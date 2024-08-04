1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:25
от 850₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
1 300₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Начало: Ул. Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 22:00
1 окт в 22:00
2 окт в 22:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 августа 2024Развод мостов описывать сложно потому что очень красиво, но что касается самой экскурсии хорошее звуковое сопровождение и приятный коллектив. Хороший сервис
- ММихаил4 августа 2024Спасибо большое организаторам всё очень понравилось было очень красиво
- ЕЕкатерина1 августа 2024Спасибо экскурсоводу Илье, очень интересно рассказывает про историю города, чередуя стихотворениями. Отличная экскурсия, отличные ракурсы. Советуем
- ИИлья1 августа 2024Всё отлично! Великолепный экскурсовод Демидов Илья Васильевич!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Троицкий мост»
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