Что вас ожидает

По центру по следам блокады

Это экскурсия по историческому центру Петербурга, но в стороне от главных достопримечательностей и блокадных мемориалов — от метро Звенигородская до Аничкова моста. Мы погуляем по жилым кварталам, где в военные годы проходили ежедневные маршруты простых горожан. Через каждые несколько минут будем делать остановки на тех точках, где военные фотографы запечатлели жизнь ленинградцев в то страшное время.

Блокада: факты и воспоминания

Рассказ на каждой из остановок — не только приглашение поговорить о главных темах блокады: голоде, холоде, эвакуации, разрушениях, транспорте и выживанию в нечеловеческих условиях. Помимо фактов и пояснений вы услышите отрывки из воспоминаний живших в соседних домах людей и стихи поэтов-свидетелей блокады, отразивших ее в своем творчестве.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия в спокойном темпе и без дополнительных расходов.