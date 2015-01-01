3 отзыва оставили туристы

Эту экскурсию ⛳ можно называть по разному - и Криминальный Петербург, и Бандитский Петербург

Пешеходная экскурсия, 2 часа +18

Вы познакомитесь с миром петербургского дна и криминала - оборотной стороной блистательной Северной Пальмиры. Окунетесь в эпоху пореформенной России, царствования Александра II - время настоящего расцвета преступного подполья Петербурга, когда политическая столица ⭐️ Российской империи становится столицей криминальной. А также окажетесь в гангстерском Петрограде – Ленинграде 1920-х годов. Вы откроете самые знаменитые уголовные преступления, о которых говорили, сплетничали и писали в газетах. Посетите злачные районы старого города: хулиганскую Лиговку, «чрево» Петербурга и «Вяземскую Лавру». Узнаете, не только о преступном мире города, но и о тех, кто пытался навести порядок в столице: Петербургской сыскной полиции и Петроградском УгРо