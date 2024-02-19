Раскрыть тайны старинных мостов в увлекательном интерактивном формате
Вы знали, что Петербург превосходит Венецию по количеству мостов в 3 раза? Приглашаю вас познакомиться с ними поближе в нескучном формате квеста. Вы будете разгадывать загадки, выполнять интересные задания и искать клад. А в конце получите почётные дипломы!
Ближайшие даты:
19
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
26
фев
фев
27
фев
фев
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мар
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите семь мостов: Благовещенский, Дворцовый, Банковский, Пантелеймоновский, Египетский, Троицкий, Аничков и Синий. Полюбуетесь украшающими их львами, сфинксами и грифонами. А также в занимательном формате квеста раскроете:
- Почему Пётр I сопротивлялся строительству мостов
- Какой мост называют «самым золотым» и почему
- Как менялись мосты с течением времени
- Где находится памятник первому мосту Петербурга
- Как мост пострадал от произнесённого вслух проклятия
И многое другое!
Организационные детали
- Квест проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт — минивэн Пежо.
- Квест рассчитан на детей от 7 лет и взрослых
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 759 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На своих экскурсиях я особый акцент делаю на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются не скучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
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