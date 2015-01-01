3 отзыва оставили туристы

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Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века

4.3
3 отзыва
Екатерина
Екатерина – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург – одна из криминальных столиц России.

Здесь всегда совершались громкие и резонансные преступления, а в XIX-XX веках они были по-настоящему дикие и страшные.

Эту экскурсию ⛳ можно называть по-разному — и Криминальный Петербург, и Бандитский Петербург.

За два часа вы узнаете всю подпольную жизнь Дореволюционной столицы ⭐️ и услышите истории 📖, которые происходили на этих самых улицах, по которым мы будем гулять 👣.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Эту экскурсию ⛳ можно называть по разному - и Криминальный Петербург, и Бандитский Петербург
Пешеходная экскурсия, 2 часа +18
Вы познакомитесь с миром петербургского дна и криминала - оборотной стороной блистательной Северной Пальмиры. Окунетесь в эпоху пореформенной России, царствования Александра II - время настоящего расцвета преступного подполья Петербурга, когда политическая столица ⭐️ Российской империи становится столицей криминальной. А также окажетесь в гангстерском Петрограде – Ленинграде 1920-х годов. Вы откроете самые знаменитые уголовные преступления, о которых говорили, сплетничали и писали в газетах. Посетите злачные районы старого города: хулиганскую Лиговку, «чрево» Петербурга и «Вяземскую Лавру». Узнаете, не только о преступном мире города, но и о тех, кто пытался навести порядок в столице: Петербургской сыскной полиции и Петроградском УгРо
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 м. Сенная пл. У входа в метро
Место завершения
🏁 м. Сенная пл.
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина
Екатерина
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Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

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