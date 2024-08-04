Троицкий мост – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Троицкий мост» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
2480 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:25
от 850 за человека
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
На автобусе
200 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
1 300 за человека
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
На автобусе
3 часа
Водная прогулка
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Начало: Ул. Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 22:00
1 окт в 22:00
2 окт в 22:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Троицкий мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
  2. Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
  3. Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Троицкий мост" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 1 300. Туристы уже оставили гидам 2680 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Троицкий мост», 2680 ⭐ отзывов, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам