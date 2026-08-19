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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек; свыше — доплата 1000 ₽ за человека, максимум 8 чел.

Описание квеста

Уникальный авторский квест по Витебскому вокзалу - настоящему шедевру архитектуры в стиле модерн - несомненно придется по вкусу детям, которые любят бегать, искать и выполнять увлекательные задания!

Ребятам предстоит стать настоящими детективами, чтобы установить личность человека, много лет назад оставившего загадочное послание в камере хранения. Для этого им нужно будет:

находить подсказки и исторические артефакты;

решать головоломки и ребусы;

складывать пазлы;

разгадывать загадки и многое другое.

Юные участники смогут увидеть настоящие монеты, облигацию и другие оригинальные предметы начала XX века.

А в конце они встретят таинственную Девочку в черном, которая проверит их на сообразительность и решит, достойны ли они получить долгожданный сладкий приз!

Кому подойдёт