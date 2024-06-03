Дом радио – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Дом радио» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Как Ленинград жил во время блокады
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
234 отзыва
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800 за человека
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Пройти маршрутом горожанина того времени и узнать, из чего складывался его день
Начало: У метро «Достоевская»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Начало: Михайловская ул., 1, Санкт-Петербург
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам так, чтобы было интересно
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    не только мне, но и ребятам. Хочу подписаться под каждым нижеприведенным положительным отзывом. Увидели интереснейшие уголки города, услышали удивительные факты о городе и о жителях. Прекрасная «небанальная» экскурсия, замечательный человек, получили невероятное удовольствие! Огромная благодарность и от меня и от моих детей!

    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Как Ленинград жил во время блокады
    Большое спасибо Екатерине за проведенную экскурсию! Очень дружелюбная девушка, обладающая интересной и трогательной манерой подачи материала. Видно, что человек подходит к работе с душой! Узнали новые факты о жизни людей в блокаде, два часа прошли незаметно
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Как Ленинград жил во время блокады
    Много посещений таких мест, которые ты можешь и сам нагуглить, но историю этих мест и почему там поставлена мемориальная табличка узнаёшь только на экскурсии. Гид очень приятна в общении, понравилось, что рассказывая человек ищет зрительный контакт с людьми
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Как Ленинград жил во время блокады
    Замечательная экскурсия. Были с ребёнком 13 лет, думаю это тот возраст в котором нужно говорить об этом, раньше не воспринимается. Много мне было задано вопросов после экскурсии, так и проговорили оставшийся день на эту тему.
  • Н
    Надежда
    24 мая 2024
    Авторская прогулка «Настоящий Невский»
    Дмитрий подготовил отличный, ни на что похожий материал по истории города. Мы вместе посетили настоящую коммуналку, увидели пару настоящих Питерских
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    парадных!! (По-московски, под'ездов), прошлись по скрытым от глаз фланирующей публики дворам Невского. Море востока, положитнльные эмоции и неожиданности во время прогулки.

  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Авторская прогулка «Настоящий Невский»
    Экскурсия по городу с Дмитрием оказалась очень содержательной. Дмитрий настоящий хранитель истории города. Рекомендую Дмитрия, как экскурсовода. Время пролетело незаметно!
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
    Отличная экскурсия, всем очень рекомендую. Владимир-прекрасный рассказчик и фанат своего дела, поэтому будьте готовы, что экскурсия продлится не 3, а подольше. Но будет очень интересно и очень познавательно.
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Авторская прогулка «Настоящий Невский»
    Добрый день! Меня трудно удивить! Но Дмитрию удалось! Спасибо за экскурсию, за общение. Я знала Невский, но тут узнала много нового! Я просто в восторге!!! Спасибо большое! Рекомендую всем! Не пожалеете
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
    Изумительная экскурсия, которая не просто позволяет увидеть красоту любимого города, но и почувствовать его душу, влюбиться в него. Дмитрий идеален
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    в роли человека, который открывает вам Питер по-новому, изнутри. Будучи коренным петербуржцем, для которого каждое здание, каждый уголок, каждый внутренний дворик - это не просто интересный рассказ, это его жизнь. Я сотни раз бывала в этом замечательном городе, но с Дмитрием увидела его по-новому. Мы были с детьми: 10 и 15 лет. Прогулка с Дмитрием оставила след в каждом из нас: забавные байки и легенды, архитектурные шедевры с особыми фишками, на которые Дмитрий обращал наше внимание, атмосферные местечки… Однозначно рекомендую у взрослым, и семьям с детьми.

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
    Детям 11 и 15 очень понравилось, спасибо! Взрослым тоже 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом радио»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дом радио" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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