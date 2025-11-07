За один день вы посетите две загородные резиденции российских императоров.
В Царском Селе прогуляетесь по Екатерининскому парку и увидите Янтарную комнату — легендарное украшение Екатерининского дворца. Затем отправитесь в Петергоф, где вас ждут панорамы Финского залива.
Описание экскурсии
Царское Село
Царское Село — жемчужина пригородов Санкт-Петербурга, воспетая Пушкиным. Несмотря на разрушения во время революции и Второй мировой войны, здесь сохранилась роскошь Елизаветы, величие Екатерины и уют Николая II. Вы посетите Екатерининский парк — шедевр садово-паркового искусства. А также Екатерининский дворец, где рассмотрите восьмое чудо света — Янтарную комнату.
Петергоф — русский Версаль
Вас ждёт прогулка по парку на берегу залива и великолепные дворцы. Гид расскажет, где изначально был задуман уникальный фонтанный комплекс, и почему Петергоф до революции считался передовым европейским городом. Здесь вы исследуете Нижний парк, который славится более чем 150 фонтанами.
Примерный тайминг экскурсии:
- 9:00 — отправление из Петербурга, трассовая экскурсия
- 10:00–11:00 — экскурсия по Екатерининскому парку
- 11:00–12:20 — экскурсия по Екатерининскому дворцу (Янтарная комната)
- 12:20–14:00 — свободное время
- 14:00 — отправление в Петергоф, трассовая экскурсия
- 15:20–16:20 — самостоятельная прогулка по Нижнему парку Петергофа
- 16:20–18:00 — свободное время
- 18:00 — отправление автобуса из Петергофа в Санкт-Петербург
- 19:30 — прибытие в город
Организационные детали
- С 4 ноября фонтаны Петергофа заканчивают свою работу. Вход в Нижний парк бесплатный
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости. Оставшуюся сумму нужно оплатить в течение 48 часов по ссылке, которую мы отправим вам в переписке. После получения оплаты мы пришлём вам чек с указанием даты и маршрута экскурсии
- Если вы отмените экскурсию не позднее чем за 48 часов до начала, мы полностью вернём вам предоплату. При отмене позже возврат, к сожалению, невозможен
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Крайне не рекомендуем покупать входные билеты заранее: порядок и время посещения объектов может быть изменён в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Екатерининский дворец: стандартный билет — 1500 ₽, школьники до 18 лет/студенты/пенсионеры — 900 ₽, детский (7-13 лет) — 400 ₽, дети до 7 лет бесплатно
- Обед — по желанию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1990 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 14973 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших
Отзывы и рейтинг
4.6
Фотографии от путешественников
И
Ирина
7 ноя 2025
Поездка была замечательная. Очень душевный экскурсовод Елена. Отличный водитель Захар. День пролетел незаметно. Нам повезло с погодой, мы очень много ходили, насладились красотой Екатерининского дворца, Петергофа. Всем рекомендую эту экскурсию.
Ф
Федосова
6 ноя 2025
Крайне разочарована организацией данного мероприятия. А за простую перевозку из пункта в пункт, слишком большая цена. Билеты самостоятельно покупать, экскурсии по сути вел непосредственно гид из Царского села. В Петергофе сами себе предоставлены…. Работа сотрудников непосредственно Царского села и Петергоф исходя из ценника явно недооценена. 2 звезды только за виды и пейзажи, а также работу сотрудников Екатерининского дворца
Валерий
Ответ организатора:
Добрый день! в описании экскурсии есть информация, что билеты в парки и дворец не входят в стоимость экскурсии. Наш гид проводит трассовую экскурсию и по парку Екатерининского дворца
К
Ксения
6 ноя 2025
О это была самая красивая экскурсия… Поеду на неё ещё раз… Парки,музей!!! Нет слов одни эмоции это все надо увидеть и прочувствовать!!!
Т
Татьяна
29 окт 2025
Все супер
Т
Татьяна
27 окт 2025
Экскурсия потрясающая. Нам очень повезло с гидом, Екатерина большая умница. В царском селе невероятно красиво, внутри уже работают другие гиды, тоже очень интересно рассказывают, у нас был молодой человек, так
А
Анна
27 окт 2025
Отлично организована экскурсия! Гид Екатерина очень интересно преподносит материал! Не успели приобрести билеты онлайн, но все это успели сделать на кассе, в очереди долго стоять не пришлось. Совсем не устали в дороге. Рекомендуем!
Е
Елизавета
26 окт 2025
Просто невероятное мероприятие и поездка!!! Нам повезло, с нами в путешествие отправилась гид Елена - ну просто необычайной души человек, такая душевная и настоящая!!! Очень интересная подача материала,слушали Елену взахлеб!!! Спасибо ей огромное и организаторам за экскурсию на самом высшем уровне! Заказывайте и не думайте! И вам очень повезет если с вами будет Леночка! Всех благ!
Полина
22 окт 2025
Потрясающая организация экскурсии! Интересная подача информации гидом Викторией! За один день посетили две царские резиденции, получили незабываемые эмоции от прекрасных дворцов и парков! Хотелось бы отметить адекватную стоимость экскурсии. Спасибо, обязательно вернемся еще!
А
Александрина
12 окт 2025
Экскурсовод Елена великолепная! Много знаний, отличная подача материала, с чувством юмора. Одни благодарности ей. Другое дело водитель, возник из-за него негативный момент, мы должны были выезжать из Петергофа в 18-00.
Лариса
6 окт 2025
Всем туристам добрый день! Остались очень довольны экскурсией 2 в 1- оба дворца за целый день. Очень интересным и познавательным был рассказ гида Леды о династии Петра l, а также
Е
Елена
4 окт 2025
Отличная экскурсия!!!
Б
Буба
29 сен 2025
Хорошо организовано, гид Леда и водитель (вроде Роман) отлично выполнили свою работу. Сама поездка тоже замечательная, всем спасибо
О
Олеся
29 сен 2025
Захватывающая экскурсия! Гид Елена потрясающая, рассказывает всё доступно и интересно, увлекательная получилась прогулка, отведённого времени почти хватило.
Наталья
9 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Единственное,что слегка утомило, что в Екатерининском дворце сперва долго ходили по саду, а потом уже во дворец пошли. Ноги очень уже устали. Лучше бы сперва во дврец, а по территории потом, чтоб кто устал мог отстать от группы и посидеть. А в остальном все отлично!
loncarevic
9 сен 2025
Всё было просто замечательно… организация, замечательная поездка, но самым замечательным опытом для меня стала ваша гид, которая уделила нам огромное внимание, и мы очень рады знакомству с ней. Спасибо за всё. Привет из Сербии.
