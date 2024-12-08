Е Елена Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга Великолепная экскурсия!

Экскурсовод Екатерина очень интересно и доступно подает информацию

Питер бесконечен и прекрасен! Конечно посмотреть и узнать его без помощи профессионалов не реально!

Рекомендуем всем данную экскурсию!

Еще раз спасибо Екатерине!

S Svetlanа Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга Очень интересная экскурсия. Девушка гид (историк по образованию) очень увлекательно рассказывала про прошлое и настоящее этого округа. Отвечала на все вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии. Большое спасибо.

Т Татьяна Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга Пунктуальность, максимальный комфорт для экскурсантов. . отдельно хочу отметить формат экскурсии- это интересная и информативная беседа🙌…

Анна очень комфортная девушка…

Экскурсией осталась довольна!!!! На все 100!!! Большое спасибо!!!! Надеюсь, еще не раз встретимся… успехов и процветания❤️❤️❤️❤️

О Ольга Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга Это была замечательная экскурсия под руководством гида Анны. Мы узнали об истории многих замечательных мест Литейного района, судьбу особняков и их влабельцев. Спасибо большое.

Ю Юля Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга читать дальше пролетело не заметно, особенно интересно было слушать про интриги царских родственников и доходные дома с их жизнью в 19 веке, на это время я словно оказалась в романах Достоевского Спасибо большое за экскурсию, шли в мороз -20, но ни на секунду не было ощущения, того, что это зря, время

Т Татьяна Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга Очень интересная экскурсия, узнала много нового из жизни жителей города, застройки города от истоков. Очень интересно узнать с чем связано название той или иной улицы, уклад и быт горожан. Рекомендую

I Igor Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга Очень милая и заботливая экскурсовод Екатерина, спасибо ей.

М Марина Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга Очень интересная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Очень приятная в общении, эрудированная, замечательно рассказывала и отвечала на все вопросы. Интересный мартрут экскурсии. Красивые дома и особняки, интересные истории об обитателях этих особняком.

Ч Чечёткина Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга читать дальше память о которых должна жить. Я достаточно часто приезжаю в Петербург, но за время экскурсии благодаря Анне заново открыла для себя этот город!

Мне жаль людей, записавшихся на экскурсию, и не пришедших, отменив своё участие буквально за 5 минут до начала. У меня получилась индивидуальная экскурсия)) Рекомендую однозначно! Я под впечатлением от этой прекрасной экскурсии! Огромное спасибо Анне! Замечательный маршрут, интересные истории о домах и судьбах удивительных людей,