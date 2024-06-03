Е Елена С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков читать дальше не только мне, но и ребятам. Хочу подписаться под каждым нижеприведенным положительным отзывом. Увидели интереснейшие уголки города, услышали удивительные факты о городе и о жителях. Прекрасная «небанальная» экскурсия, замечательный человек, получили невероятное удовольствие! Огромная благодарность и от меня и от моих детей! Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам так, чтобы было интересно

Е Евгения Как Ленинград жил во время блокады Большое спасибо Екатерине за проведенную экскурсию! Очень дружелюбная девушка, обладающая интересной и трогательной манерой подачи материала. Видно, что человек подходит к работе с душой! Узнали новые факты о жизни людей в блокаде, два часа прошли незаметно

Е Елена Как Ленинград жил во время блокады Много посещений таких мест, которые ты можешь и сам нагуглить, но историю этих мест и почему там поставлена мемориальная табличка узнаёшь только на экскурсии. Гид очень приятна в общении, понравилось, что рассказывая человек ищет зрительный контакт с людьми

С Светлана Как Ленинград жил во время блокады Замечательная экскурсия. Были с ребёнком 13 лет, думаю это тот возраст в котором нужно говорить об этом, раньше не воспринимается. Много мне было задано вопросов после экскурсии, так и проговорили оставшийся день на эту тему.

Н Надежда Авторская прогулка «Настоящий Невский» читать дальше парадных!! (По-московски, под'ездов), прошлись по скрытым от глаз фланирующей публики дворам Невского. Море востока, положитнльные эмоции и неожиданности во время прогулки. Дмитрий подготовил отличный, ни на что похожий материал по истории города. Мы вместе посетили настоящую коммуналку, увидели пару настоящих Питерских

М Марина Авторская прогулка «Настоящий Невский» Экскурсия по городу с Дмитрием оказалась очень содержательной. Дмитрий настоящий хранитель истории города. Рекомендую Дмитрия, как экскурсовода. Время пролетело незаметно!

Н Наталья Повседневная жизнь блокадного Ленинграда Отличная экскурсия, всем очень рекомендую. Владимир-прекрасный рассказчик и фанат своего дела, поэтому будьте готовы, что экскурсия продлится не 3, а подольше. Но будет очень интересно и очень познавательно.

О Ольга Авторская прогулка «Настоящий Невский» Добрый день! Меня трудно удивить! Но Дмитрию удалось! Спасибо за экскурсию, за общение. Я знала Невский, но тут узнала много нового! Я просто в восторге!!! Спасибо большое! Рекомендую всем! Не пожалеете

Н Наталья С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков читать дальше в роли человека, который открывает вам Питер по-новому, изнутри. Будучи коренным петербуржцем, для которого каждое здание, каждый уголок, каждый внутренний дворик - это не просто интересный рассказ, это его жизнь. Я сотни раз бывала в этом замечательном городе, но с Дмитрием увидела его по-новому. Мы были с детьми: 10 и 15 лет. Прогулка с Дмитрием оставила след в каждом из нас: забавные байки и легенды, архитектурные шедевры с особыми фишками, на которые Дмитрий обращал наше внимание, атмосферные местечки… Однозначно рекомендую у взрослым, и семьям с детьми. Изумительная экскурсия, которая не просто позволяет увидеть красоту любимого города, но и почувствовать его душу, влюбиться в него. Дмитрий идеален