Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Воронья гора, Царская долина и лесная прогулка

Вы оцените вокзал конца XIX века и площадь, где находилась «биржа извозчиков». Пройдете под пологом широколиственного леса и подниметесь по тропе-лестнице на вершину Вороньей горы, откуда насладитесь панорамой окрестностей Красного села и чаши Дудергофского озера. А еще увидите поляну с необычными соснами-«солнечными часами» и побываете в Царской долине.

Ореховая гора, Нагорный парк и Петровский источник

Мы покажем гору Кирхгоф, где когда-то находилась кирха, а теперь расположился «Туутари-парк». Побываем на Ореховой горе и в Нагорном парке, созданном по распоряжению Александры Федоровны. Увидим плато Лысой горы и Петровский источник с целебной водой. Кроме того, вас ждут интересные исторические достопримечательности: «Мемориал Авроровцам», Хлебный дом, бывшая больница Общины сестер милосердия и комплекс «Инвалидных домов».

История Дудергофских высот

Дудергофский край — место с богатым прошлым. Мы расскажем о бароне Юхане Бенгтсоне Шютте, Ингерманландских финнах и петровских временах. Раскроем, кто из царских особ возродил моду на Дудергофские высоты, как они стали популярным дачным местом и какие особенности имела дачная жизнь в XIX- XX веках.

Организационные детали