Ночная прогулка — атмосферный способ познакомиться с Петербургом.
На теплоходе вы пройдёте по Фонтанке, выйдете в Неву и увидите, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты.
Ваше путешествие будет сопровождать аудиогид, который расскажет об истории Северной столицы и ключевых достопримечательностях.
На теплоходе вы пройдёте по Фонтанке, выйдете в Неву и увидите, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты.
Ваше путешествие будет сопровождать аудиогид, который расскажет об истории Северной столицы и ключевых достопримечательностях.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут по Фонтанке с выходом в Неву.
Развод Дворцового и Троицкого мостов.
Аудиоэкскурсия с интересными фактами о городе.
Виды на Михайловский замок, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова.
Организационные детали
- Приходите за 15 минут до отправления, чтобы успеть получить посадочный талон.
- Продолжительность: 1 час 10 минут.
- Прогулка проходит на однопалубном теплоходе с крытой и открытой палубами. На борту действует свободная рассадка.
- Все ночные прогулки проводятся независимо от факта разводки мостов в эту ночь.
- Маршрут может быть изменён по решению капитана в зависимости от погодных условий или ограничений на акватории.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Аничков мост", "Зелёный мост" или "Мост Ломоносова" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 5880 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Очень приятное место, все аккуратно и опрятно, оставило хорошее впечатление.
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А
Компания оставила только положительные впечатления. Всё было организовано на отлично, никаких сбоев. Могу смело советовать!
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М
Экскурсия очень понравилась. Петербург с воды выглядит совсем по-другому, словно открываешь его заново. Гид делился кучей любопытных фактов, было действительно интересно слушать. Осталось много ярких эмоций и заряд хорошего настроения.
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Б
Экскурсии просто отличные, огромное спасибо! Если вдруг кто-то приезжает из другого города, обязательно порекомендуйте им прогуляться на лодке по каналам, впечатления классные.
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Е
Здорово было снова взглянуть на наш город с реки, Петербург с воды просто чарующий. Прогулка под открывающимися мостами это классика, которая не надоедает. Всё было продумано до мелочей: удобное место посадки, дружелюбные ребята и никакой суеты, чувствуешь только кайф от поездки. Большое спасибо за такую заботу!
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А
Виды просто потрясающие 😍💓 Прогулка по воде очень понравилась, Петербург с речки смотрится совсем иначе, что-то свое в этом есть. Стоимость невысокая, предлагают несколько вариантов маршрутов, так что можно выбрать что-то подходящее. Очень удобно и атмосферно.
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