Литейный мост – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Литейный мост» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
скидка
20%
3465 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова, д. 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 17501 400 за человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
2480 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:25
от 850 за человека
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
На автобусе
200 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Литейный мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джаз над ночной Невой под разводными мостами
  2. Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
  3. Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Литейный мост" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 1 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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