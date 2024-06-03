1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Пройти маршрутом горожанина того времени и узнать, из чего складывался его день
Начало: У метро «Достоевская»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
3 часа
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Начало: Михайловская ул., 1, Санкт-Петербург
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам так, чтобы было интересно
- ЕЕвгения30 мая 2024Большое спасибо Екатерине за проведенную экскурсию! Очень дружелюбная девушка, обладающая интересной и трогательной манерой подачи материала. Видно, что человек подходит к работе с душой! Узнали новые факты о жизни людей в блокаде, два часа прошли незаметно
- ЕЕлена30 мая 2024Много посещений таких мест, которые ты можешь и сам нагуглить, но историю этих мест и почему там поставлена мемориальная табличка узнаёшь только на экскурсии. Гид очень приятна в общении, понравилось, что рассказывая человек ищет зрительный контакт с людьми
- ССветлана27 мая 2024Замечательная экскурсия. Были с ребёнком 13 лет, думаю это тот возраст в котором нужно говорить об этом, раньше не воспринимается. Много мне было задано вопросов после экскурсии, так и проговорили оставшийся день на эту тему.
- ННадежда24 мая 2024Дмитрий подготовил отличный, ни на что похожий материал по истории города. Мы вместе посетили настоящую коммуналку, увидели пару настоящих Питерских
- ММарина24 мая 2024Экскурсия по городу с Дмитрием оказалась очень содержательной. Дмитрий настоящий хранитель истории города. Рекомендую Дмитрия, как экскурсовода. Время пролетело незаметно!
- ННаталья22 мая 2024Отличная экскурсия, всем очень рекомендую. Владимир-прекрасный рассказчик и фанат своего дела, поэтому будьте готовы, что экскурсия продлится не 3, а подольше. Но будет очень интересно и очень познавательно.
- ООльга22 мая 2024Добрый день! Меня трудно удивить! Но Дмитрию удалось! Спасибо за экскурсию, за общение. Я знала Невский, но тут узнала много нового! Я просто в восторге!!! Спасибо большое! Рекомендую всем! Не пожалеете
- ННаталья18 мая 2024Изумительная экскурсия, которая не просто позволяет увидеть красоту любимого города, но и почувствовать его душу, влюбиться в него. Дмитрий идеален
- ААнастасия13 мая 2024Детям 11 и 15 очень понравилось, спасибо! Взрослым тоже 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом радио»
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