Дворцовая площадь — сердце Санкт-Петербурга. Чаще всего жители и гости города приходят сюда, чтобы полюбоваться Зимним дворцом и сходить в музеи. Что еще интересного здесь есть? Что на площади делают ангел с крестом на колонне и крылатая Ника в колеснице? Наша увлекательная интерактивная экскурсия поможет ответить на эти вопросы!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Секреты Дворцовой площади

Дворцовую площадь можно исследовать бесконечно, настолько это интересное место. Мы поговорим об истории и смысле здания Главного штаба, рассмотрим украшения на Триумфальной арке и выясним, какое отношение они имеют к Отечественной войне 1812 года. Кроме того, вы узнаете:

Что такое ампир и чем русский ампир отличается от французского

Почему не был реализован план Триумфальной арки, принятый Александром I

Сколько весит скульптура на крыше арки и как такой вес можно выдержать

Что нашли строители Александровской колонны и зачем при ее установке использовали мыло и водку

На кого похож ангел на вершины колонны и при чем тут Ленин

В конце экскурсии вас ждет творческая часть: мы обратимся к воображению и придумаем собственный памятник.

Организационные детали

Экскурсия подойдет семьям с детьми от 8 лет или детским группам (также 8+).