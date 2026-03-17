Почти полгода в Петербурге длится период навигации — ночью разводятся мосты, а с мая по июль стоят «белые ночи», которые привлекают в город тысячи туристов. Это вайб города, его романтика, его манящая красота.
Предлагаем и вам присоединиться к влюбленным в Северную Венецию, совершив авто-путешествие и вдоволь налюбовавшись на разводные мосты вместе с нами!
Предлагаем и вам присоединиться к влюбленным в Северную Венецию, совершив авто-путешествие и вдоволь налюбовавшись на разводные мосты вместе с нами!
Описание экскурсииРомантика ночного Петербурга Ночной город окутан романтическим ореолом. Попробуйте прочувствовать эту атмосферу и, даже если белых ночей уже не будет, насладитесь магией Петербурга на все 100%. Лейтмотивом нашего ночного тура станет не только сам город, его видовые точки, ансамбли и панорамы, но и история его кровеносной системы — рек и каналов. С гидом вы будете наблюдать за разведением мостов, а в ожидании подъема пролетов разговор пойдет о Неве, строительстве и истории мостов, наводнениях и даже… ледовом трамвае! Важная информация:
- Начало экскурсии в 23:30. Время начала может быть изменено по согласованию с гостями, но первый мост, Дворцовый, поднимается в 01:10 утра.
- Обязательно сообщите о том, где вас нужно будет забрать и где нужно закончить тур (в пределах центра города), чтобы гид выбрал “верный” берег.
- По независящим от гида причинам (например, погодные условия) разведение мостов иногда отменяется. В этом случае оплата не возвращается, в оставшееся время гид показывает интересные места и достопримечательности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристами
Завершение: Гид довезет вас до указанной точки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии в 23:30. Время начала может быть изменено по согласованию с гостями, но первый мост, Дворцовый, поднимается в 01:10 утра
- Обязательно сообщите о том, где вас нужно будет забрать и где нужно закончить тур (в пределах центра города), чтобы гид выбрал «верный» берег
- По независящим от гида причинам (например, погодные условия) разведение мостов иногда отменяется. В этом случае оплата не возвращается, в оставшееся время гид показывает интересные места и достопримечательности
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
