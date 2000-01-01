Вы посетите замок-дворец Павла I, пройдете по подземному ходу, ведущему к озеру, совершите прогулку 👣 по пейзажному парку.

В 1765 г. Гатчинскую мызу купила Екатерина II и пожаловала генерал-фельдцейхмейстеру графу Г. Г. Орлову в благодарность за участие в дворцовом перевороте, в результате которого Екатерина стала императрицей. С этого периода начинается история 📖 дворцово-паркового ансамбля в Гатчине.

Главным архитектором стал Антонио Ринальди. По его проектам был построен Большой Гатчинский Дворец, который сочетает в себе элементы русской загородной усадьбы и английского охотничьего замка. Был создан парк 🌳 в «английском вкусе», что соответствовало последним для того времени достижениям паркового искусства. Это был первый в истории русского паркостроения пейзажный парк. В парке возникли искусственные острова, были построены Колонна Орла, Чесменский обелиск, Восьмигранный колодец, Грот «Эхо», а также деревянные мосты. Также был распланирован большой Зверинец для охоты.

После смерти графа Орлова в 1783 году Екатерина II выкупила у наследников в казну гатчинское поместье и подарила его сыну, великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I. Главным архитектором стал Винченцо Бренна. Садовым мастером Джеймсом Гекетом были распланированы регулярные сады, парк Сильвия. На острове 🏝️ Любви был построен Павильон Венеры, а недалеко от него — Берёзовый домик и портал «Маска». На входах в парки с были построены Берёзовые, Адмиралтейские, Зверинские и Сильвийские ворота. Также были построены Лесная Оранжерея, Ферма, Павильон Орла и другие постройки. В 1795 году началась перестройка Большого Гатчинского Дворца, а в 1798 году по проекту архитектора Н. А. Львова был построен Приоратский дворец. По проектам архитектора А. Д. Захарова были построены Горбатый мост, Холодная ванна, Птичник.

В 1828 году Николай I сделал Гатчину своей штаб-квартирой во время весенних и осенних маневров в Красном Селе. А в 1844 году по проекту архитектора Р. И. Кузьмина началась перестройка Большого Гатчинского Дворца.

19 мая 1918 года Гатчинский дворец был открыт для посетителей как музей 🖼 время Великой Отечественной войны дворцово-парковый ансамбль сильно пострадал. Дворец и многие парковые павильоны были сожжены, парки вырублены.

После окончания войны в парке начались восстановительные работы. Были отреставрированы многие парковые сооружения. Начались работы и по восстановлению Дворца, однако они не носили характера реставрации, а ограничились мерами, дающими возможность использования здания. Реставрационные работы начались лишь в 1976 году, а первые залы были открыты для посещения в 1985 году.

В конце 1980-х годов павильон Птичник значительно пострадал от пожара, а в 1993 году сгорело Адмиралтейство.

В настоящее время во Дворце продолжаются реставрационные работы. В 2009-2010 годах были отреставрированы мосты в центральной части парка (к острову Любви, в Водном лабиринте, около Адмиралтейства), а также открыт после реставрации павильон Венеры.

Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника / ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).