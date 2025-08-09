Успеть осмотреть два знаменитых дворца за один день (из Петербурга)
Приглашаю погрузиться в мир императорской роскоши! В ходе насыщенной и при этом неутомительной экскурсии я покажу вам великолепные фонтаны и парки Петергофа. А затем мы вместе насладимся тишиной и уютом Ораниенбаума. Два дворцовых ансамбля — и целый мир новых впечатлений!
«Нужно опустить перо в радугу, чтобы описать Петергоф», — так сказал Александр Дюма после посещения фонтанов. У меня нет ни пера, ни радуги, чтобы живописать. Зато есть автомобиль, чтобы отвезти вас в императорские владения по той самой Петергофской дороге.
Путевая экскурсия
Пока будем ехать по старинному тракту, соединяющему Санкт-Петербург и Петергоф, я поделюсь множеством интересных историй. Их хватит на весь час, который мы проведём в пути, ведь за окном будут сменять друг друга великолепные дворцово-парковые ансамбли: Стрельна, Михайловка, Знаменка, Сергиевка.
Петергоф и его фонтаны
Мы пройдём по всему парку. Увидим все фонтаны и поговорим о людях, дерзнувших создать такое великолепие. Оценим любимый дворец Петра I. Узнаем, сколько воды нужно для фонтанов и где её взять. Перемоем косточки императрице Екатерине II и разберёмся, почему она не любила фонтаны.
Такой разный Ораниенбаум
Помимо своего уникального парка, это место примечательно тем, что хранит память об императоре Петре III, чьё правление продлилось всего лишь 186 дней. Расскажу о его семейной жизни, разбавляя исторические факты любопытными деталями — почему Петр III постоянно плакал и можно ли неудачно сесть на трон.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Есть бустер для ребёнка
Дополнительно потребуется приобрести входные билеты для себя и гида: Петергоф — 750 ₽, Ораниенбаум — 450 ₽ за чел.
Все объекты будем осматривать снаружи. Если захотите посетить музеи, имейте в виду, что все экскурсии внутри музеев проводят только местные гиды (за доп. плату)
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 275 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что читать дальше
история может быть увлекательной, эмоциональной и интересной. Я постараюсь воссоздать атмосферу времени, чтобы вы смогли почувствовать себя частичкой прошлого. Вместе со мной вы пройдёте по узким улочкам, заглянете в скрытые дворики, разгадаете загадки старинных зданий и откроете для себя много нового.
E
Elena
9 авг 2025
Замечательная, насыщенная и продуманная экскурсия! Много новых мест, неожиданных и интересных фактов, ярких впечатлений! Спасибо огромное Веда за чудесный день и гостеприимный прием, чуткое отношение к нашим пожеланиям и возможностям!
А
Анна
2 июл 2025
Очень было интересно. В Петергофе увидели, то что до этого нам не показывали - замок Марли)) Ораниенбаум заслуживает особого восхищения… Прекрасный рассказ, много интересных деталей… Даже увидели как в лесу растут шампиньоны)))