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Время пролетело незаметно, а это значит, что информация была подана интересно.



После этой экскурсии сели на такси, чтобы сменить локацию или через пару минут были у дома, на крышу которого нам предстояло взобраться. Честно- взяла этот вариант только ради дочери. Я боюсь высоты, всячески борюсь с этим страхом, хочу его приручить (всякие парашюты и т д), но вот крыши-были сомнения. Хочу выразить свою безмерную благодарность Дмитрию- молодой парень, который с первых же минут внушил доверие спокойной и обстоятельной речью (главное внимательно слушать).



Когда поднялись на крышу и я увидела улицу- признаюсь-была мысль остаться и спуститься. Во мне боролся страх и желание угодить дочери в этой "вылазке". Хотя как оказалось, дочь и без меня справилась бы(15 лет), но мне было страшно оставить на крыше дома. Вообщем, материнские чувства взяли вверх над страхом.

Отдельно- Дмитрий на протяжении пути в сторону Невского проспекта (по крыше, естественно) держал меня за руку, тем самым мой страх понемногу отступал. А вот на обратном пути я совсем уже освоилась и шла сама достаточно спокойно. Почти в конце пути, нам встретилась другая группа из гида и 3 девушек. То, что наша группа наблюдала повергла всех в шок - гид (тоже молодой парень) просто сказал девчонкам-"Здесь ничего сложного, вот смотрите и делайте как я!" Девочки преодолевали препятствие сами- по-русски говоря- корячились и это на такой высоте! Парень ни коим образом ни руки не подал, ни помог-жуть просто, так нельзя! Только глядя на это, вся наша группа оценила какой нам достался золотой гид! Ну а я об этом поняла раньше. Выражаю еще раз безмерную благодарность Дмитрию за профессионализм (именно так!) и чуткость. Я уже своим друзьям в Москве его рекомендовала, специально сделала фото Дмитрия, чтобы ни с кем не перепутали и дала ссылку на это предложение. Если крыши Питера, то только с ним!