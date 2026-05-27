В таинственной дымке белой ночи мы покажем город, воспетый поэтами и писателями.
На автобусе вы проедете по историческому центру — от Невского проспекта и Дворцовой набережной до Петропавловского собора.
А на теплоходной прогулке увидите самые красивые мосты через реки и каналы и ощутите магию ночного Петербурга.
Описание экскурсии
Автобусная обзорная экскурсия
Наш маршрут охватит все самые важные достопримечательности Петербурга:
Невский проспект — Медный Всадник на Сенатской площади — Адмиралтейство — Дворцовая набережная — Спас на Крови — Марсово поле — Лебяжья канавка — Петропавловский собор — Университетская набережная — Академия художеств.
Прогулка на теплоходе
Вы увидите сразу несколько мостов:
- величественный Дворцовый — и понаблюдаете за его разведением в навигационный период
- Троицкий, соединяющий Петроградскую сторону с центром города
- Благовещенский — первый постоянный мост через Неву
- Литейный с характерными фонарями и массивными опорами
После водной прогулки автобус отвезёт вас на автобусе до Гостиного двора, затем до метро «Площадь Восстания». Последняя остановка — у гостиницы «Москва». Программа закончится в 3:00
Организационные детали
- В стоимость включено: автобусная экскурсия, входные билеты на двухпалубный теплоход
- Водная прогулка начинается в 0:50, продолжительность — около 2 ч 40 мин
- На борту теплохода работает бар с напитками и закусками
- Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, не изменяя объёма предоставляемых услуг
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Пенсионеры
|2000 ₽
|Дети до 7 лет
|900 ₽
|Студенты
|2000 ₽
|Школьники
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 379 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
