная прогулка!

