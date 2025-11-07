За один день вы посетите две загородные резиденции российских императоров. В Царском Селе прогуляетесь по Екатерининскому парку и увидите Янтарную комнату — легендарное украшение Екатерининского дворца. Затем отправитесь в Петергоф, где вас ждут панорамы Финского залива.

Описание экскурсии

Царское Село

Царское Село — жемчужина пригородов Санкт-Петербурга, воспетая Пушкиным. Несмотря на разрушения во время революции и Второй мировой войны, здесь сохранилась роскошь Елизаветы, величие Екатерины и уют Николая II. Вы посетите Екатерининский парк — шедевр садово-паркового искусства. А также Екатерининский дворец, где рассмотрите восьмое чудо света — Янтарную комнату.

Петергоф — русский Версаль

Вас ждёт прогулка по парку на берегу залива и великолепные дворцы. Гид расскажет, где изначально был задуман уникальный фонтанный комплекс, и почему Петергоф до революции считался передовым европейским городом. Здесь вы исследуете Нижний парк, который славится более чем 150 фонтанами.

Примерный тайминг экскурсии:

9:00 — отправление из Петербурга, трассовая экскурсия

10:00–11:00 — экскурсия по Екатерининскому парку

11:00–12:20 — экскурсия по Екатерининскому дворцу (Янтарная комната)

12:20–14:00 — свободное время

14:00 — отправление в Петергоф, трассовая экскурсия

15:20–16:20 — самостоятельная прогулка по Нижнему парку Петергофа

16:20–18:00 — свободное время

18:00 — отправление автобуса из Петергофа в Санкт-Петербург

19:30 — прибытие в город

Организационные детали

С 4 ноября фонтаны Петергофа заканчивают свою работу. Вход в Нижний парк бесплатный

На сайте вы оплачиваете 25% стоимости. Оставшуюся сумму нужно оплатить в течение 48 часов по ссылке, которую мы отправим вам в переписке. После получения оплаты мы пришлём вам чек с указанием даты и маршрута экскурсии

Если вы отмените экскурсию не позднее чем за 48 часов до начала, мы полностью вернём вам предоплату. При отмене позже возврат, к сожалению, невозможен

Поездка проходит на комфортабельном автобусе

Крайне не рекомендуем покупать входные билеты заранее: порядок и время посещения объектов может быть изменён в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

