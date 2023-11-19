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в профессии гида можно совмещать любовь к искусству и истории. Для меня важны эмоции и впечатления, которые путешественники получат от экскурсии, поэтому я стараюсь выбирать самые интересные места, ракурсы и неочевидные детали. Не люблю рассказы о байках и мифах, но предпочитаю воспоминания людей, которые жили в Петербурге в разное время и были очевидцами многих событий. На экскурсиях я много рассказываю об архитектуре, искусстве и истории, о художниках и архитекторах, об императорской семье и светской жизни Петербурга. Для меня крайне важно творческое отношение к любой экскурсии, поэтому в маршрут можно заранее внести изменения при желании.