Приглашаем в семейное путешествие по главной императорской резиденции! Прогуливаясь по нарядным залам, мы поговорим об истории Зимнего дворца. Вы узнаете интересные факты из жизни его владельцев, рассмотрите творения известных художников и скульпторов, а ещё станете свидетелями казусных ситуаций, происходивших в этих старинных стенах.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы пройдёте по лестнице для особых случаев и посетите парадные залы, которые ещё помнят прекрасных дам и кавалеров, живших более 100 лет назад.

В Военной галерее дворца вас поприветствуют генералы, победившие Наполеона.

Вы увидите знаменитые часы, которые не могли собрать целых 6 лет, и познакомитесь со всемирно известными шедеврами живописи и скульптуры.

И узнаете:

Сколько комнат во дворце и правда ли, что не все русские императоры жили здесь

Почему Эрмитаж называют местом уединения и приютом отшельника

Каким работникам музея разрешают жить на его территории

Когда отмечают день рождения Эрмитажа и при чём тут Екатерина II

И многое другое!

Организационные детали