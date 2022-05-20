Вас ждут закрытые парадные с вековой лепниной, старинные лестницы, знаменитые дворы-колодцы и, конечно, Петербург с высоты!
Описание экскурсии
Секретные парадные
Рассмотрим уцелевшую дореволюционную роскошь 19 века: лепнину, кованые лестницы, цветные витражи, метлахскую плитку и другие детали.
Знаменитые дворы-колодцы
Это настоящая визитная карточка неформального Петербурга. Мы с вами попадём в запутанные дворы-лабиринты, заглянем в дворы-колодцы и найдём уютные секретные дворики, о которых знают только местные жители.
Доходные дома и коммунальный быт
Покажем вам самые колоритные доходные дома Петербурга и расскажем историю каждого из них. Вы узнаете, как был устроен быт горожан сто лет назад, и разгадаете главную питерскую тайну: как огромные барские квартиры с бальными залами превратились в легендарные ленинградские коммуналки.
Вы увидите:
- Особняк Каншина с голубой парадной. Поднимемся по мраморной лестнице, полюбуемся золотой лепниной и очаровательными кариатидами
- «Дом-пряник» с цветными витражами на окнах и необычной башней во дворе
- Знаменитые 5 углов
- «Двор — котик»
- дом Елисеевых
- дом Хренова
- дом Дехтеринского
- и другие, всех секретов не раскрываем!
Питер с высоты
Кульминацией прогулки станет подъём на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на весь Петербург. Перед вами развернётся круговая панорама исторического центра: Исаакиевский, Казанский и Владимирский соборы, Спас на Крови, шпиль Петропавловской крепости и даже силуэт «Лахта-центра». Это идеальная финальная точка, чтобы рассмотреть город во всём величии и сделать лучшие снимки.
Что делает нашу прогулку особенной
- Коллекция лучших локаций. В программе — самых яркие и знаменитые локации
- Большинство мест на маршруте закрыты, мы даем нашим гостям эксклюзивный доступ
- Никаких скучных лекций, только живая подача
- Фотогеничный маршрут — мы знаем, под каким углом падает удачный свет и где получаются лучшие кадры для ваших соцсетей
- Экскурсии проходят в небольших, камерных группах. Удобно передвигаться и воспринимать информацию
- Безопасность и комфорт. В маршрут входит подъем на официальную смотровую площадку
- Секретный комплимент. Каждый гость унесет с собой не только воспоминания, но и частичку магии города — «Послание-сюрприз от Духа Петербурга»
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет, всё включено в стоимость программы
- Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду, так как маршрут экскурсии рассчитан на 2 часа пешком
- По запросу можем провести экскурсию индивидуально для вашей компании
- Также на эту экскурсию можно оформить подарочный сертификат
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1295 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия состоит из двух частей, сперва по парадным
Для обзорной экскурсии, когда ты полный ноль- все отлично. Максим рассказывал все живо, понятно, четко.