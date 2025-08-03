Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

В 1867 году в городе стали пропадать редкие животные.



Заговор тайного общества, чей-то злой умысел или просто плохая шутка? В ваших силах это выяснить! Расследуя дело, вы узнаете кое-что новое о жителях Васильевского острова. Раскроете секреты художников и скульпторов. Погуляете по улицам и садам у Академии художеств, навестите сфинксов и рассмотрите Дом академиков.