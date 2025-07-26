читать дальше уменьшить

(сзади мешал шум мотора). Сама тема легенд и мифов, на мой взгляд, раскрыта не лучшим образом: хотя много фактов и историй экскурсовод рассказала, получилось как-то (на мой взгляд) мало именно интересных историй - по сути это те же легенды. Пожелание экскурсоводу добавить больше коротких но запоминающихся легенд, потому что у меня в голове, к сожалению, не отложилась ни одна история кроме моста "есть лишний билетик?".