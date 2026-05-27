На временной выставке в Русском музее вы увидите «Утро в сосновом лесу», «Корабельную рощу», «Дубы» и 150 других работ Шишкина. Увлекательный аудиогид оживит для вас эти картины.
И поможет проследить путь художника от ранних валаамских этюдов через академизм к эмоциональному реализму.
Описание аудиогида
Выставка проходит с 24 апреля по 9 ноября 2026 года.
- Я расскажу о купеческом сыне, который предпочёл карьеру чиновника. А ещё о суде в Дюссельдорфе, загадочном чародее среди живописцев и символичном уходе мастера из жизни прямо за мольбертом
- Вы узнаете, какое отношение Владимир Маяковский имеет к «Утру в сосновом лесу», а Марина Цветаева — к «Корабельной роще». И как Шишкин, ювелир Хлебников и академик Даль однажды угодили самому Александру II
- Выясните, зачем художник переписал полузасохшее дерево на одной из работ
- Услышите, почему на картинах Шишкина нет абстрактных сосен — всегда конкретный вид
- Разберётесь, почему его рисунки и офорты ценятся не меньше живописи
- Раскроете, как менялся стиль мастера — от почти фотографического копирования до атмосферных, наполненных светом и воздухом образов
- и многое другое
Организационные детали
- Билет на выставку вам нужно купить самостоятельно. Рекомендуем делать это заранее на официальном сайте Русского музея
- После бронирования и оплаты вы получите ссылку на аудиогид в Telegram и Вконтакте — выбирайте удобное для себя приложение
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 14810 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
