Эклектика, модерн, конструктивизм, примечательные современные здания — всё это сосредоточено в одном месте Петроградской стороны, Колтовской слободе. Но говорить мы будем не только об архитектуре: обсудим, что любил здесь А. Блок и почему район притягивает кинематографистов.
А также найдём место из фильма о Шерлоке Холмсе, полюбуемся видами с Леонтьевского мыса и заглянем в музей Флорентийской мозаики.
А также найдём место из фильма о Шерлоке Холмсе, полюбуемся видами с Леонтьевского мыса и заглянем в музей Флорентийской мозаики.
Описание экскурсии
- Мы встретимся у метро Чкаловская и прогуляемся по Большой Зеленина, которую любил Александр Блок. Вы увидите легендарный дом герцога Лейхтенбергского в стиле модерн.
- Поговорим об уникальном Левашовском хлебозаводе инженера Марсакова. Его круговой конвейер превзошёл по эффективности конвейеры Генри Форда! Хлебозавод был недавно отреставрирован и стал культурно-деловым пространством. По желанию его можно посетить и узнать подробнее его историю.
- Прогуляемся по набережной Малой Невки и вспомним петербургских дачников и удивительную судьбу купцов Колобовых
- Пройдём по атмосферному городку Пограничной стражи, где снимались сцены фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
- Доберёмся до самого края Петроградки, Леонтьевского мыса, откуда открывается красивый вид на Крестовский остров и залив, на башню Газпрома и на стадион «Газпром Арена»
- Посетим музей Флорентийской мозаики, где собрано несколько десятков лучших произведений современных мастеров России
- И вернёмся к метро Чкаловская
В чём особенность Колтовской слободы
- Её архитектурный облик сложился на переломе 19 и 20 веков. Здесь можно увидеть великолепные здания в стиле эклектики и модерна, построенные известными архитекторами.
- Атмосферу этой части Петроградской стороны очень любил Александр Блок. Именно её он описал в своей пьесе «Незнакомка».
- Самобытный характер этого района притягивает к себе кинематографистов. Здесь проходили съемки фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Брат», «Питер FM».
- Совсем недавно на Леонтьевском мысу открылся единственный в России музей Флорентийской мозаики им. Ошкукова. Российские мастера этого сложнейшего вида искусства считаются одними из лучших в мире. Даже итальянские мастера снимают шляпу перед ними. Работы наших мастеров находятся в коллекциях президентов, шейхов и магнатов. И я буду рада познакомить вас с этими шедеврами, рассказать историю флорентийской мозаики, о технологии её создания.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 500 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чкаловская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maрия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 166 туристов
Добрый день! Я Мария, лицензированный гид по Санкт-Петербургу, профессиональный художник и реставратор. Родилась в семье художников, с детства была окружена искусством и творческим людьми. А еще я очень люблю историю. Именно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария отличный экскурсовод. Она понятно рассказывает, улавливает обратную связь, отвечает на вопросы, хорошо коммуницирует. Интерересный маршрут, небанальный подбор объектов. Подходит для тех, кто уже видел основные достопримечательности Петербурга, хочет чего-то эдакого. Из открытий - музей флорентийской мозаики и конструктивистская архитектура Петроградки. Это было реально неожиданно хорошо - никто из нас про такое и не слышал.
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Отличная экскурсия, интересный музей, очень красивые и сложные работы. Мария замечательный гид, с ней очень комфортно общаться, перемещаться по городу. Обязательно встретимся с ней на других экскурсиях
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Мария провела для нашей семьи (2 взрл, 2 ребёнка подростка (13 и 16 ле)) экскурсию 02 ноября 2025 года.
Первое - Мария была очень любезна и перенесла по нашему требованию экскурсию
Первое - Мария была очень любезна и перенесла по нашему требованию экскурсию
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Арт прогулка по Колтовской стороне - это самая настоящая авторская экскурсия. Мария любит эту часть города и знает много исторических фактов, событий, которые происходили в слободе в разные периоды истории. Интересно. А музей Флорентийской мозаики- это вишенка на торте,восхитили работы наших мастеров по камню.
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Огромное спасибо Марии за великолепную экскурсию и отдельно за музей флорентийской мозаики… Это было неожиданным открытием для нас и до сих пор находимся под впечатлением…
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Очень интересная экскурсия! Историческая часть содержит интереснейшие биографические сведения о конкретных исторических лицах. Особенно впечатляет Музей флорентийской мозаики! Ничего подобного раньше видеть не приходилось! Отмечаем высокий профессионализм Марии и прекрасное изложение материала!!!
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