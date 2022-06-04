Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски

Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами

Хвойный лес, шумные водопады и игривые хаски — вас ждет необычное путешествие в Карелию на 1 день! Сначала вы прогуляетесь по тропе нового парка «Долина водопадов» и поближе познакомитесь с северной природой.

А во второй части окажетесь в семейном питомнике хаски: узнаете о характере этих очаровашек, отправитесь с ними в трек на 10 км и почаевничаете, любуясь пейзажами.
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Долина водопадов — новая звезда Карелии

Этот парк северной природы в трех часах езды от Питера открыли два года назад, но он уже приобрел большую популярность среди путешественников благодаря заповедным пейзажам. Прогулочные экологические тропы приведут вас к реке Ихаланйоки и позволят увидеть 4 идущих подряд водопада. Высота каждого составляет 3-4 метра, а общая высота падения воды — более 30 метров. Насладившись этой сказкой, отправимся в самый уютный семейный питомник хаски в Карелии, окруженный Куркийокским заливом.

Подружиться с пушистыми хаски

Гостеприимные сотрудники питомника расскажут вам об истории породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни отважных путешественников и первооткрывателей этих земель. Вместе с инструктором вы отправитесь в поход на 10 км к сердцу карельского леса. К поясу каждого участника пристегнут собаку — новый друг будет вести и направлять вас по живописным ландшафтам. После прогулки вас ждет отдых и перекус с чаем и пирогом по секретному рецепту от хозяйки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, а треккинг — профессиональный инструктор
  • В стоимость включено: трансфер из Петербурга и обратно, билеты на экологическую тропу и пикник на берегу Куркийокского залива

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные☀️На весь день🏞Карелия💧Водопады🏞ПаркиТреккинг и походы🐾Встреча с хаскиПарки развлечений

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха, хаски и музей в скале
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
CharmTravel
4.3
22 отзыва
Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха, хаски и музей в скале
За один день - 7 объектов с тремя экскурсоводами, короткие переезды, частые остановки
Завтра
11 июня
12 июня
2 790 за 1 человека
Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня
1 день 16 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
СканТур
4.7
22 отзыва
Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня
Приглашаем вас в двухдневное путешествие по Карелии, во время которого вы успеете познакомиться с ее природой
Завтра
5 июня
6 июня
от 7 150 за 1 человека
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Екатерина
Нет отзывов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды
6 июня
7 июня
8 июня
7 150 за 1 человека
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
WeGoTrip
Нет отзывов
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Вы прогуляетесь по всему парку и осмотрите все самое интересное на вашем пути, восхититесь романтическими пейзажами
650 за 1 человека
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
5.5 часов
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
ТурсервисСПб
4.3
57 отзывов
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа, познакомитесь с его историей
Завтра
5 июня
6 июня
от 2 750 за 1 человека
В Карелию на авто: Рускеала, водопады и немного волшебства
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
5
2 отзыва
В Карелию на авто: Рускеала, водопады и немного волшебства
Яркое путешествие в горный парк Рускеала! По пути заедем на прогулку к водопадам, а потом отправимся на гору лесного
11 июня
12 июня
13 июня
от 18 400 за 1 человека
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
13 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Групповая
Антон
4.8
8 отзывов
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Завтра
11 июня
12 июня
3 900 за 1 человека
Дачная Вырица: «Княжеская долина»
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Бюро
Нет отзывов
Дачная Вырица: «Княжеская долина»
Предлагаем вам отдохнуть от городской суеты и побывать среди исторических дач Вырицы
5 июня
8 июня
12 июня
1 150 за 1 человека
Заповедная Карелия: остров Кижи, Саамская деревня и водопад Кивач
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
Константин
Нет отзывов
Заповедная Карелия: остров Кижи, Саамская деревня и водопад Кивач
Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и погулять по заповеднику «Кивач»
9 июня
10 июня
14 июня
14 025 за 1 человека
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Филипп
4.4
239 отзывов
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
Исследовать мраморный каньон и провести день в окружении сказочной природы Карелии
5 июня
6 июня
7 июня
32501 950 за 1 человека
Древние водопады и каньоны Карелии за 2 дня
2 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
СканТур
4.6
17 отзывов
Древние водопады и каньоны Карелии за 2 дня
На этой экскурсии вы увидите все сокровища Карелии: мраморный каньон Рускеала
Завтра
5 июня
6 июня
от 8 950 за 1 человека
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
2 часа
Индивидуальная
Павел
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по блистательному Нижнему парку Петергофа, известного своими фонтанами
7 500 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ