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Детский квест "Загадки Витебского вокзала"

Соберем артефакты и узнаем тайну пассажира из прошлого!
Детский квест "Загадки Витебского вокзала"
Детский квест "Загадки Витебского вокзала"
Детский квест "Загадки Витебского вокзала"

Что вы увидите

Витебский вокзалПосещаем
Великолепный шедевр архитектуры в стиле модерн.

Описание квеста

Уникальный авторский квест по Витебскому вокзалу - настоящему шедевру архитектуры в стиле модерн - несомненно придется по вкусу детям, которые любят бегать, искать и выполнять увлекательные задания!

Ребятам предстоит стать настоящими детективами, чтобы установить личность человека, много лет назад оставившего загадочное послание в камере хранения. Для этого им нужно будет:

  • находить подсказки и исторические артефакты;
  • решать головоломки и ребусы;
  • складывать пазлы;
  • разгадывать загадки и многое другое.

Юные участники смогут увидеть настоящие монеты, облигацию и другие оригинальные предметы начала XX века.

А в конце они встретят таинственную Девочку в черном, которая проверит их на сообразительность и решит, достойны ли они получить долгожданный сладкий приз!

Кому подойдёт

  • Активным детям 7-11 лет

Место встречи

🚩Начало: Витебский вокзал, Витебский проспект, Санкт-Петербург, Россия
Как найти. Место встречи - у памятника солдатам рядом с центральным входом.

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Стоимость квеста

ТарифСтоимость
До 4 человек4000 ₽
Каждый человек сверх 4 — доплата 1000 ₽ за человека

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сладкий приз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Предлагаю жителям и гостям Санкт-Петербурга яркие и увлекательные авторские продукты — квесты для детей от 7 до 12 лет. Юные участники уже не первый год с удовольствием приходят на интерактивные
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квесты-занятия, проводимые как на открытом воздухе, так и в исторических зданиях, сохранивших дух ушедших эпох. На квестах дети совместно выполняют различные задания и ищут подсказки и артефакты, шаг за шагом продвигаясь к долгожданному финалу - получению заветного приза.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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