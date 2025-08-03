В 1867 году в городе стали пропадать редкие животные.
Заговор тайного общества, чей-то злой умысел или просто плохая шутка? В ваших силах это выяснить! Расследуя дело, вы узнаете кое-что новое о жителях Васильевского острова. Раскроете секреты художников и скульпторов. Погуляете по улицам и садам у Академии художеств, навестите сфинксов и рассмотрите Дом академиков.
Заговор тайного общества, чей-то злой умысел или просто плохая шутка? В ваших силах это выяснить! Расследуя дело, вы узнаете кое-что новое о жителях Васильевского острова. Раскроете секреты художников и скульпторов. Погуляете по улицам и садам у Академии художеств, навестите сфинксов и рассмотрите Дом академиков.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Петербург взбудоражен! Кто-то крадёт животных из частных зверинцев и у простых людей. По городу ползут нехорошие слухи, что это дело рук тайной организации, которая использует зверей и птиц для своих ритуалов. Полиция бессильна. Поэтому было решено призвать лучших детективов нашего времени — вас!
В нашей программе:
- аптека Пеля
- сад и здание Академии художеств, памятник Клодту
- Румянцевский сад, памятник Репину
- сфинксы на Университетской набережной
- памятник Трезини напротив одноимённого дворца
- Дом академиков
- доходный дом Экгардта
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Квест лучше проходить в светлое время суток, чтобы лучше разглядеть все детали
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На 7-ой линии Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
3 авг 2025
Спасибо, мы отлично провели время! Классна прогулка для детей)
Виктория
16 апр 2025
Очень понравился квест — забавный и интересный, идеально подходит для того, чтобы провести время с друзьями в неформальной обстановке и с пользой! Спасибо!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест
Семейная игровая прогулка по главному музею Петербурга без сопровождения гида
Начало: В Эрмитаже
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
1950 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Бабуля на островах: в поисках сбежавших кошек»
Очутиться в компьютерной игре посреди Петербурга и попробовать вернуться назад
Начало: У Манежной площади
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 8 чел.
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»
Заново познакомиться с островом, отвечая на нескучные вопросы
Начало: От СТ.М. «Василеостровская»
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.