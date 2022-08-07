Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Хвойный лес, шумные водопады и игривые хаски — вас ждет необычное путешествие в Карелию на 1 день! Сначала вы прогуляетесь по тропе нового парка «Долина водопадов» и поближе познакомитесь с северной природой. А во второй части окажетесь в семейном питомнике хаски: узнаете о характере этих очаровашек, отправитесь с ними в трек на 10 км и почаевничаете, любуясь пейзажами.

Описание экскурсии

Долина водопадов — новая звезда Карелии

Этот парк северной природы в трех часах езды от Питера открыли два года назад, но он уже приобрел большую популярность среди путешественников благодаря заповедным пейзажам. Прогулочные экологические тропы приведут вас к реке Ихаланйоки и позволят увидеть 4 идущих подряд водопада. Высота каждого составляет 3-4 метра, а общая высота падения воды — более 30 метров. Насладившись этой сказкой, отправимся в самый уютный семейный питомник хаски в Карелии, окруженный Куркийокским заливом.

Подружиться с пушистыми хаски

Гостеприимные сотрудники питомника расскажут вам об истории породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни отважных путешественников и первооткрывателей этих земель. Вместе с инструктором вы отправитесь в поход на 10 км к сердцу карельского леса. К поясу каждого участника пристегнут собаку — новый друг будет вести и направлять вас по живописным ландшафтам. После прогулки вас ждет отдых и перекус с чаем и пирогом по секретному рецепту от хозяйки.

Организационные детали