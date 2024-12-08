Показать всёСпасо-Преображенский собор в ПетербургеПо рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
Начало: Михайловский замок
Расписание: Индивидуально под заказ
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
Начало: Музей Академии Штиглица, Соляной переулок д. 15
Расписание: суббота в 15.00
Сегодня в 15:00
3 сен в 15:00
1050 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Начало: Улица Чайковского, 38, Санкт-Петербург
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
790 ₽ за человека
- ЕЕлена8 декабря 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаВеликолепная экскурсия!
Экскурсовод Екатерина очень интересно и доступно подает информацию
Питер бесконечен и прекрасен! Конечно посмотреть и узнать его без помощи профессионалов не реально!
Рекомендуем всем данную экскурсию!
Еще раз спасибо Екатерине!
- ФФедорова8 декабря 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга




- SSvetlanа22 апреля 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаОчень интересная экскурсия. Девушка гид (историк по образованию) очень увлекательно рассказывала про прошлое и настоящее этого округа. Отвечала на все вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии. Большое спасибо.
- ТТатьяна5 апреля 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаПунктуальность, максимальный комфорт для экскурсантов. . отдельно хочу отметить формат экскурсии- это интересная и информативная беседа🙌…
Анна очень комфортная девушка…
Экскурсией осталась довольна!!!! На все 100!!! Большое спасибо!!!! Надеюсь, еще не раз встретимся… успехов и процветания❤️❤️❤️❤️
- ООльга19 февраля 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаЭто была замечательная экскурсия под руководством гида Анны. Мы узнали об истории многих замечательных мест Литейного района, судьбу особняков и их влабельцев. Спасибо большое.
- ЮЮля9 февраля 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаСпасибо большое за экскурсию, шли в мороз -20, но ни на секунду не было ощущения, того, что это зря, время
- ТТатьяна19 ноября 2023Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаОчень интересная экскурсия, узнала много нового из жизни жителей города, застройки города от истоков. Очень интересно узнать с чем связано название той или иной улицы, уклад и быт горожан. Рекомендую
- IIgor13 августа 2023Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаОчень милая и заботливая экскурсовод Екатерина, спасибо ей.
- ММарина27 июля 2023Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаОчень интересная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Очень приятная в общении, эрудированная, замечательно рассказывала и отвечала на все вопросы. Интересный мартрут экскурсии. Красивые дома и особняки, интересные истории об обитателях этих особняком.
- ЧЧечёткина16 июня 2023Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаЯ под впечатлением от этой прекрасной экскурсии! Огромное спасибо Анне! Замечательный маршрут, интересные истории о домах и судьбах удивительных людей,
- ШШадская10 июля 2022Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаСпасибо за экскурсию, узнали много интересного об истории города и жизни его жителей.
