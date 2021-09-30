Васильевский остров для детей и их родителей

Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки

4.8
4 отзыва
Приглашаем познакомиться с архитектурным ансамблем Стрелки Васильевского острова и полюбоваться видом на главные достопримечательности города: Петропавловскую крепость, Зимний дворец и Адмиралтейство.

А еще поиграть в веселые познавательные игры и представить себя студентами на пленэре в Академическом саду.

Обещаем, будет интересно!
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей
Васильевский остров для детей и их родителей

Что вас ожидает

Нескучная встреча с Северной столицей

Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали ее гости. И мы с вами тоже начнем экскурсию именно отсюда! Во время прогулки вы узнаете:

  • Какой музей соседствовал с Академией наук и что необычного в нем хранилось
  • Как появился главный университет города и что изначально находилось в его здании
  • Какой русский ученый «восседает» на Университетской набережной и кого называли «человеком-энциклопедией»
  • Чей дворец опережал по роскоши дом императора и в чем его новаторство
  • Кто в 18-19 веках мог обучаться в Академии художеств и почему в этом храме искусств живут лошади

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет детям от 7 лет и их родителям
  • Просим заранее сообщить возраст детей, чтобы мы подобрали соответствующие игры и материалы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Стрелке Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Егор и Мария
Егор и Мария
Привет! Мы Егор и Мария. Проводим детские и семейные экскурсии по Санкт-Петербургу и онлайн-курсы по искусству. С удовольствием делимся своей любовью к городу, его истории и архитектуре. Говорим с детьми на их языке и помогаем им увидеть красоту окружающего мира.
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4 настоящих отзыва от туристов

И
30 сен 2021
Спасибо за хорошую и интересную прогулку
Ребёнку 8 лет и родителям понравилось)
А
19 авг 2021
В выходные побывали на экскурсии по Васильевскому острову с гидом Егором. Среди слушателей были взрослые, дети 9 и 10 лет и два подростка 17 лет. Специально указываю возраст детей для тех, кто будет выбирать себе путешествие по городу, учитывая детский возраст. Экскурсия очень понравилась! Как и сам экскурсовод. ) Который построил рассказ так, что было интересно и увлекательно слушать всем участникам группы. Дети заинтересовались и задавали вопросы. По мере нашего путешествия, всегда шла дискуссия, а также были творческие задания - очень здорово! Желаем Егору удачи, благодарных и довольных слушателей!
Н
18 авг 2021
Отличная экскурсия, построенная на диалоге и живом общении. Были 4 детей 7, 9 и 10 лет. Все остались довольны и узнали много нового. Порадовало творческое задание в конце.
Марина
12 авг 2021
Сегодня Егор познакомил нас с Васильевским островом, его архитектурой, историей. Конец Экскурсии немного не доработан. Побольше мифов, интересных фактов улучшат экскурсию. Егору желаем творческих успехов в развитии маршрутов по Санкт-Петербургу. Надеемся на встречи в следующем году.

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