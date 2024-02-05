Посетить старинный дворец в центре Петербурга и впечатлиться его роскошными интерьерами
Вместе мы осмотрим великолепный дом Елисеевых на Мойке, сочетающий элементы французской готики, рококо и модерна. Полюбуемся подлинными историческими интерьерами и предметами декора. А также вы услышите рассказ о непростой судьбе династии Елисеевых. О том, как выходцы из крестьянской семьи стали успешными дельцами и меценатами.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы оцените потрясающие интерьеры дворца. В программе экскурсии:
- Парадная лестница
- Бывший кабинет хозяина
- Исторические залы
- Ореховая, золотая и музыкальная гостиные
- Атриум и анфилада
- Библиотека и зал Империал
А также вас ждут рассказы о легендарной династии Елисеевых: её прошлом и настоящем.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- 23% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте, остальную часть необходимо перевести организатору онлайн в день бронирования экскурсии
в понедельник и четверг в 19:30, во вторник в 18:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной Мойки
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и четверг в 19:30, во вторник в 18:00, в субботу и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 31869 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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