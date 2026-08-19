Что вы увидите
Витебский вокзалПосещаем
Великолепный шедевр архитектуры в стиле модерн.
Описание квеста
Уникальный авторский квест по Витебскому вокзалу - настоящему шедевру архитектуры в стиле модерн - несомненно придется по вкусу детям, которые любят бегать, искать и выполнять увлекательные задания!
Ребятам предстоит стать настоящими детективами, чтобы установить личность человека, много лет назад оставившего загадочное послание в камере хранения. Для этого им нужно будет:
- находить подсказки и исторические артефакты;
- решать головоломки и ребусы;
- складывать пазлы;
- разгадывать загадки и многое другое.
Юные участники смогут увидеть настоящие монеты, облигацию и другие оригинальные предметы начала XX века.
А в конце они встретят таинственную Девочку в черном, которая проверит их на сообразительность и решит, достойны ли они получить долгожданный сладкий приз!
Кому подойдёт
- Активным детям 7-11 лет
Место встречи
🚩Начало: Витебский вокзал, Витебский проспект, Санкт-Петербург, Россия
Как найти. Место встречи - у памятника солдатам рядом с центральным входом.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|До 4 человек
|4000 ₽
Каждый человек сверх 4 — доплата 1000 ₽ за человека
Ответы на вопросы
Что включено
- Сладкий приз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Предлагаю жителям и гостям Санкт-Петербурга яркие и увлекательные авторские продукты — квесты для детей от 7 до 12 лет. Юные участники уже не первый год с удовольствием приходят на интерактивные
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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