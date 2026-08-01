Абсолютный эксклюзив: Такого нет ни в одной детской прогулке по Неве! По пути юные моряки увидят знаковые места Петербурга, связанные с историей флота, и станут участниками интерактивной программы. Какие знания и открытия ждут юных путешественников:

Как корабли «разговаривают» на расстоянии?

Зачем моряку уметь вязать «беседочный» и «прямой» узлы?

Что такое компас и как не заблудиться в море?

Почему матросы носят тельняшки, и что значит «дать клятву Нептуну»?

Почему Нева такая глубокая и быстрая?

Откуда берётся ветер и как он помогает кораблям?

Почему на корабле важна дисциплина?

Как моряки справляются с трудностями?

Что такое «морская дружба»?

Погружение в легенды: Не просто факты, а «ожившая» история. А для самых смелых – секретный конкурс: кто найдёт на борту «пятнистого юнгу» (спрятанную фигурку корабельного кота), получит значок «Суперморяк»! Важная информация:.

Погружение в легенды: Не просто факты, а «ожившая» история. А для самых смелых – секретный конкурс: кто найдёт на борту «пятнистого юнгу» (спрятанную фигурку корабельного кота), получит значок «Суперморяк»! Важная информация:.

• Погружение в легенды: Не просто факты, а «ожившая» история. А для самых смелых – секретный конкурс: кто найдёт на борту «пятнистого юнгу» (спрятанную фигурку корабельного кота), получит значок «Суперморяк»! Важная информация: