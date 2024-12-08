Мои заказы

Спасо-Преображенский собор в Петербурге – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Спасо-Преображенский собор в Петербурге» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Парадные кварталы
Пешая
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Парадные кварталы
Начало: Михайловский замок
Расписание: Индивидуально под заказ
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
Пешая
2 часа
23 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
Начало: Музей Академии Штиглица, Соляной переулок д. 15
Расписание: суббота в 15.00
Сегодня в 15:00
3 сен в 15:00
1050 ₽ за человека
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Пешая
1 час
Аудиогид
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Начало: Улица Чайковского, 38, Санкт-Петербург
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
790 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlanа
    22 апреля 2024
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Очень интересная экскурсия. Девушка гид (историк по образованию) очень увлекательно рассказывала про прошлое и настоящее этого округа. Отвечала на все вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии. Большое спасибо.
  • Т
    Татьяна
    5 апреля 2024
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Пунктуальность, максимальный комфорт для экскурсантов. . отдельно хочу отметить формат экскурсии- это интересная и информативная беседа🙌…
    Анна очень комфортная девушка…
    Экскурсией осталась довольна!!!! На все 100!!! Большое спасибо!!!! Надеюсь, еще не раз встретимся… успехов и процветания❤️❤️❤️❤️
  • О
    Ольга
    19 февраля 2024
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Это была замечательная экскурсия под руководством гида Анны. Мы узнали об истории многих замечательных мест Литейного района, судьбу особняков и их влабельцев. Спасибо большое.
  • Ю
    Юля
    9 февраля 2024
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Спасибо большое за экскурсию, шли в мороз -20, но ни на секунду не было ощущения, того, что это зря, время
    читать дальше

    пролетело не заметно, особенно интересно было слушать про интриги царских родственников и доходные дома с их жизнью в 19 веке, на это время я словно оказалась в романах Достоевского

  • Т
    Татьяна
    19 ноября 2023
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Очень интересная экскурсия, узнала много нового из жизни жителей города, застройки города от истоков. Очень интересно узнать с чем связано название той или иной улицы, уклад и быт горожан. Рекомендую
  • I
    Igor
    13 августа 2023
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Очень милая и заботливая экскурсовод Екатерина, спасибо ей.
  • М
    Марина
    27 июля 2023
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Очень интересная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Очень приятная в общении, эрудированная, замечательно рассказывала и отвечала на все вопросы. Интересный мартрут экскурсии. Красивые дома и особняки, интересные истории об обитателях этих особняком.
  • Ч
    Чечёткина
    16 июня 2023
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Я под впечатлением от этой прекрасной экскурсии! Огромное спасибо Анне! Замечательный маршрут, интересные истории о домах и судьбах удивительных людей,
    читать дальше

    память о которых должна жить. Я достаточно часто приезжаю в Петербург, но за время экскурсии благодаря Анне заново открыла для себя этот город!
    Мне жаль людей, записавшихся на экскурсию, и не пришедших, отменив своё участие буквально за 5 минут до начала. У меня получилась индивидуальная экскурсия)) Рекомендую однозначно!

  • Ш
    Шадская
    10 июля 2022
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Спасибо за экскурсию, узнали много интересного об истории города и жизни его жителей.

