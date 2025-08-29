Если вы любите тайны и загадки — этот квест для вас! Вам предстоит отправиться в Петропавловскую крепость, чтобы помочь княжне освободиться из-под ареста.
Вы выполните несложные задания, узнаете много интересных фактов и, несомненно, окунётесь в атмосферу приключений. Подключайте свою смекалку, находчивость и сообразительность — и вперёд!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
В заточении Петропавловской крепости оказалась загадочная княжна — теперь ей грозит смертная казнь. Спасти хрупкую девушку, разобравшись в интригах вокруг её персоны, сможете только вы. Но как это сделать?
В ваших руках оказался дневник княжны. По его шифрам и заметкам, оставленным в последние минуты перед арестом, нужно отыскать место, где прячут девушку, и спасти её от гибели. Поспешите, ведь княжна возлагает надежды только на вас!
Маршрут квеста
- Иоанновский мост
- Заячий остров
- Петропавловская крепость
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Для его прохождения нужно скачать приложение (бесплатно) — инструкцию со ссылкой мы пришлём после бронирования
- Маршрут проходит на улице и рассчитан на 1,5 часа. Но вы можете гулять целый день, делая паузы и вчитываясь в детали. Пройти квест можно в любой удобный для вас день и время
- Квест комфортно проходить компанией на одном устройстве
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
30 авг 2025
Очень лёгкий квест, можно и для детей, можно и для дружной компании или для оригинального свидания. Отличное украшение к прогулки по Петрапавловской крепости. Квест прошли даже быстрее чем указано. Где-то
В
Вероника
11 авг 2025
Проходили с подругой, этот замечательный квест, в самом начале в моменте угадывания загадки, наткнулись на девушку с фигурками из эпоксидной смолы, она рассказала много интересного и случайно помогла нам разгадать
Л
Лариса
5 июн 2025
Получилась интересная прогулка, дети заняты квестом, мы с мужем просто гуляли)
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
