Семейная прогулка по Исаакиевскому собору с иммерсивным аудиогидом

Узнать, как строился Исаакий, изучить внутреннее убранство собора и посмотреть на Петербург с высоты
Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Над его созданием работала команда писателей, экскурсоводов, аниматоров и звукорежиссёров.

Доступным языком он расскажет историю строительства храма, раскроет тайну сокровища, скрытого под колонной. Вы осмотрите собор изнутри. И насладитесь видом Петербурга с высоты на колоннаде.
3.5
2 отзыва
Семейная прогулка по Исаакиевскому собору с иммерсивным аудиогидом
Семейная прогулка по Исаакиевскому собору с иммерсивным аудиогидом
Семейная прогулка по Исаакиевскому собору с иммерсивным аудиогидом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание аудиогида

Мы тщательно исследуем храм изнутри, рассмотрим каждую деталь его архитектуры. А затем поднимемся на колоннаду, чтобы насладиться захватывающим видом на Петербург с высоты.

Вы узнаете

  • об истории строительства храма
  • какое загадочное сокровище спрятано под одной из колонн
  • каков вес собора, если измерять его в слонах
  • за что Хозяйка Медной горы обиделась на строителей

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на вашу почту придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод
  • В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники
  • Экскурсию можно пройти в любое время, она навсегда останется у вас
  • Часть точек находится внутри собора, одна на колоннаде. Внутри собора возможны перебои в работе карты, поэтому точки можно включать вручную, нажав на нужный номер на карте
  • Для посещения Исаакия необходимо самостоятельно приобрести входные билеты. Вход в собор — 450 руб., подъём на колоннаду — 300 руб.

Режим работы

  • 10:00–18:00 (кассы с 10:00 до 17:30)
  • Выходной день — среда
  • Вечерние программы с 1 мая по 30 сентября: 18:00–21:30 (кассы с 18:00 до 21:00)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Исаакиевском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
М
10 авг 2024
Могу написать только положительные факты:
1. На этапе подготовки к проведению экскурсии: быстрые ответы на все вопросы, точная формулировка особенностей проведения экскурсии.
2. Приобретение билетов для входа в Исаакиевский собор: Елена быстро
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ответила, отправила ссылку. Мы избежали получасовой очереди: просто предъявили штрих-коды, которые пришли на почту.
3. Хороший аудиоматериал: ребенок 10 лет легко слушал. Контрольные вопросы мотивировали слушать еще внимательнее.
4. Своеобразное музыкальное сопровождение. Экскурсия не воспринимается монотонным монологом самовлюбленного и всезнающего экскурсовода. Очень атмосферно и доступно преподносится материал.

А
8 авг 2024
Две звезды только за то, что организатор вышла на связь. Аудигид с хорошей историей, которую повторяют бесплатно 10 работающих в здании экскурсоводов абсолютно для всех желающих нон-стоп. Ребята, покупать этот
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аудиогид для прослушивания в музее нет никакого смысла, особенно, вариант прндложенныц для всей семьи или компании для использования как рекомендует организатор: через колонку или телефон на громкой связи, это Вам просто не дадут сделать в музее, да и смысла нет по причине, указанной выше, вообщем,"развод" и выброшенные деньги.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за обратную связь.

Давайте разберемся, чем наш проект отличается от гидов в музее и обычных аудиогидов.

1) он рассчитан
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на детей, все тексты адаптированы детским писателем под детское восприятие, объем информации дозирован, но при этом ребенок узнает самое важное и запомнит это, потому что мы используем интересный приемы, например сравнение меры веса в тоннах с количеством слонов и т. д. Гиды в музее работают для взрослых слушателей.

2) в Исаакиевском соборе половина маршрута проходит на улице и мы на месте показываем детям, что здесь был огород, где ленинградцы выращивали овощи в блокаду, вот следы осколков снарядов, вот с этой точки собор особенно красив и меняет цвет в разную погоду. А гид внутри здания скажет об этом, но ребенок это не воспримет и забудет в общем обьеме информации, не потрогав и не увидев это наглядно.

3) спецэффекты и музыкальное сопровождение, все подобрано профессиональными звукорежиссерами, в этом и есть иммерсивность-погружение в событие.

4) есть элементы квеста, задания в конце каждой точки, это то что больше всего нравится детям. Искать, отгадывать и т. д.

5) колонку и динамик телефона можно использовать на улице, на колоннаде. В храме, конечно, нужно убавить их на минимальную громкость, а лучше надеть наушники. Там и говорят негромко и ходят тихо.

Жалко, что вам не удалось разобраться и понять наш проект, слово,,развод,, очень огорчает. Над проектом работают настоящие профессионалы. Как правило все маршруты у нас прогулочные, по городу. Чтобы родители с детьми не только гуляли на детских площадках, но и хотели выйти в город, чтобы дети знали историю, формировалась насмотренность. Воспитание красотой. Чтобы они потом могли обсудить увиденное, это сближает, делает семьи крепче.
Мы не могли пропустить такую жемчужину, как Исаакиевский собор и захотели сделать маршрут в нашем стиле.
Реакция детей - это то, что не дает нам опустить руки в сложные моменты, жалко что они не пишут отзывы.

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