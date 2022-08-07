Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Хвойный лес, шумные водопады и игривые хаски — вас ждет необычное путешествие в Карелию на 1 день! Сначала вы прогуляетесь по тропе нового парка «Долина водопадов» и поближе познакомитесь с северной природой.
А во второй части окажетесь в семейном питомнике хаски: узнаете о характере этих очаровашек, отправитесь с ними в трек на 10 км и почаевничаете, любуясь пейзажами.
Этот парк северной природы в трех часах езды от Питера открыли два года назад, но он уже приобрел большую популярность среди путешественников благодаря заповедным пейзажам. Прогулочные экологические тропы приведут вас к реке Ихаланйоки и позволят увидеть 4 идущих подряд водопада. Высота каждого составляет 3-4 метра, а общая высота падения воды — более 30 метров. Насладившись этой сказкой, отправимся в самый уютный семейный питомник хаски в Карелии, окруженный Куркийокским заливом.
Подружиться с пушистыми хаски
Гостеприимные сотрудники питомника расскажут вам об истории породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни отважных путешественников и первооткрывателей этих земель. Вместе с инструктором вы отправитесь в поход на 10 км к сердцу карельского леса. К поясу каждого участника пристегнут собаку — новый друг будет вести и направлять вас по живописным ландшафтам. После прогулки вас ждет отдых и перекус с чаем и пирогом по секретному рецепту от хозяйки.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я, а треккинг — профессиональный инструктор
В стоимость включено: трансфер из Петербурга и обратно, билеты на экологическую тропу и пикник на берегу Куркийокского залива
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 413 туристов
Я не представляю свою жизнь без путешествий. Почти 10 лет проработала в журналистике, но мне стало в ней тесно — и я последовала за своей страстью. Сейчас с огромным удовольствием работаю гидом: постоянно ищу новые маршруты и делюсь красотой окружающего мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Впечатления замечательные! Гид Анастасия знакомит с Карелией, отмечая интересные факты и детали (а их очень много), без формальностей и общих мест. Ощущение перегруженности и усталости не возникает от слова совсем)) читать дальшеуменьшить
Пейзажи - волшебные (возможно даже купание в озере, но нам немного не повезло с погодой). Хаски очень дружелюбные и рады пообщаться с гостями, а их владельцы Ольга и Сергей встречают вас как близких друзей. Спасибо ♥️♥️♥️
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Ольга
Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает то, что ей очень нравится 🤩 Особый восторг вызвал треккинг, хаски и, особенно, хозяева питомника 😊
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Д
Дарья
Прекрасная Анастасия подарила нам самое прекрасное мини путешествие в Карелию и мы бесконечно благодарны за это! ❤️ По моей просьбе,она немного переделала наш маршрут и сделала его незабываемым. Мы съездили посмотреть читать дальшеуменьшить
водопады,погуляли в Рускеале и самое главное - посетили наимилейших хаски! Она приготовила для нас вкуснейший пикник на берегу озера и мы говорили без остановки. Спасибо за этот чудесный день,если возвращаться в Карелию,то только в компании Анастасии!
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Анастасия
Великолепная экскурсия! Анастасия шикарный рассказчик и собеседник и аккуратный водитель. Нам очень понравилось ❤️
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