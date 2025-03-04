Приглашаем в семейное путешествие по главной императорской резиденции! Прогуливаясь по нарядным залам, мы поговорим об истории Зимнего дворца.
Вы узнаете интересные факты из жизни его владельцев, рассмотрите творения известных художников и скульпторов, а ещё станете свидетелями казусных ситуаций, происходивших в этих старинных стенах.
Вы узнаете интересные факты из жизни его владельцев, рассмотрите творения известных художников и скульпторов, а ещё станете свидетелями казусных ситуаций, происходивших в этих старинных стенах.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы пройдёте по лестнице для особых случаев и посетите парадные залы, которые ещё помнят прекрасных дам и кавалеров, живших более 100 лет назад.
В Военной галерее дворца вас поприветствуют генералы, победившие Наполеона.
Вы увидите знаменитые часы, которые не могли собрать целых 6 лет, и познакомитесь со всемирно известными шедеврами живописи и скульптуры.
И узнаете:
- Сколько комнат во дворце и правда ли, что не все русские императоры жили здесь
- Почему Эрмитаж называют местом уединения и приютом отшельника
- Каким работникам музея разрешают жить на его территории
- Когда отмечают день рождения Эрмитажа и при чём тут Екатерина II
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 6 лет и их родителям
- Дополнительные расходы — входные билеты в Главный музейный комплекс: взрослые — 500 ₽, дети от 14 до 18 лет — 300 ₽, дети до 14 лет — бесплатно. Билеты (в том числе и для гида) нужно купить заранее на сайте Эрмитажа
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Продолжительность экскурсии — 1,5–2 часа
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 516 туристов
Мы команда профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков с большим опытом работы. Мы разные. Среди нас есть историки, искусствоведы, преподаватели. Кто-то родился и вырос в Петербурге, кто-то приехал сюда учиться и остался. Прожив здесь достаточно долго, мы всё ещё продолжаем изучать и открывать для себя этот удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и эмоциями!Задать вопрос
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