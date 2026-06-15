Большинство гостей Петербурга видят только фасад города. Мы же предлагаем заглянуть за него.
Вы пройдёте через старинные парадные, дворы-колодцы и скрытые проходы, услышите истории жителей, а затем подниметесь наверх, чтобы увидеть весь исторический центр с высоты.
Вы пройдёте через старинные парадные, дворы-колодцы и скрытые проходы, услышите истории жителей, а затем подниметесь наверх, чтобы увидеть весь исторический центр с высоты.
Описание экскурсииБольшинство гостей Петербурга видят только фасад города. Мы же предлагаем заглянуть за него. Вы пройдёте через старинные парадные, дворы-колодцы и скрытые проходы, услышите истории их жителей, а затем подниметесь наверх, чтобы увидеть весь исторический центр с высоты. Важная информация:
- Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек • Всё включено: подъём на крышу, экскурсия по дворам и парадным, без скрытых доплат • Крыша официальная, выход разрешён администрацией города • Отмена бесплатно за сутки, если что-то изменится — перенесём • Мы будем много ходить — не забывайте про одежду по погоде и удобную обувь!
- Подарите эту прогулку близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем!
Пятница - Воскресенье: в 12:40, 13:30, 15:40 и 16:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪︎ безопасная, официальная смотровая площадка Петербурга, объединяющая несколько крыш
- ▪︎ особняк Каншина
- ▪︎ доходный дом архитектора Хренова
- ▪︎ доходный дом ювелира Ш.З. Иоффа
- ▪︎ доходный дом Фуфаевского и другие
- ▪︎ закрытые для других проходные дворы и дворы-колодцы
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на смотровую площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Большая Московская улица
Завершение: Станция м. «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница - Воскресенье: в 12:40, 13:30, 15:40 и 16:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек
- Всё включено: подъём на крышу, экскурсия по дворам и парадным, без скрытых доплат
- Крыша официальная, выход разрешён администрацией города
- Отмена бесплатно за сутки, если что-то изменится - перенесём
- Мы будем много ходить - не забывайте про одежду по погоде и удобную обувь
- Подарите эту прогулку близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Были на экскурсии с Алексеем — очень понравилось! Человек реально горит своим делом, а не бубнит заученный текст. Показал нам такие уголки, куда сами бы никогда не забрели. Не могу даже отдельно отметить что то касаемо маршрута, тк понравилось прям всё.) Время пролетело как пять минут. Огромное спасибо!
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П
Отличная экскурсия, интересно, время пролетело незаметно с нашим профессиональным гидом Еленой!
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G
Не оправдали наши ожидания. Наушники шипели, половину информации и не услышали. Вместо обещанных крыш, поднялись на смотровую площадку колокольни.
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