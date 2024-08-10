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на детей, все тексты адаптированы детским писателем под детское восприятие, объем информации дозирован, но при этом ребенок узнает самое важное и запомнит это, потому что мы используем интересный приемы, например сравнение меры веса в тоннах с количеством слонов и т. д. Гиды в музее работают для взрослых слушателей.



2) в Исаакиевском соборе половина маршрута проходит на улице и мы на месте показываем детям, что здесь был огород, где ленинградцы выращивали овощи в блокаду, вот следы осколков снарядов, вот с этой точки собор особенно красив и меняет цвет в разную погоду. А гид внутри здания скажет об этом, но ребенок это не воспримет и забудет в общем обьеме информации, не потрогав и не увидев это наглядно.



3) спецэффекты и музыкальное сопровождение, все подобрано профессиональными звукорежиссерами, в этом и есть иммерсивность-погружение в событие.



4) есть элементы квеста, задания в конце каждой точки, это то что больше всего нравится детям. Искать, отгадывать и т. д.



5) колонку и динамик телефона можно использовать на улице, на колоннаде. В храме, конечно, нужно убавить их на минимальную громкость, а лучше надеть наушники. Там и говорят негромко и ходят тихо.



Жалко, что вам не удалось разобраться и понять наш проект, слово,,развод,, очень огорчает. Над проектом работают настоящие профессионалы. Как правило все маршруты у нас прогулочные, по городу. Чтобы родители с детьми не только гуляли на детских площадках, но и хотели выйти в город, чтобы дети знали историю, формировалась насмотренность. Воспитание красотой. Чтобы они потом могли обсудить увиденное, это сближает, делает семьи крепче.

Мы не могли пропустить такую жемчужину, как Исаакиевский собор и захотели сделать маршрут в нашем стиле.

Реакция детей - это то, что не дает нам опустить руки в сложные моменты, жалко что они не пишут отзывы.