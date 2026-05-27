Его называли царём леса и лесным богатырём, а картины ещё при жизни покупали и коллекционеры, и музеи, и даже император. Шишкин открыл для зрителей красоту ландшафтов родной страны.
И воспел три главных символа России: русский лес, русское поле и медведей! Я раскрою для вас секреты мастерства живописца и расскажу о его творческом пути.
Описание экскурсии
Вы узнаете
- Как купеческий сын, несмотря на сопротивление родни, уехал учиться живописи сначала в Москву, а потом в Санкт-Петербург
- Как после окончания Академии он стажировался в Германии и Швейцарии
- Как прославился в качестве художника Дюссельдорфской школы
- Как по возвращении в Россию примкнул к передвижникам и участвовал во всех их выставках
- Почему его работы охотно покупали меценаты и коллекционеры
- Каким профессором он стал и за что его ценили студенты
А ещё выясните
- Кто на самом деле написал мишек на знаменитой картине «Утро в сосновом лесу»
- За что Шишкин раскритиковал картину Репина, на которой были изображены сплавляемые по реке брёвна
- Что такое стаффаж в живописи и для чего Шишкин использовал этот приём в своих картинах
- Как работа помогала художнику справиться со многими личными трагедиями
Кроме живописных полотен вы рассмотрите гравюры мастера, а также ожившие с помощью ИИ картины.
Организационные детали
- Выставка проходит с 24 апреля 2026 года по 9 ноября 2026 года
- Билеты в корпус Бенуа, в том числе для гида, вам нужно купить самостоятельно на сайте Русского музея на выбранную дату и время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1091 туриста
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга и
