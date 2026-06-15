Е Екатерина

Были на экскурсии с Алексеем — очень понравилось! Человек реально горит своим делом, а не бубнит заученный текст. Показал нам такие уголки, куда сами бы никогда не забрели. Не могу даже отдельно отметить что то касаемо маршрута, тк понравилось прям всё.) Время пролетело как пять минут. Огромное спасибо!