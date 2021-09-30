В выходные побывали на экскурсии по Васильевскому острову с гидом Егором. Среди слушателей были взрослые, дети 9 и 10 лет и два подростка 17 лет. Специально указываю возраст детей для тех, кто будет выбирать себе путешествие по городу, учитывая детский возраст. Экскурсия очень понравилась! Как и сам экскурсовод. ) Который построил рассказ так, что было интересно и увлекательно слушать всем участникам группы. Дети заинтересовались и задавали вопросы. По мере нашего путешествия, всегда шла дискуссия, а также были творческие задания - очень здорово! Желаем Егору удачи, благодарных и довольных слушателей!