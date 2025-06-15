Дворцовая площадь — сердце Санкт-Петербурга. Чаще всего жители и гости города приходят сюда, чтобы полюбоваться Зимним дворцом и сходить в музеи.
Что еще интересного здесь есть? Что на площади делают ангел с крестом на колонне и крылатая Ника в колеснице? Наша увлекательная интерактивная экскурсия поможет ответить на эти вопросы!
Что еще интересного здесь есть? Что на площади делают ангел с крестом на колонне и крылатая Ника в колеснице? Наша увлекательная интерактивная экскурсия поможет ответить на эти вопросы!
Описание экскурсии
Секреты Дворцовой площади
Дворцовую площадь можно исследовать бесконечно, настолько это интересное место. Мы поговорим об истории и смысле здания Главного штаба, рассмотрим украшения на Триумфальной арке и выясним, какое отношение они имеют к Отечественной войне 1812 года. Кроме того, вы узнаете:
- Что такое ампир и чем русский ампир отличается от французского
- Почему не был реализован план Триумфальной арки, принятый Александром I
- Сколько весит скульптура на крыше арки и как такой вес можно выдержать
- Что нашли строители Александровской колонны и зачем при ее установке использовали мыло и водку
- На кого похож ангел на вершины колонны и при чем тут Ленин
В конце экскурсии вас ждет творческая часть: мы обратимся к воображению и придумаем собственный памятник.
Организационные детали
Экскурсия подойдет семьям с детьми от 8 лет или детским группам (также 8+).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4120 туристов
Привет! Меня зовут Егор, и я представляю команду гидов. Мы проводим детские и семейные экскурсии по Санкт-Петербургу и онлайн-курсы по искусству. С удовольствием делимся своей любовью к городу, его истории и архитектуре. Говорим с детьми на их языке и помогаем им увидеть красоту окружающего мира.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Очень понравилась экскурсия с Егором: в группе было четверо детей разного возраста от 6 до 13 лет - Егор смог всех заинтересовать. Взрослые тоже не скучали, повествование шло в очень живой, доступной форме, узнали много нового и замечательно провели время
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М
Отличная экскурсия! Гид по Егор очень живой, энергичный и с юмором. Для детей идеально. Очень структурированно, понятно. И главное, в конце собрал обратную связь, что запомнилось, от всех участников. Это очень ценно. Первый раз вижу такой подход. Все было супер!
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О
Замечательный экскурсовод и экскурсия, комфортная атмосфера. Информативно и интересно для детей и родителей. Исторические факты и игра, было здорово. Будем обращаться ещё и рекомендовать друзьям
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Спасибо Егору за очень интересную экскурсию. Были с детьми 8 и 7 дет, все остались довольны. Очень познавательно 🙂
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Егор интересно провёл экскурсию по объектам Дворцовой площади (Здание ген. штамба и Александровская колонна). Экскурсия была ориентирована на детей (11 и 15 лет). Дети были вовлечены и в ходе экскурсии не отвлекались. Но много интересных фактов узнали и мы с мужем. В целом экскурсией довольны, хотелось бы больше информации и фактов о Зимнем дворце.
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А
Спасибо, отлично!
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