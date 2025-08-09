Мои заказы

Автомобильная экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум

Успеть осмотреть два знаменитых дворца за один день (из Петербурга)
Приглашаю погрузиться в мир императорской роскоши! В ходе насыщенной и при этом неутомительной экскурсии я покажу вам великолепные фонтаны и парки Петергофа. А затем мы вместе насладимся тишиной и уютом Ораниенбаума. Два дворцовых ансамбля — и целый мир новых впечатлений!
Автомобильная экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум© Веда
Описание экскурсии

«Нужно опустить перо в радугу, чтобы описать Петергоф», — так сказал Александр Дюма после посещения фонтанов. У меня нет ни пера, ни радуги, чтобы живописать. Зато есть автомобиль, чтобы отвезти вас в императорские владения по той самой Петергофской дороге.

Путевая экскурсия

Пока будем ехать по старинному тракту, соединяющему Санкт-Петербург и Петергоф, я поделюсь множеством интересных историй. Их хватит на весь час, который мы проведём в пути, ведь за окном будут сменять друг друга великолепные дворцово-парковые ансамбли: Стрельна, Михайловка, Знаменка, Сергиевка.

Петергоф и его фонтаны

Мы пройдём по всему парку. Увидим все фонтаны и поговорим о людях, дерзнувших создать такое великолепие. Оценим любимый дворец Петра I. Узнаем, сколько воды нужно для фонтанов и где её взять. Перемоем косточки императрице Екатерине II и разберёмся, почему она не любила фонтаны.

Такой разный Ораниенбаум

Помимо своего уникального парка, это место примечательно тем, что хранит память об императоре Петре III, чьё правление продлилось всего лишь 186 дней. Расскажу о его семейной жизни, разбавляя исторические факты любопытными деталями — почему Петр III постоянно плакал и можно ли неудачно сесть на трон.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Есть бустер для ребёнка
  • Дополнительно потребуется приобрести входные билеты для себя и гида: Петергоф — 750 ₽, Ораниенбаум — 450 ₽ за чел.
  • Все объекты будем осматривать снаружи. Если захотите посетить музеи, имейте в виду, что все экскурсии внутри музеев проводят только местные гиды (за доп. плату)

Веда
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 275 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что
читать дальше

история может быть увлекательной, эмоциональной и интересной. Я постараюсь воссоздать атмосферу времени, чтобы вы смогли почувствовать себя частичкой прошлого. Вместе со мной вы пройдёте по узким улочкам, заглянете в скрытые дворики, разгадаете загадки старинных зданий и откроете для себя много нового.

Отзывы и рейтинг

E
Elena
9 авг 2025
Замечательная, насыщенная и продуманная экскурсия! Много новых мест, неожиданных и интересных фактов, ярких впечатлений! Спасибо огромное Веда за чудесный день и гостеприимный прием, чуткое отношение к нашим пожеланиям и возможностям!
А
Анна
2 июл 2025
Очень было интересно. В Петергофе увидели, то что до этого нам не показывали - замок Марли)) Ораниенбаум заслуживает особого восхищения… Прекрасный рассказ, много интересных деталей… Даже увидели как в лесу растут шампиньоны)))
Очень было интересно. В Петергофе увидели, то что до этого нам не показывали - замок Марли)) Ораниенбаум заслуживает особого восхищения… Прекрасный рассказ, много интересных деталей… Даже увидели как в лесу растут шампиньоны)))

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

