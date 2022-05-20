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Доходные дома + парадные + смотровая = Питер

Весь Петербург - в одной прогулке: собрать все ключевые составляющие города и прочувствовать его дух
С шумных улиц мы свернём в совершенно другой мир, скрытый от глаз случайных прохожих. Пройдём сквозь лабиринты проходных дворов-колодцев, чтобы увидеть истинную красоту Петербурга.

Вас ждут закрытые парадные с вековой лепниной, старинные лестницы, знаменитые дворы-колодцы и, конечно, Петербург с высоты!
4.8
300 отзывов
Доходные дома + парадные + смотровая = Питер
Доходные дома + парадные + смотровая = Питер
Доходные дома + парадные + смотровая = Питер

Описание экскурсии

Секретные парадные

Рассмотрим уцелевшую дореволюционную роскошь 19 века: лепнину, кованые лестницы, цветные витражи, метлахскую плитку и другие детали.

Знаменитые дворы-колодцы

Это настоящая визитная карточка неформального Петербурга. Мы с вами попадём в запутанные дворы-лабиринты, заглянем в дворы-колодцы и найдём уютные секретные дворики, о которых знают только местные жители.

Доходные дома и коммунальный быт

Покажем вам самые колоритные доходные дома Петербурга и расскажем историю каждого из них. Вы узнаете, как был устроен быт горожан сто лет назад, и разгадаете главную питерскую тайну: как огромные барские квартиры с бальными залами превратились в легендарные ленинградские коммуналки.

Вы увидите:

  • Особняк Каншина с голубой парадной. Поднимемся по мраморной лестнице, полюбуемся золотой лепниной и очаровательными кариатидами
  • «Дом-пряник» с цветными витражами на окнах и необычной башней во дворе
  • Знаменитые 5 углов
  • «Двор — котик»
  • дом Елисеевых
  • дом Хренова
  • дом Дехтеринского
  • и другие, всех секретов не раскрываем!

Питер с высоты

Кульминацией прогулки станет подъём на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на весь Петербург. Перед вами развернётся круговая панорама исторического центра: Исаакиевский, Казанский и Владимирский соборы, Спас на Крови, шпиль Петропавловской крепости и даже силуэт «Лахта-центра». Это идеальная финальная точка, чтобы рассмотреть город во всём величии и сделать лучшие снимки.

Что делает нашу прогулку особенной

  • Коллекция лучших локаций. В программе — самых яркие и знаменитые локации
  • Большинство мест на маршруте закрыты, мы даем нашим гостям эксклюзивный доступ
  • Никаких скучных лекций, только живая подача
  • Фотогеничный маршрут — мы знаем, под каким углом падает удачный свет и где получаются лучшие кадры для ваших соцсетей
  • Экскурсии проходят в небольших, камерных группах. Удобно передвигаться и воспринимать информацию
  • Безопасность и комфорт. В маршрут входит подъем на официальную смотровую площадку
  • Секретный комплимент. Каждый гость унесет с собой не только воспоминания, но и частичку магии города — «Послание-сюрприз от Духа Петербурга»

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет, всё включено в стоимость программы
  • Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду, так как маршрут экскурсии рассчитан на 2 часа пешком
  • По запросу можем провести экскурсию индивидуально для вашей компании
  • Также на эту экскурсию можно оформить подарочный сертификат
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1295 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 40692 туристов
Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 300 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
242
4
41
3
12
2
3
1
2
Анна
экскурсия потрясающая, думали долго и выбирали, и совсем не пожалели. девушка-экскурсовод Анастасия очень вежливая и милая, много знает не только об объектах маршрута, но и о рядом стоящих зданиях, ответила
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на все интересующие вопросы и заинтересовала материалом. потрясла подготовка гида - кроме рассказа Анастасия показывала распечатанные фотографии мест, как они выглядели раньше, шутила и завладевала вниманием публики. сама экскурсия интересная, узнали много фактов, о которых не догадывались, сделали фотографии, получили колоссальное удовольствие. парадные потрясающей красоты, маршрут построен грамотно, но советую надевать удобную обувь - ходить придётся много) дальше отправились на крышу с Дмитрием. получилось так, что мы пришли вдвоём (в четверг в 11 утра никто больше не изъявил желание посмотреть на город с высоты птичьего полёта, а зря), но гид провел экскурсию даже такой малой группе) выход на крышу атмосферный, вид сверху завораживает. очень безопасно - везде резиновые противоскользящие покрытия и перилла, гид подаёт руку, помогает подняться и пройтись, внимателен и рядом с ним пропадает страх. с высоты Дмитрий рассказал много интересных фактов, не давил, когда мы решили не подниматься на самый верх, очень чуткий - одним словом, настоящий профессионал. эмоции через край, рекомендую тысячу раз, если сомневаетесь - не сомневайтесь ✨

экскурсия потрясающая, думали долго и выбирали, и совсем не пожалели. девушка-экскурсовод Анастасия очень вежливая и милая,
экскурсия потрясающая, думали долго и выбирали, и совсем не пожалели. девушка-экскурсовод Анастасия очень вежливая и милая,
экскурсия потрясающая, думали долго и выбирали, и совсем не пожалели. девушка-экскурсовод Анастасия очень вежливая и милая,
экскурсия потрясающая, думали долго и выбирали, и совсем не пожалели. девушка-экскурсовод Анастасия очень вежливая и милая,
экскурсия потрясающая, думали долго и выбирали, и совсем не пожалели. девушка-экскурсовод Анастасия очень вежливая и милая,
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Наталия
Классная, дружеская атмосфера экскурсии, это отличная, интересная, познавательная прогулка с увлеченными своим делом гидами! Я была с дочкой 14 лет, остались очень довольны!
Экскурсия состоит из двух частей, сперва по парадным
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и дворам мы гуляли с Алексеем - так интересно о Питере нам ещё не рассказывали! Алексей, спасибо вам огромное!
На крыши нас вел Сергей, интересно и по-доброму весело провел экскурсию, помогал и поддерживал на маршруте, Сергей, спасибо большущее за это!
С удовольствием отправились бы с гидами Алексеем и Сергеем ещё на экскурсии! Было здорово, спасибо организаторам!

Классная, дружеская атмосфера экскурсии, это отличная, интересная, познавательная прогулка с увлеченными своим делом гидами! Я была
Классная, дружеская атмосфера экскурсии, это отличная, интересная, познавательная прогулка с увлеченными своим делом гидами! Я была
Классная, дружеская атмосфера экскурсии, это отличная, интересная, познавательная прогулка с увлеченными своим делом гидами! Я была
Классная, дружеская атмосфера экскурсии, это отличная, интересная, познавательная прогулка с увлеченными своим делом гидами! Я была
Классная, дружеская атмосфера экскурсии, это отличная, интересная, познавательная прогулка с увлеченными своим делом гидами! Я была
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Оксана
Прекрасная экскурсия, состоящая из 2-х частей. 1-я часть Доходные дома и парадные, нашим гидом был Илья, приятный молодой человек, с отличным знанием города и желанием поделиться этим знанием с гостями.
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Было ощущение, что мы гуляли в обществе приятеля, который показывал нам свой любимый город. Легкая подача материала, ответы на множество наших вопросов. Показал нам прекрасные дома, рассказал о парадных, домах-колодцах, заходили в интересные дворики, сами никогда не попали бы в них. Самым обидным было то, что экскурсия быстро закончилась - полтора часа пролетели просто незаметно, было даже обидно, что столь интересный рассказ и приятное времяпровождение длилось столь недолго. Илья дал свои рекомендации по городу, что посетить, куда сходить, где поужинать. Затем у нас был получасовой перерыв на перенастройку. Вторая часть экскурсии - Крыши Петербурга, знакомил нас с ними позитивный молодой человек Михаил. Самое ценное - это виды. Было мега-интересно посмотреть на Невский с высоты дома, Михаил давал свои рекомендации, как лучше идти, как преодолевать тот или иной участок пути, в легкой и непринужденной манере рассказывал о всех близлежащих зданиях, которые видели с крыши, подсказывал хорошие ракурсы для фото, сделал отличные фото нашей пары. Удивительно, что сверху виден абсолютно другой город. Маршрут не страшен, вполне преодолим не только молодым людям, но и более взрослым, которые не боятся и готовы подняться на 6-й этаж пешком.
Отдельно хочу отметить организацию экскурсии. Когда списывалась с организатором, мне предложили вариант индивидуальной экскурсии за незначительную доплату. Настоятельно рекомендую воспользоваться данным предложением, абсолютно другое впечатление ходить втроем по крышам и дворикам, нежели чем в группе 25 человек. Накануне скинули контакты гида, в день экскурсии четко давали рекомендации, куда идти, была небольшая задержка, но и о ней предупредили, дали контакты гида. Мы опытные путешественники, всегда и везде берем различные экскурсии, как групповые, так и индивидуальные. Но эту команду отмечу особенно, здорово, что есть молодые люди, относящие так заинтересованно к своему делу и на таком высоком уровне. Однозначно рекомендую экскурсию. Увидите нетривиальный Петербург, абсолютно с другого ракурса.

Прекрасная экскурсия, состоящая из 2-х частей. 1-я часть Доходные дома и парадные, нашим гидом был Илья,
Прекрасная экскурсия, состоящая из 2-х частей. 1-я часть Доходные дома и парадные, нашим гидом был Илья,
Прекрасная экскурсия, состоящая из 2-х частей. 1-я часть Доходные дома и парадные, нашим гидом был Илья,
Прекрасная экскурсия, состоящая из 2-х частей. 1-я часть Доходные дома и парадные, нашим гидом был Илья,
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Евгения
Первый раз была в Питере! И очень рада, что попала на эту экскурсию) теперь знаю почему «парадная», а не Подьезд 🙈 Экскурсию вела Анастасия, очень классно, интересно) По крышам ходили
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с другим экскурсоводом, и тоже понравилось)

Есть предложение, сделайте экскурсию по крышам, например с чаепитием или «кофе на крыше»)
Было бы как-то логично дойти до конечной точки… сесть… попить чай или кофе на крыше… и вернуться) не хватило логического завершения)

Первый раз была в Питере! И очень рада, что попала на эту экскурсию) теперь знаю почему
Первый раз была в Питере! И очень рада, что попала на эту экскурсию) теперь знаю почему
Первый раз была в Питере! И очень рада, что попала на эту экскурсию) теперь знаю почему
Первый раз была в Питере! И очень рада, что попала на эту экскурсию) теперь знаю почему
Первый раз была в Питере! И очень рада, что попала на эту экскурсию) теперь знаю почему
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Таня
Экскурсия ну ооочень понравилась. И первая часть, где осматривали дворы и парадные лестницы. И вторая, где осмотрели Питер с высоты. Анастасия очень увлеченно и вдохновенно поведала историю доходных домов. Брала
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дополнительно посещения коммунальной квартиры и парадной Ромашка. Советую. Не пожалеете. По крышам это отдельные, не сравнимые эмоции. Молодой человек (к сожалению забыла имя) ознакомил с техникой безопасности, где было трудно идти, помогал. Также рассказал историю, с добавлением интересных моментов, фотографировал. СПАСИБО ребята за кучу эмоций, позитива, за Ваше тёплое отношение к туристам!!!! Всем знакомым, посещающим Питер буду Вас советовать.

Экскурсия ну ооочень понравилась. И первая часть, где осматривали дворы и парадные лестницы. И вторая, где
Экскурсия ну ооочень понравилась. И первая часть, где осматривали дворы и парадные лестницы. И вторая, где
Экскурсия ну ооочень понравилась. И первая часть, где осматривали дворы и парадные лестницы. И вторая, где
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Валерия
Брала экскурсию Доходные дома + парадные + крыша = Питер! было 2 гида Максим и Дмитрий(крыши).
Для обзорной экскурсии, когда ты полный ноль- все отлично. Максим рассказывал все живо, понятно, четко.
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Время пролетело незаметно, а это значит, что информация была подана интересно.

После этой экскурсии сели на такси, чтобы сменить локацию или через пару минут были у дома, на крышу которого нам предстояло взобраться. Честно- взяла этот вариант только ради дочери. Я боюсь высоты, всячески борюсь с этим страхом, хочу его приручить (всякие парашюты и т д), но вот крыши-были сомнения. Хочу выразить свою безмерную благодарность Дмитрию- молодой парень, который с первых же минут внушил доверие спокойной и обстоятельной речью (главное внимательно слушать).

Когда поднялись на крышу и я увидела улицу- признаюсь-была мысль остаться и спуститься. Во мне боролся страх и желание угодить дочери в этой "вылазке". Хотя как оказалось, дочь и без меня справилась бы(15 лет), но мне было страшно оставить на крыше дома. Вообщем, материнские чувства взяли вверх над страхом.
Отдельно- Дмитрий на протяжении пути в сторону Невского проспекта (по крыше, естественно) держал меня за руку, тем самым мой страх понемногу отступал. А вот на обратном пути я совсем уже освоилась и шла сама достаточно спокойно. Почти в конце пути, нам встретилась другая группа из гида и 3 девушек. То, что наша группа наблюдала повергла всех в шок - гид (тоже молодой парень) просто сказал девчонкам-"Здесь ничего сложного, вот смотрите и делайте как я!" Девочки преодолевали препятствие сами- по-русски говоря- корячились и это на такой высоте! Парень ни коим образом ни руки не подал, ни помог-жуть просто, так нельзя! Только глядя на это, вся наша группа оценила какой нам достался золотой гид! Ну а я об этом поняла раньше. Выражаю еще раз безмерную благодарность Дмитрию за профессионализм (именно так!) и чуткость. Я уже своим друзьям в Москве его рекомендовала, специально сделала фото Дмитрия, чтобы ни с кем не перепутали и дала ссылку на это предложение. Если крыши Питера, то только с ним!

Брала экскурсию Доходные дома + парадные + крыша = Питер! было 2 гида Максим и Дмитрий(крыши).
Брала экскурсию Доходные дома + парадные + крыша = Питер! было 2 гида Максим и Дмитрий(крыши).
Брала экскурсию Доходные дома + парадные + крыша = Питер! было 2 гида Максим и Дмитрий(крыши).
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