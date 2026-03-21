Детский квест «По следам Петра I» в Новой Голландии
Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Все знают, что хорошие путешествия меняют жизнь. А если путешествует царь, пожалуй, это может изменить жизнь целой страны.
Я, историк и экскурсовод с педагогическим опытом и творческим подходом к экскурсиям, приглашаю читать дальше
ребят в увлекательное мини-приключение по следам Петра Великого.
Гуляя по острову, мы разузнаем, куда отправиться царю, чтобы научиться строить корабли, какой заморский продукт изменил рацион всего государства и что нужно, чтобы создать собственный город.
По следам Петра
Давайте отправимся в собственное мини-приключение по Новой Голландии? Во время квеста, перемещаясь от одной локации к другой, ребята узнают о жизни непоседы Петра Великого и его грандиозной поездке по Европе. А заодно и об истории основания нашего любимого города — Петербурга.
Заморские новинки
Следуя по стопам царя, дети познакомятся со странами, в которых успел побывать Петр. Узнают, кем он работал во время поездки, с кем успел подружиться и какие заморские науки привез в Россию. И не только науки — даже новые растения и продукты питания. Некоторые из них увидим прямо во время прогулки. Дети откроют, как устроены разные морские профессии, с помощью самого первого навигационного инструмента измерят глубину водоема, построят корабль и разгадают секрет исчезнувшего канала.
Экскурсия рассчитана на детей от 6 до 11 лет.
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
В Новой Голландии
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 928 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга. С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А ещё веду историю Петербурга в школе. В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время. С нетерпением жду встречи!
Наталья
21 мар 2026
Были на семейной экскурсии, и остались в полном восторге! Найти баланс, чтобы было интересно и взрослым (да еще и придирчивым, как мы), и детям, та еще задачка, но наш гид читать дальше
Ольга справилась с ней на 100%. Огромное спасибо за профессионализм и умение находить общий язык абсолютно со всеми. С нами были дети 8 и 10 лет, и для них это оказался просто идеальный возраст и формат. Маршрут продуман до мелочей, совсем не утомительный, но очень насыщенный. Отдельно напишу про классные интерактивные задания. Дети не просто слушали, а были вовлечены в процесс. В итоге мы все узнали массу новых и интересных фактов о Петре I (даже мы, взрослые, слушали открыв рот!). Горячо рекомендую!
Арина
27 авг 2025
Спасибо большое Ольге за увлекательный квест! Детям (6 и 8 лет) очень понравилось. За 1,5 часа изучили все профессии Петра I, узнали множество интересных фактов о Новой Голландии, изучили семафорную азбуку, измерили глубину пруда, потренировали меткость и сделали еще много всего интересного.
Наталья
17 июн 2025
Ольга потрясающая! Интересная программа, индивидуальный подход, классно завлекает детей и взрослых. Очень-очень рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Детский квест «По следам Петра I» в Новой Голландии»