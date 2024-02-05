Дворец Елисеевых снаружи и изнутри
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Посетить старинный дворец в центре Петербурга и впечатлиться его роскошными интерьерами

Вместе мы осмотрим великолепный дом Елисеевых на Мойке, сочетающий элементы французской готики, рококо и модерна. Полюбуемся подлинными историческими интерьерами и предметами декора. А также вы услышите рассказ о непростой судьбе династии Елисеевых. О том, как выходцы из крестьянской семьи стали успешными дельцами и меценатами.
Дворец Елисеевых снаружи и изнутри
Дворец Елисеевых снаружи и изнутри
Дворец Елисеевых снаружи и изнутри
Ближайшие даты:
5
фев
6
фев
8
фев
10
фев
11
фев
12
фев
13
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы оцените потрясающие интерьеры дворца. В программе экскурсии:

  • Парадная лестница
  • Бывший кабинет хозяина
  • Исторические залы
  • Ореховая, золотая и музыкальная гостиные
  • Атриум и анфилада
  • Библиотека и зал Империал

А также вас ждут рассказы о легендарной династии Елисеевых: её прошлом и настоящем.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • 23% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте, остальную часть необходимо перевести организатору онлайн в день бронирования экскурсии

в понедельник и четверг в 19:30, во вторник в 18:00, в субботу и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 19:30, во вторник в 18:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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