Если вы любите тайны и загадки — этот квест для вас! Вам предстоит отправиться в Петропавловскую крепость, чтобы помочь княжне освободиться из-под ареста. Вы выполните несложные задания, узнаете много интересных фактов и, несомненно, окунётесь в атмосферу приключений. Подключайте свою смекалку, находчивость и сообразительность — и вперёд!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание квеста

В заточении Петропавловской крепости оказалась загадочная княжна — теперь ей грозит смертная казнь. Спасти хрупкую девушку, разобравшись в интригах вокруг её персоны, сможете только вы. Но как это сделать?

В ваших руках оказался дневник княжны. По его шифрам и заметкам, оставленным в последние минуты перед арестом, нужно отыскать место, где прячут девушку, и спасти её от гибели. Поспешите, ведь княжна возлагает надежды только на вас!

Маршрут квеста

Иоанновский мост

Заячий остров

Петропавловская крепость

Организационные детали