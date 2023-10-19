Открыть Петроградку по-новому в компании местной жительницы-художницы
Эклектика, модерн, конструктивизм, примечательные современные здания — всё это сосредоточено в одном месте Петроградской стороны, Колтовской слободе. Но говорить мы будем не только об архитектуре: обсудим, что любил здесь А. Блок и почему район притягивает кинематографистов.
А также найдём место из фильма о Шерлоке Холмсе, полюбуемся видами с Леонтьевского мыса и заглянем в музей Флорентийской мозаики.
А также найдём место из фильма о Шерлоке Холмсе, полюбуемся видами с Леонтьевского мыса и заглянем в музей Флорентийской мозаики.
Ближайшие даты:
19
окт
окт
20
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся у метро Чкаловская и прогуляемся по Большой Зеленина, которую любил Александр Блок. Вы увидите легендарный дом герцога Лейхтенбергского в стиле модерн.
- Поговорим об уникальном Левашовском хлебозаводе инженера Марсакова. Его круговой конвейер превзошёл по эффективности конвейеры Генри Форда! Хлебозавод был недавно отреставрирован и стал культурно-деловым пространством. По желанию его можно посетить и узнать подробнее его историю.
- Прогуляемся по набережной Малой Невки и вспомним петербургских дачников и удивительную судьбу купцов Колобовых
- Пройдём по атмосферному городку Пограничной стражи, где снимались сцены фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
- Доберёмся до самого края Петроградки, Леонтьевского мыса, откуда открывается красивый вид на Крестовский остров и залив, на башню Газпрома и на стадион «Газпром Арена»
- Посетим музей Флорентийской мозаики, где собрано несколько десятков лучших произведений современных мастеров России
- И вернёмся к метро Чкаловская
В чём особенность Колтовской слободы
- Её архитектурный облик сложился на переломе 19 и 20 веков. Здесь можно увидеть великолепные здания в стиле эклектики и модерна, построенные известными архитекторами.
- Атмосферу этой части Петроградской стороны очень любил Александр Блок. Именно её он описал в своей пьесе «Незнакомка».
- Самобытный характер этого района притягивает к себе кинематографистов. Здесь проходили съемки фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Брат», «Питер FM».
- Совсем недавно на Леонтьевском мысу открылся единственный в России музей Флорентийской мозаики им. Ошкукова. Российские мастера этого сложнейшего вида искусства считаются одними из лучших в мире. Даже итальянские мастера снимают шляпу перед ними. Работы наших мастеров находятся в коллекциях президентов, шейхов и магнатов. И я буду рада познакомить вас с этими шедеврами, рассказать историю флорентийской мозаики, о технологии её создания.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Чкаловская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maрия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 51 туриста
Добрый день! Я Мария, лицензированный гид по Санкт-Петербургу, профессиональный художник и реставратор. Родилась в семье художников, с детства была окружена искусством и творческим людьми. А еще я очень люблю историю. Именно в профессии гида можно совмещать любовь к искусству и истории. Для меня важны эмоции и впечатления, которые путешественники получат от экскурсии, поэтому я стараюсь выбирать самые интересные места, ракурсы и неочевидные детали. Не люблю рассказы о байках и мифах, но предпочитаю воспоминания людей, которые жили в Петербурге в разное время и были очевидцами многих событий. На экскурсиях я много рассказываю об архитектуре, искусстве и истории, о художниках и архитекторах, об императорской семье и светской жизни Петербурга. Для меня крайне важно творческое отношение к любой экскурсии, поэтому в маршрут можно заранее внести изменения при желании.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Петроградка
Для студентов
Искусство
Музеи
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
в Русском музее (Михайловский дворец)
Сегодня
Завтра
20 окт
21 окт
от 1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Особняк Румянцева
20 окт
21 окт
22 окт
23 окт
от 4 900₽ за всё до 4 чел.
Входной билет
1 час
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Поразиться уникальной коллекции русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств 19-20 вв
у входа в музей Фаберже
Сегодня
Завтра
20 окт
21 окт
990₽ за билет
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду