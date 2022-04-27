Блокада: как это было

Открыть самые трудные страницы истории Петербурга на прогулке с гидом-специалистом по теме

Индивидуальная
Жду вас на прогулке сквозь время, где вы увидите Санкт-Петербург таким, каким он был в годы блокады.

Много лет я тщательно собирал фотографии, литературные и дневниковые свидетельства тех лет и составил подробный маршрут по центру, который поможет вам сложить образ блокадного Ленинграда.
Блокада: как это было
Блокада: как это было
Блокада: как это было
Блокада: как это было
Блокада: как это было
Блокада: как это было
Блокада: как это было
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По центру по следам блокады

Это экскурсия по историческому центру Петербурга, но в стороне от главных достопримечательностей и блокадных мемориалов — от метро Звенигородская до Аничкова моста. Мы погуляем по жилым кварталам, где в военные годы проходили ежедневные маршруты простых горожан. Через каждые несколько минут будем делать остановки на тех точках, где военные фотографы запечатлели жизнь ленинградцев в то страшное время.

Блокада: факты и воспоминания

Рассказ на каждой из остановок — не только приглашение поговорить о главных темах блокады: голоде, холоде, эвакуации, разрушениях, транспорте и выживанию в нечеловеческих условиях. Помимо фактов и пояснений вы услышите отрывки из воспоминаний живших в соседних домах людей и стихи поэтов-свидетелей блокады, отразивших ее в своем творчестве.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия в спокойном темпе и без дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Звенигородская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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