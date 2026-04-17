Это экскурсия по историческому центру Петербурга, но в стороне от главных достопримечательностей и блокадных мемориалов — от метро Звенигородская до Владимирской площади. Мы погуляем по жилым кварталам, где в военные годы проходили ежедневные маршруты простых горожан. Через каждые несколько минут будем делать остановки на тех точках, где фотографы запечатлели жизнь ленинградцев в то страшное время.
Блокада: факты и воспоминания
Рассказ на каждой из остановок — не только приглашение поговорить о главных темах блокады: голоде, холоде, эвакуации, разрушениях, транспорте и выживании в нечеловеческих условиях. Помимо фактов и пояснений вы услышите отрывки из воспоминаний живших в соседних домах людей и стихи поэтов-свидетелей блокады, отразивших ее в своем творчестве.
По желанию экскурсия может быть расширена до 2,5 часов. На дополнительном маршруте мы посетим самый пострадавший от бомб переулок города, узнаем военную судьбу коней на Аничковом мосту, спустимся к «блокадной проруби», подойдём ко входу в «спецраспределитель» в Елисеевском магазине и закончим экскурсию у блокадной парикмахерской на Невском проспекте.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия в спокойном темпе и без дополнительных расходов
Доплата за расширение маршрута — 50% от стоимости экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1550 ₽
Дети до 18 лет
1250 ₽
Дети до 10 лет
950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Звенигородская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3972 туристов
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я родился и вырос в Петербурге. С 2014 года провожу экскурсии для русских и иностранных путешественников по своему любимому городу и его окрестностям.
В первую очередь меня читать дальшеуменьшить
привлекает тема войны и блокады Ленинграда, которую я считаю самой трагической и героической страницей за все три столетия истории города на Неве.
На своих экскурсиях я работаю с планшетом, на котором показываю фотографии (картины) города, снятые с той же самой точки, на которой стоят путешественники. На загородных экскурсиях по военной тематике я также использую карты и видеоматериалы, которые позволят людям лучше сориентироваться на местности, а также ощутить дух времени и создать эффект присутствия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 248 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
243
4
5
3
–
2
–
1
–
Татьяна
лучшая экскурсия о блокадном Ленинграде. ходили много раз с другими экскурсоводами, но эта превзошла всех. очень разносторонняя подача материала: фото, стихи, дневниковые записи. очень интересный маршрут, не долгий, спокойный. прекрасный экскурсовод: речь, подача материала
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Е
Евгения
было очень интересно, понравилось и взрослым и подросткам
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Наталья
Не первый раз на Экскурсии с Александром. подача материала легкая, интересная. много интересных фактов, которые сам не найдешь. Спасибо, было очень интересно
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Олег
Спасибо Александру за эту экскурсию! Вся информация была представлена очень наглядно, с представлением для сравнения фотографий тех же улиц, по которым мы шли, и домов, на которые, проходя мимо, обычно даже не обращаешь внимания.
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Ю
Юлия
Огромное спасибо Александру за невероятную экскурсию 27 апреля! Мы гуляли чуть больше двух часов и время пролетело незаметно.
Сколько раз мы были в Санкт- Петербурге и сколько экскурсий посетили — всегда читать дальшеуменьшить
чего-то не хватало.
И вот этот день случился! Это была самая лучшая экскурсия!!!! Мы не сделали ни одного фото, потому что слушали, затаив дыхание.
Ценно то, как Александр работает с историей блокадного города. Каждый эпизод/история жизни города подкреплена архивным документом или уникальным снимком!!!! Это дорогого стоит🙏
Мы в полном восторге! От души настоятельно рекомендуем экскурсию с Александром. Берите друзей, детей.
Наше путешествие завершилось, но уже хочется приехать снова, привести детей и прогуляться по городу вместе с вами ещё раз.
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С
Светлана
И это было классно! Если вам хочется чего-то нового, и одновременно старого, интересного и полезного, то вам очевидно сюда. Тема - болезненная, но это было и забывать это не нужно! Раза три слезы подступали. Рассказчик замечательный, подготовка - топ.