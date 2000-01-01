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Автобусная экскурсия в Гатчину

4.6
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия ⛳ в любимое место отдыха царской семьи императрицы Екатерины II — Большой Гатчинский дворец и шедевр парковой архитектуры — Гатчинский дворцовый парк 🌳.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 29 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия в Гатчину
Автобусная экскурсия в Гатчину

Что вы увидите

  • Большой Гатчинский Дворец
  • Парковый ансамбль
  • Подземный ход
Вы посетите замок-дворец Павла I, пройдете по подземному ходу, ведущему к озеру, совершите прогулку 👣 по пейзажному парку.
В 1765 г. Гатчинскую мызу купила Екатерина II и пожаловала генерал-фельдцейхмейстеру графу Г. Г. Орлову в благодарность за участие в дворцовом перевороте, в результате которого Екатерина стала императрицей. С этого периода начинается история 📖 дворцово-паркового ансамбля в Гатчине.
Главным архитектором стал Антонио Ринальди. По его проектам был построен Большой Гатчинский Дворец, который сочетает в себе элементы русской загородной усадьбы и английского охотничьего замка. Был создан парк 🌳 в «английском вкусе», что соответствовало последним для того времени достижениям паркового искусства. Это был первый в истории русского паркостроения пейзажный парк. В парке возникли искусственные острова, были построены Колонна Орла, Чесменский обелиск, Восьмигранный колодец, Грот «Эхо», а также деревянные мосты. Также был распланирован большой Зверинец для охоты.
После смерти графа Орлова в 1783 году Екатерина II выкупила у наследников в казну гатчинское поместье и подарила его сыну, великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I. Главным архитектором стал Винченцо Бренна. Садовым мастером Джеймсом Гекетом были распланированы регулярные сады, парк Сильвия. На острове 🏝️ Любви был построен Павильон Венеры, а недалеко от него — Берёзовый домик и портал «Маска». На входах в парки с были построены Берёзовые, Адмиралтейские, Зверинские и Сильвийские ворота. Также были построены Лесная Оранжерея, Ферма, Павильон Орла и другие постройки. В 1795 году началась перестройка Большого Гатчинского Дворца, а в 1798 году по проекту архитектора Н. А. Львова был построен Приоратский дворец. По проектам архитектора А. Д. Захарова были построены Горбатый мост, Холодная ванна, Птичник.
В 1828 году Николай I сделал Гатчину своей штаб-квартирой во время весенних и осенних маневров в Красном Селе. А в 1844 году по проекту архитектора Р. И. Кузьмина началась перестройка Большого Гатчинского Дворца.
19 мая 1918 года Гатчинский дворец был открыт для посетителей как музей 🖼 время Великой Отечественной войны дворцово-парковый ансамбль сильно пострадал. Дворец и многие парковые павильоны были сожжены, парки вырублены.
После окончания войны в парке начались восстановительные работы. Были отреставрированы многие парковые сооружения. Начались работы и по восстановлению Дворца, однако они не носили характера реставрации, а ограничились мерами, дающими возможность использования здания. Реставрационные работы начались лишь в 1976 году, а первые залы были открыты для посещения в 1985 году.
В конце 1980-х годов павильон Птичник значительно пострадал от пожара, а в 1993 году сгорело Адмиралтейство.
В настоящее время во Дворце продолжаются реставрационные работы. В 2009-2010 годах были отреставрированы мосты в центральной части парка (к острову Любви, в Водном лабиринте, около Адмиралтейства), а также открыт после реставрации павильон Венеры.
Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника / ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Автобусная экскурсия в Гатчину
Автобусная экскурсия в Гатчину
Автобусная экскурсия в Гатчину
Автобусная экскурсия в Гатчину
Автобусная экскурсия в Гатчину
Автобусная экскурсия в Гатчину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 29 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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