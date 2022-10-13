На теплоходе по Неве и Финскому заливу «Балтийский круиз»

Какое путешествие по Петербургу без теплоходной прогулки по рекам и каналам

Какое путешествие по Петербургу без теплоходной прогулки по рекам и каналам? Правильно, это настоящий must have. Проходите на борт — мы отправляемся на прогулку вокруг Васильевского острова. Аудиогид поможет вам узнать больше о проплывающих мимо достопримечательностях.
На теплоходе по Неве и Финскому заливу «Балтийский круиз»

Что вас ожидает 🤩

  • Адмиралтейство
  • Медный Всадник
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Дворцовый мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Парк 300-летия
  • Башня Лахта Центра
  • Стадион «Газпром Арена»
  • Ванты Западного скоростного диаметра
  • Пассажирский порт «Морской фасад»
  • Пассажирский терминал «Морской вокзал»
  • Адмиралтейские верфи
  • Ледокол «Красин»
  • Успенская церковь
  • Академия художеств
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Описание

Достопримечательности:

  • Адмиралтейство, Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова.
  • Парк 300-летия, башня Лахта Центра, стадион «Газпром Арена», ванты Западного скоростного диаметра.
  • Пассажирский порт «Морской фасад», пассажирский терминал «Морской вокзал», Адмиралтейские верфи, ледокол «Красин», Успенская церковь, Академия художеств.

Теплоход:

  • Маршрут осуществляется в дневное время на двухпалубном теплоходе в сопровождении аудиогида. На теплоходе работает бар с напитками и лёгкими закусками.
  • Продолжительность программы — 2 часа 40 минут (с остановками для посадки и высадки пассажиров). В навигацию 2022 года вы можете приобрести билет на трансфер от Сенатской или Дворцовой пристани, от причала Севкабельпорт в центр города. Приобретение билета на трансфер от причала Севкабельпорт в центр города возможна только в кассах причалов и на сайте.

Важно знать:

  • ! Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с подъёмом уровня воды и перекрытием акваторий.
  • ! Иностранные гости могут воспользоваться аудиогидом на английском языке. Получить аудиогид можно у администратора теплохода.
  • ! Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах посадки и высадки пассажиров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Английская набережная, д. 2
Завершение: Дворцовая наб. , д. 32
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Уважаемые Пассажиры!
  • Судоходная компания «Нева Тревел Компани» с заботой относится к своим гостям, партнёрам и сотрудникам.
  • В Санкт-Петербурге постепенно вступает в силу план поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом. На основании Временных рекомендаций Министерства транспорта Российской Федерации и Стандарта безопасной деятельности, разработанным Комитетом по транспорту и согласованным руководителем Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, подготовлены Правила нахождения пассажира на причале или судне судоходной компании «Нева Тревел Компани».
  • Просим Вас внимательно ознакомиться с информацией по организации санитарно-гигиенической безопасности и мерам по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на причалах и судах внутреннего водного транспорта.
  • ПРАВИЛА нахождения пассажира на причале или судне:
  • Пассажир обязан пройти бесконтактный температурный контроль. Сотрудник причала обязан зафиксировать температуру тела каждого пассажира.
  • Пассажир обязан продезинфицировать руки в специально оборудованном месте. На каждом причале и теплоходе компании установлены дозаторы с кожным антисептиком (дезинфекторы).
  • Пассажир обязан использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). В случае отказа от использования масок и перчаток доступ на причал или судно запрещается.
  • Пассажир обязан соблюдать безопасное социальное расстояние между пассажирами.
  • Запрещается приносить с собой еду и напитки. Бары на теплоходах временно не работают.
  • Внимание! Приобрести средства индивидуальной защиты можно на каждом причале. В случае отказа от предоставления сведений о состоянии здоровья или отказа в проверке обязательного температурного контроля, или при выявлении у пассажира повышенной температуры тела (более 37,2°) доступ на причал или судно запрещается. Данная информация незамедлительно будет передана медицинским службам.
  • Также сообщаем, что в этом году пледы на теплоходах не предоставляются!
  • Коллектив «Нева Тревел Компани» желает вам и вашим близким крепкого здоровья. Просим уважительно относиться к дополнительным профилактическим мерам безопасности и соблюдать правила личной гигиены.
  • Если у вас есть симптомы заболевания, пожалуйста, оставайтесь дома и обратитесь к врачу.
  • Приятной прогулки и хорошего настроения!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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