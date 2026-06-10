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Б Белла Очень приятное место, все аккуратно и опрятно, оставило хорошее впечатление. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Аделина Компания оставила только положительные впечатления. Всё было организовано на отлично, никаких сбоев. Могу смело советовать! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Макар Экскурсия очень понравилась. Петербург с воды выглядит совсем по-другому, словно открываешь его заново. Гид делился кучей любопытных фактов, было действительно интересно слушать. Осталось много ярких эмоций и заряд хорошего настроения. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Б Богдан Экскурсии просто отличные, огромное спасибо! Если вдруг кто-то приезжает из другого города, обязательно порекомендуйте им прогуляться на лодке по каналам, впечатления классные. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Ева Здорово было снова взглянуть на наш город с реки, Петербург с воды просто чарующий. Прогулка под открывающимися мостами это классика, которая не надоедает. Всё было продумано до мелочей: удобное место посадки, дружелюбные ребята и никакой суеты, чувствуешь только кайф от поездки. Большое спасибо за такую заботу! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет