Большое путешествие в новогоднюю сказку Санкт-Петербурга

Прокатиться по нарядной Северной столице под рассказы гида о праздниках
Ёлки, ярмарки, гирлянды, украшенные набережные, площади и мосты — как увидеть предновогодний Петербург во всей красе и ничего не пропустить? Удобнее и теплее — из окна автобуса.

Мы составили оптимальный маршрут по праздничному городу, чтобы вы поймали новогоднее настроение, оставили на память яркие фото и, самое главное, не замёрзли.
Описание экскурсии

  • Экскурсия начнётся на Дворцовой площади, где установлена главная ёлка города.
  • Мы проедем по Дворцовой набережной, откуда видны богато украшенные Дворцовый и Троицкий мосты.
  • Свернём в Мраморный переулок и проследуем вдоль Марсова поля.
  • Проедем по нарядной набережной реки Фонтанки и, конечно же, посмотрим на Невский проспект.
  • Остановимся на площади Островского и совершим небольшую пешеходную прогулку к фантастическим витринам Елисеевского универмага.
  • Познакомимся с рождественской ярмаркой на Манежной площади.
  • Увидим сверкающий Гостиный двор и модерновое здание универмага у Красного моста.
  • Закончим экскурсию на Дворцовой площади, где пожелаем друг другу хорошего настроения и всех благ в новом году.

Вы узнаете:

  • какое значение имели Рождество и Новый год в царское время.
  • где проводились народные гуляния.
  • как изменилась жизнь в советском Ленинграде.
  • как маленькие ленинградцы ждали чуда и Деда Мороза в блокадный период.
  • что ставили на праздничный стол в годы войны.
  • где в современном Петербурге лучшие катки и ярмарки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе.
  • В морозную погоду мы проводим больше времени в тёплом автобусе и меньше на холодном воздухе, сокращаем пешие прогулки и предлагаем гостям фотопаузы по желанию.
  • Можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в личной переписке.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1490 ₽
Дети до 7 лет990 ₽
Пенсионеры1390 ₽
Школьники1290 ₽
Студенты1390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16868 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
читать дальше

дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

