Мои заказы

Царское Село и Петергоф за 1 день

Погрузиться в атмосферу царской эпохи и погулять по легендарным резиденциям (из Петербурга)
За один день вы посетите две загородные резиденции российских императоров.

В Царском Селе прогуляетесь по Екатерининскому парку и увидите Янтарную комнату — легендарное украшение Екатерининского дворца. Затем отправитесь в Петергоф, где вас ждут панорамы Финского залива.
4.6
64 отзыва
Царское Село и Петергоф за 1 день© Валерий
Царское Село и Петергоф за 1 день© Валерий
Царское Село и Петергоф за 1 день© Валерий
Ближайшие даты:
13
ноя16
ноя20
ноя23
ноя27
ноя30
ноя4
дек
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Царское Село

Царское Село — жемчужина пригородов Санкт-Петербурга, воспетая Пушкиным. Несмотря на разрушения во время революции и Второй мировой войны, здесь сохранилась роскошь Елизаветы, величие Екатерины и уют Николая II. Вы посетите Екатерининский парк — шедевр садово-паркового искусства. А также Екатерининский дворец, где рассмотрите восьмое чудо света — Янтарную комнату.

Петергоф — русский Версаль

Вас ждёт прогулка по парку на берегу залива и великолепные дворцы. Гид расскажет, где изначально был задуман уникальный фонтанный комплекс, и почему Петергоф до революции считался передовым европейским городом. Здесь вы исследуете Нижний парк, который славится более чем 150 фонтанами.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 9:00 — отправление из Петербурга, трассовая экскурсия
  • 10:00–11:00 — экскурсия по Екатерининскому парку
  • 11:00–12:20 — экскурсия по Екатерининскому дворцу (Янтарная комната)
  • 12:20–14:00 — свободное время
  • 14:00 — отправление в Петергоф, трассовая экскурсия
  • 15:20–16:20 — самостоятельная прогулка по Нижнему парку Петергофа
  • 16:20–18:00 — свободное время
  • 18:00 — отправление автобуса из Петергофа в Санкт-Петербург
  • 19:30 — прибытие в город

Организационные детали

  • С 4 ноября фонтаны Петергофа заканчивают свою работу. Вход в Нижний парк бесплатный
  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости. Оставшуюся сумму нужно оплатить в течение 48 часов по ссылке, которую мы отправим вам в переписке. После получения оплаты мы пришлём вам чек с указанием даты и маршрута экскурсии
  • Если вы отмените экскурсию не позднее чем за 48 часов до начала, мы полностью вернём вам предоплату. При отмене позже возврат, к сожалению, невозможен
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Крайне не рекомендуем покупать входные билеты заранее: порядок и время посещения объектов может быть изменён в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Екатерининский дворец: стандартный билет — 1500 ₽, школьники до 18 лет/студенты/пенсионеры — 900 ₽, детский (7-13 лет) — 400 ₽, дети до 7 лет бесплатно
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 14973 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших
читать дальше

путешествий и всегда реагируем на них, чтобы стать лучше. Нас объединяет страсть к новым впечатлениям и культуре. И мы будем рады организовать для вас путешествие, в котором вы получите яркие эмоции и знания.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
7
3
3
2
5
1
3

Фотографии от путешественников

Царское Село и Петергоф за 1 день (Ирина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Ирина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Федосова)Царское Село и Петергоф за 1 день (Федосова)Царское Село и Петергоф за 1 день (Федосова)Царское Село и Петергоф за 1 день (Ксения)Царское Село и Петергоф за 1 день (Ксения)Царское Село и Петергоф за 1 день (Ксения)Царское Село и Петергоф за 1 день (Ксения)Царское Село и Петергоф за 1 день (Ксения)Царское Село и Петергоф за 1 день (Ксения)Царское Село и Петергоф за 1 день (Ксения)Царское Село и Петергоф за 1 день (Ксения)Царское Село и Петергоф за 1 день (Татьяна)Царское Село и Петергоф за 1 день (Татьяна)Царское Село и Петергоф за 1 день (Татьяна)Царское Село и Петергоф за 1 день (Татьяна)Царское Село и Петергоф за 1 день (Полина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Полина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Полина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Полина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Полина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Полина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Полина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Полина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Полина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Полина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Александрина)Царское Село и Петергоф за 1 день (Буба)Царское Село и Петергоф за 1 день (Наталья)
И
Ирина
7 ноя 2025
Поездка была замечательная. Очень душевный экскурсовод Елена. Отличный водитель Захар. День пролетел незаметно. Нам повезло с погодой, мы очень много ходили, насладились красотой Екатерининского дворца, Петергофа. Всем рекомендую эту экскурсию.
Поездка была замечательная. Очень душевный экскурсовод Елена. Отличный водитель Захар. День пролетел незаметно. Нам повезло сПоездка была замечательная. Очень душевный экскурсовод Елена. Отличный водитель Захар. День пролетел незаметно. Нам повезло с
Ф
Федосова
6 ноя 2025
Крайне разочарована организацией данного мероприятия. А за простую перевозку из пункта в пункт, слишком большая цена. Билеты самостоятельно покупать, экскурсии по сути вел непосредственно гид из Царского села. В Петергофе сами себе предоставлены…. Работа сотрудников непосредственно Царского села и Петергоф исходя из ценника явно недооценена. 2 звезды только за виды и пейзажи, а также работу сотрудников Екатерининского дворца
Крайне разочарована организацией данного мероприятия. А за простую перевозку из пункта в пункт, слишком большая цена.Крайне разочарована организацией данного мероприятия. А за простую перевозку из пункта в пункт, слишком большая цена.Крайне разочарована организацией данного мероприятия. А за простую перевозку из пункта в пункт, слишком большая цена.
Валерий
Валерий
Ответ организатора:
Добрый день! в описании экскурсии есть информация, что билеты в парки и дворец не входят в стоимость экскурсии. Наш гид проводит трассовую экскурсию и по парку Екатерининского дворца
К
Ксения
6 ноя 2025
О это была самая красивая экскурсия… Поеду на неё ещё раз… Парки,музей!!! Нет слов одни эмоции 🩷🩷🩷 это все надо увидеть и прочувствовать!!!
О это была самая красивая экскурсия… Поеду на неё ещё раз… Парки,музей!!! Нет слов одни эмоции 🩷🩷🩷 это все надо увидеть и прочувствовать!!!О это была самая красивая экскурсия… Поеду на неё ещё раз… Парки,музей!!! Нет слов одни эмоции 🩷🩷🩷 это все надо увидеть и прочувствовать!!!О это была самая красивая экскурсия… Поеду на неё ещё раз… Парки,музей!!! Нет слов одни эмоции 🩷🩷🩷 это все надо увидеть и прочувствовать!!!О это была самая красивая экскурсия… Поеду на неё ещё раз… Парки,музей!!! Нет слов одни эмоции 🩷🩷🩷 это все надо увидеть и прочувствовать!!!О это была самая красивая экскурсия… Поеду на неё ещё раз… Парки,музей!!! Нет слов одни эмоции 🩷🩷🩷 это все надо увидеть и прочувствовать!!!О это была самая красивая экскурсия… Поеду на неё ещё раз… Парки,музей!!! Нет слов одни эмоции 🩷🩷🩷 это все надо увидеть и прочувствовать!!!О это была самая красивая экскурсия… Поеду на неё ещё раз… Парки,музей!!! Нет слов одни эмоции 🩷🩷🩷 это все надо увидеть и прочувствовать!!!О это была самая красивая экскурсия… Поеду на неё ещё раз… Парки,музей!!! Нет слов одни эмоции 🩷🩷🩷 это все надо увидеть и прочувствовать!!!
Т
Татьяна
29 окт 2025
Все супер
Т
Татьяна
27 окт 2025
Экскурсия потрясающая. Нам очень повезло с гидом, Екатерина большая умница. В царском селе невероятно красиво, внутри уже работают другие гиды, тоже очень интересно рассказывают, у нас был молодой человек, так
читать дальше

вот он рассказывал всю историю так, будто сам все это проживал, вышли с невероятными эмоциями, дети 8 и 9 лет, слушали с открытым ртом) очень рекомендую покупать билеты заранее в царское село, на 11 часов, т. к. потом у Вас будет свободное время и сможете сходить поесть. Петергоф тоже красив, нам повезло и закрытие фонтанов перенесли, чему мы были очень рады. Под конец конечно немного были расстроены, водитель автобуса оказался очень нервным и уехал без людей, нас осталось стоять около 10 человек, вместе с гидом)) но организаторы все решили и думаю что тут уже вопрос к этому водителю, люди разные бывают. Общее впечатление отличное, очень все понравилось, рекомендую поехать и сама не пожалела что съездила.

Экскурсия потрясающая. Нам очень повезло с гидом, Екатерина большая умница. В царском селе невероятно красиво, внутриЭкскурсия потрясающая. Нам очень повезло с гидом, Екатерина большая умница. В царском селе невероятно красиво, внутриЭкскурсия потрясающая. Нам очень повезло с гидом, Екатерина большая умница. В царском селе невероятно красиво, внутриЭкскурсия потрясающая. Нам очень повезло с гидом, Екатерина большая умница. В царском селе невероятно красиво, внутри
А
Анна
27 окт 2025
Отлично организована экскурсия! Гид Екатерина очень интересно преподносит материал! Не успели приобрести билеты онлайн, но все это успели сделать на кассе, в очереди долго стоять не пришлось. Совсем не устали в дороге. Рекомендуем!
Е
Елизавета
26 окт 2025
Просто невероятное мероприятие и поездка!!! Нам повезло, с нами в путешествие отправилась гид Елена - ну просто необычайной души человек, такая душевная и настоящая!!! Очень интересная подача материала,слушали Елену взахлеб!!! Спасибо ей огромное и организаторам за экскурсию на самом высшем уровне! Заказывайте и не думайте! И вам очень повезет если с вами будет Леночка! Всех благ!
Полина
Полина
22 окт 2025
Потрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получили незабываемые эмоции от прекрасных дворцов и парков! Хотелось бы отметить адекватную стоимость экскурсии. Спасибо, обязательно вернемся еще!
Потрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получилиПотрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получилиПотрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получилиПотрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получилиПотрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получилиПотрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получилиПотрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получилиПотрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получилиПотрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получилиПотрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получили
А
Александрина
12 окт 2025
Экскурсовод Елена великолепная! Много знаний, отличная подача материала, с чувством юмора. Одни благодарности ей. Другое дело водитель, возник из-за него негативный момент, мы должны были выезжать из Петергофа в 18-00.
читать дальше

Он настаивал, чтобы мы пришли к автобусу уже в 17-20, а мы тогда не попадали на экскурсию в Большой дворец. Пришлось звонить организаторам, выяснять. В результате в Большой мы попали, а люди в автобусе нас ждали полчаса, неудобно было. Ну и хотелось бы, чтобы экскурсоводу выдали микрофон для экскурсии в парке Екатерининском, людей много, при ветре голос уносит

Экскурсовод Елена великолепная! Много знаний, отличная подача материала, с чувством юмора. Одни благодарности ей. Другое дело
Лариса
Лариса
6 окт 2025
Всем туристам добрый день! Остались очень довольны экскурсией 2 в 1- оба дворца за целый день. Очень интересным и познавательным был рассказ гида Леды о династии Петра l, а также
читать дальше

вся путевая информация, за что мы очень благодарны ей! Тайминг также соблюдался на все 100%. Советую всем туристам, кто хочет сэкономить 2 дня - всё вполне реально осмотреть в один день!

Е
Елена
4 окт 2025
Отличная экскурсия!!!
Б
Буба
29 сен 2025
Хорошо организовано, гид Леда и водитель (вроде Роман) отлично выполнили свою работу. Сама поездка тоже замечательная, всем спасибо
Хорошо организовано, гид Леда и водитель (вроде Роман) отлично выполнили свою работу. Сама поездка тоже замечательная, всем спасибо
О
Олеся
29 сен 2025
Захватывающая экскурсия! Гид Елена потрясающая, рассказывает всё доступно и интересно, увлекательная получилась прогулка, отведённого времени почти хватило.
Наталья
Наталья
9 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Единственное,что слегка утомило, что в Екатерининском дворце сперва долго ходили по саду, а потом уже во дворец пошли. Ноги очень уже устали. Лучше бы сперва во дврец, а по территории потом, чтоб кто устал мог отстать от группы и посидеть. А в остальном все отлично!
Очень понравилась экскурсия. Единственное,что слегка утомило, что в Екатерининском дворце сперва долго ходили по саду, аОчень понравилась экскурсия. Единственное,что слегка утомило, что в Екатерининском дворце сперва долго ходили по саду, аОчень понравилась экскурсия. Единственное,что слегка утомило, что в Екатерининском дворце сперва долго ходили по саду, аОчень понравилась экскурсия. Единственное,что слегка утомило, что в Екатерининском дворце сперва долго ходили по саду, а
loncarevic
loncarevic
9 сен 2025
Всё было просто замечательно… организация, замечательная поездка, но самым замечательным опытом для меня стала ваша гид, которая уделила нам огромное внимание, и мы очень рады знакомству с ней. Спасибо за всё. Привет из Сербии.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Из Санкт-Петербурга в Петергоф и Кронштадт: 2 города за 1 день
На автобусе
10 часов
3084 отзыва
Групповая
Из Санкт-Петербурга в Петергоф и Кронштадт: 2 города за 1 день
Однодневный автобусный тур к двум символам петровской эпохи - царской резиденции и городу-крепости
Начало: На Площади Островского
12 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Пешая
2 часа
251 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
9905 ₽ за всё до 3 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Пешая
1.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Царское Село ждёт вас с увлекательными заданиями и историческими загадками. Присоединяйтесь к поиску клада и узнайте больше о жизни императоров
Начало: Лицейский садик
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге