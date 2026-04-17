Жду вас на прогулке сквозь время, где вы увидите Санкт-Петербург таким, каким он был в годы блокады. Много лет я тщательно собирал фотографии, литературные и дневниковые свидетельства тех лет и составил подробный маршрут по центру, который поможет вам сложить образ блокадного Ленинграда.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По центру по следам блокады

Это экскурсия по историческому центру Петербурга, но в стороне от главных достопримечательностей и блокадных мемориалов — от метро Звенигородская до Владимирской площади. Мы погуляем по жилым кварталам, где в военные годы проходили ежедневные маршруты простых горожан. Через каждые несколько минут будем делать остановки на тех точках, где фотографы запечатлели жизнь ленинградцев в то страшное время.

Блокада: факты и воспоминания

Рассказ на каждой из остановок — не только приглашение поговорить о главных темах блокады: голоде, холоде, эвакуации, разрушениях, транспорте и выживании в нечеловеческих условиях. Помимо фактов и пояснений вы услышите отрывки из воспоминаний живших в соседних домах людей и стихи поэтов-свидетелей блокады, отразивших ее в своем творчестве.

По желанию экскурсия может быть расширена до 2,5 часов. На дополнительном маршруте мы посетим самый пострадавший от бомб переулок города, узнаем военную судьбу коней на Аничковом мосту, спустимся к «блокадной проруби», подойдём ко входу в «спецраспределитель» в Елисеевском магазине и закончим экскурсию у блокадной парикмахерской на Невском проспекте.

Организационные детали