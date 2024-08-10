Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Над его созданием работала команда писателей, экскурсоводов, аниматоров и звукорежиссёров.
Доступным языком он расскажет историю строительства храма, раскроет тайну сокровища, скрытого под колонной. Вы осмотрите собор изнутри. И насладитесь видом Петербурга с высоты на колоннаде.
Доступным языком он расскажет историю строительства храма, раскроет тайну сокровища, скрытого под колонной. Вы осмотрите собор изнутри. И насладитесь видом Петербурга с высоты на колоннаде.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание аудиогида
Мы тщательно исследуем храм изнутри, рассмотрим каждую деталь его архитектуры. А затем поднимемся на колоннаду, чтобы насладиться захватывающим видом на Петербург с высоты.
Вы узнаете
- об истории строительства храма
- какое загадочное сокровище спрятано под одной из колонн
- каков вес собора, если измерять его в слонах
- за что Хозяйка Медной горы обиделась на строителей
Организационные детали
- Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на вашу почту придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод
- В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники
- Экскурсию можно пройти в любое время, она навсегда останется у вас
- Часть точек находится внутри собора, одна на колоннаде. Внутри собора возможны перебои в работе карты, поэтому точки можно включать вручную, нажав на нужный номер на карте
- Для посещения Исаакия необходимо самостоятельно приобрести входные билеты. Вход в собор — 450 руб., подъём на колоннаду — 300 руб.
Режим работы
- 10:00–18:00 (кассы с 10:00 до 17:30)
- Выходной день — среда
- Вечерние программы с 1 мая по 30 сентября: 18:00–21:30 (кассы с 18:00 до 21:00)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Исаакиевском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 272 туристов
Авторские развивающие экскурсии в аудиоформате для детей и их родителей. Исторические факты доносятся доступным языком, музыкальное оформление и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Традиционно на маршруте много вопросов и заданий, что помогает хорошо запомнить материал.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
10 авг 2024
Могу написать только положительные факты:
1. На этапе подготовки к проведению экскурсии: быстрые ответы на все вопросы, точная формулировка особенностей проведения экскурсии.
2. Приобретение билетов для входа в Исаакиевский собор: Елена быстро
1. На этапе подготовки к проведению экскурсии: быстрые ответы на все вопросы, точная формулировка особенностей проведения экскурсии.
2. Приобретение билетов для входа в Исаакиевский собор: Елена быстро
А
Анна
8 авг 2024
Две звезды только за то, что организатор вышла на связь. Аудигид с хорошей историей, которую повторяют бесплатно 10 работающих в здании экскурсоводов абсолютно для всех желающих нон-стоп. Ребята, покупать этот
Елена
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за обратную связь.
Давайте разберемся, чем наш проект отличается от гидов в музее и обычных аудиогидов.
1) он рассчитан
Давайте разберемся, чем наш проект отличается от гидов в музее и обычных аудиогидов.
1) он рассчитан
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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