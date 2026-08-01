Эта прогулка – не просто развлечение, а настоящее интерактивное приключение, которое познакомит детей с азами морского дела, разовьёт командный дух, подарит яркие эмоции, оставит памятный след! А в завершение каждый участник получит диплом юного моряка и море фотографий в тематическом антураже!
Описание экскурсии
Абсолютный эксклюзив: Такого нет ни в одной детской прогулке по Неве! По пути юные моряки увидят знаковые места Петербурга, связанные с историей флота, и станут участниками интерактивной программы. Какие знания и открытия ждут юных путешественников:
- Как корабли «разговаривают» на расстоянии?
- Зачем моряку уметь вязать «беседочный» и «прямой» узлы?
- Что такое компас и как не заблудиться в море?
- Почему матросы носят тельняшки, и что значит «дать клятву Нептуну»?
- Почему Нева такая глубокая и быстрая?
- Откуда берётся ветер и как он помогает кораблям?
- Почему на корабле важна дисциплина?
- Как моряки справляются с трудностями?
- Что такое «морская дружба»?
Погружение в легенды: Не просто факты, а «ожившая» история. А для самых смелых – секретный конкурс: кто найдёт на борту «пятнистого юнгу» (спрятанную фигурку корабельного кота), получит значок «Суперморяк»! Важная информация:.
Погружение в легенды: Не просто факты, а «ожившая» история. А для самых смелых – секретный конкурс: кто найдёт на борту «пятнистого юнгу» (спрятанную фигурку корабельного кота), получит значок «Суперморяк»! Важная информация:.
• Погружение в легенды: Не просто факты, а «ожившая» история. А для самых смелых – секретный конкурс: кто найдёт на борту «пятнистого юнгу» (спрятанную фигурку корабельного кота), получит значок «Суперморяк»! Важная информация:
- На причал необходимо приходить минимум за 20 минут до отправления, посадка на рейс заканчивается за 5 минут до его начала.
- Возможны корректировки в маршруте прогулки в зависимости от условий судоходства.
- На борт теплохода не разрешается проносить еду и напитки. Работает кафе-бар.
Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы идём от Синопской набережной (мост Александра Невского) до Благовещенского моста и в обратную сторону
- На пути мы встретим мосты:
- Александра Невского
- Большеохтинский
- Литейный
- Троицкий
- Дворцовый
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Анимационная программа для детей
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Пледы
Место начала и завершения?
Синопская набережная, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Важная информация
- На причал необходимо приходить минимум за 20 минут до отправления, посадка на рейс заканчивается за 5 минут до его начала
- Возможны корректировки в маршруте прогулки в зависимости от условий судоходства
- На борт теплохода не разрешается проносить еду и напитки. Работает кафе-бар
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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