Это авторская речная экскурсия на теплоходе по Санкт-Петербургу, разработанная профессиональными гидами.
Вас ждут 100 минут потрясающей водной прогулки, тайн, секретов различных исторических памятников, мистика знаменитых символов Северной столицы и конечно же загадки!
Вас ждут 100 минут потрясающей водной прогулки, тайн, секретов различных исторических памятников, мистика знаменитых символов Северной столицы и конечно же загадки!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Санкт-Петербург – город, который пропитан множеством мифов и легенд! Говорят, что Петр I построил северную столицу на месте затонувшего города, убившего своих жителей в результате кровавых религиозных войн, а выбор места был неслучайным, так как трижды в одну точку ударила молния. В этом городе также находится Дом с призраками, где обитает дух умершей девушки, которая появляется перед людьми в зеркале или на стекле окна. Такие истории являются неотъемлемой частью его культуры и привлекают внимание многочисленных туристов и исследователей. Они помогают нам лучше понять и ощутить уникальную атмосферу этого города, где история переплетается с магией и мистикой. Приглашаем открыть Петербург с абсолютно новой стороны! Важная информация:
- В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс.
- На борт запрещено приносить алкогольные напитки и животных.
ВС и ЧТ в 19:30, 20:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Экскурсовод
- Пледы
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, 51-53
Когда и сколько длится?
Когда: ВС и ЧТ в 19:30, 20:00.
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут 36 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс
- На борт запрещено приносить алкогольные напитки и животных
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Увидели максимум, из водных прогулок эта самая длинная. Понравилось то, что мы не мчались, аккуратно плыли, увидели закат, очень красиво. Экскурсовод - энергичная и эрудированная, но мне не хватило громкости
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А
Замечательная девушка экскурсовод! Практически два часа увлекательного рассказа про Петербург, его мифы и сложившиеся легенды!
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h
Было привлекательно и забавно
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