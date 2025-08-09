Приглашаю погрузиться в мир императорской роскоши! В ходе насыщенной и при этом неутомительной экскурсии я покажу вам великолепные фонтаны и парки Петергофа. А затем мы вместе насладимся тишиной и уютом Ораниенбаума. Два дворцовых ансамбля — и целый мир новых впечатлений!

Описание экскурсии

«Нужно опустить перо в радугу, чтобы описать Петергоф», — так сказал Александр Дюма после посещения фонтанов. У меня нет ни пера, ни радуги, чтобы живописать. Зато есть автомобиль, чтобы отвезти вас в императорские владения по той самой Петергофской дороге.

Путевая экскурсия

Пока будем ехать по старинному тракту, соединяющему Санкт-Петербург и Петергоф, я поделюсь множеством интересных историй. Их хватит на весь час, который мы проведём в пути, ведь за окном будут сменять друг друга великолепные дворцово-парковые ансамбли: Стрельна, Михайловка, Знаменка, Сергиевка.

Петергоф и его фонтаны

Мы пройдём по всему парку. Увидим все фонтаны и поговорим о людях, дерзнувших создать такое великолепие. Оценим любимый дворец Петра I. Узнаем, сколько воды нужно для фонтанов и где её взять. Перемоем косточки императрице Екатерине II и разберёмся, почему она не любила фонтаны.

Такой разный Ораниенбаум

Помимо своего уникального парка, это место примечательно тем, что хранит память об императоре Петре III, чьё правление продлилось всего лишь 186 дней. Расскажу о его семейной жизни, разбавляя исторические факты любопытными деталями — почему Петр III постоянно плакал и можно ли неудачно сесть на трон.

Организационные детали