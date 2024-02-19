Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
Индивидуальная квест-экскурсия в Санкт-Петербурге

Раскрыть тайны старинных мостов в увлекательном интерактивном формате

Вы знали, что Петербург превосходит Венецию по количеству мостов в 3 раза? Приглашаю вас познакомиться с ними поближе в нескучном формате квеста. Вы будете разгадывать загадки, выполнять интересные задания и искать клад. А в конце получите почётные дипломы!
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
Ближайшие даты:
19
фев
22
фев
23
фев
26
фев
27
фев
1
мар
3
мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите семь мостов: Благовещенский, Дворцовый, Банковский, Пантелеймоновский, Египетский, Троицкий, Аничков и Синий. Полюбуетесь украшающими их львами, сфинксами и грифонами. А также в занимательном формате квеста раскроете:

  • Почему Пётр I сопротивлялся строительству мостов
  • Какой мост называют «самым золотым» и почему
  • Как менялись мосты с течением времени
  • Где находится памятник первому мосту Петербурга
  • Как мост пострадал от произнесённого вслух проклятия

И многое другое!

Организационные детали

  • Квест проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт — минивэн Пежо.
  • Квест рассчитан на детей от 7 лет и взрослых

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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