Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Большая прогулка по Дудергофским высотам

Полюбоваться лесами, холмами, долинами и отыскать интересные архитектурные памятники

Дудергофские высоты — необычайно красивое место с богатой историей.

Мы покажем его главные достопримечательности: Царскую долину, горы Воронья и Ореховая, Петровский источник и живописную деревню Пикколово.

Расскажем, какие известные люди здесь бывали и как в XIX-XX веках развивалась дачная жизнь.
Большая прогулка по Дудергофским высотам
Большая прогулка по Дудергофским высотам
Большая прогулка по Дудергофским высотам
Большая прогулка по Дудергофским высотам
Большая прогулка по Дудергофским высотам
Большая прогулка по Дудергофским высотам
Большая прогулка по Дудергофским высотам
Большая прогулка по Дудергофским высотам
Большая прогулка по Дудергофским высотам

Что вас ожидает

Воронья гора, Царская долина и лесная прогулка

Вы оцените вокзал конца XIX века и площадь, где находилась «биржа извозчиков». Пройдете под пологом широколиственного леса и подниметесь по тропе-лестнице на вершину Вороньей горы, откуда насладитесь панорамой окрестностей Красного села и чаши Дудергофского озера. А еще увидите поляну с необычными соснами-«солнечными часами» и побываете в Царской долине.

Ореховая гора, Нагорный парк и Петровский источник

Мы покажем гору Кирхгоф, где когда-то находилась кирха, а теперь расположился «Туутари-парк». Побываем на Ореховой горе и в Нагорном парке, созданном по распоряжению Александры Федоровны. Увидим плато Лысой горы и Петровский источник с целебной водой. Кроме того, вас ждут интересные исторические достопримечательности: «Мемориал Авроровцам», Хлебный дом, бывшая больница Общины сестер милосердия и комплекс «Инвалидных домов».

История Дудергофских высот

Дудергофский край — место с богатым прошлым. Мы расскажем о бароне Юхане Бенгтсоне Шютте, Ингерманландских финнах и петровских временах. Раскроем, кто из царских особ возродил моду на Дудергофские высоты, как они стали популярным дачным местом и какие особенности имела дачная жизнь в XIX- XX веках.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Начало и окончание экскурсии — на ж/д станции Можайская. Добраться до нее можно с Балтийского вокзала.
🚩 Начало и место завершения: на ж/д станции Можайская
Время проведения: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 11:45
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые👣Пешком🧒Для детей🏡Выездные

Татьяна проводит ещё 10 экскурсий

Большая прогулка по Комарово
750
за 1 чел.
3ч 30м
Большая прогулка по Комарово
Пройти по экотропе, рассмотреть старинные дачи и полюбоваться Финским заливом
Самобытная Александровская
750
за 1 чел.
Самобытная Александровская
Полюбоваться Финским заливом, рассмотреть старинные дачи и подняться на чердак «Дома у моря»
в среду и воскресенье в 11:45
Живописный Сестрорецк
750
за 1 чел.
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
во вторник, четверг и субботу в 12:00
Уютный дачный Сестрорецк
750
за 1 чел.
Уютный дачный Сестрорецк
12 отзывов
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
ежедневно в 12:00
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
750
за 1 чел.
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
4 отзыва
Полюбоваться деревянным зодчеством дореволюционного поселка и отдохнуть у Финского залива
в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
750
за 1 чел.
3ч 30м
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
4 отзыва
Открыть атмосферное место, где уживалась петербургская богема и ярые революционеры
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Финские истории Зеленогорска
750
за 1 чел.
Финские истории Зеленогорска
4 отзыва
Познакомиться с курортным центром Петербурга и на пару часов перенестись в довоенную Финляндию
в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 12:15
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
750
за 1 чел.
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
1 отзыв
Посетить один из старейших дачных поселков под Петербургом и приоткрыть секреты изящных особняков
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:15
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
1 750
за 1 чел.
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
1 отзыв
Посетить фантастические локации под Петербургом на автобусной экскурсии
Групповой тур в сердце Карелии на 3 дня
12 650
за 1 чел.
13ч
Групповой тур в сердце Карелии на 3 дня
Вулкан Гирвас и водопад Кивач, заповедные леса, мистическая гора Воттоваара и минеральный курорт

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Цена за всё – до 4 чел.
11 700
за 1-4 чел.
Из Петербурга — к Дудергофским высотам
Полюбоваться видом города и окрестностей со смотровых площадок и отыскать на холмах следы истории
Дудергофские высоты — петербургская Швейцария (на автомобиле)
Цена за всё – до 4 чел.
8 900
за 1-4 чел.
Дудергофские высоты — петербургская Швейцария (на автомобиле)
2 отзыва
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
от 1 250
за 1-10 чел.
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
4 отзыва
Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень
Прогулка по Дудергофским высотам
750
за 1 чел.
Прогулка по Дудергофским высотам
пон. , четв. , пятн. , субб. , воскр. в 11.45
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
520
за 1 чел.
1ч 30м
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
1 отзыв
Исследовать один из самых интересных кварталов в сердце Петербурга и раскрыть город с новой стороны
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
1 500
за 1 чел.
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
8 отзывов
Ежедневно
Летний сад — детям: познавательная прогулка
Цена за всё – до 10 чел.
3 900
за 1-10 чел.
1ч 30м
Летний сад — детям: познавательная прогулка
17 отзывов
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
700
за 1 чел.
1ч 30м
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
8 отзывов
Поплавать на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
ежедневно в 11:00
Романтическая прогулка на парусной яхте
Цена за всё – до 2 чел.
8 000
за 1-2 чел.
Романтическая прогулка на парусной яхте
42 отзыва
Прогулка на катере без капитана на развод мостов
Цена за всё – до 4 чел.
9 990
за 1-4 чел.
Прогулка на катере без капитана на развод мостов
Ежедневно с 22:55 до 01:55
Великие события и жители Большой Морской
1 200
за 1 чел.
1ч 30м
Великие события и жители Большой Морской
14 отзывов
История и наследие одной из самых старых и красивых улиц Петербурга
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
650
за 1 чел.
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
123 отзыва
Проплыть по главным водным артериям города на теплоходе
в понедельник в 12:30, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺