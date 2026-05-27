Дворы и парадные Петербурга с подъёмом на смотровую площадку
Парадные, Императорское училище и питерские виды с высоты
Вы пройдётесь по уютным петербургским дворикам и увидите великолепные парадные с коваными лестницами и аутентичной лепниной. Мы расскажем, какие дома в городе называли доходными и кто в них жил. Объясним, почему в Питере — парадные, а в остальных городах России — подъезды. А в конце прогулки вы подниметесь на смотровую и полюбуетесь панорамами Северной столицы.
Описание экскурсии
Увидите здание Императорского коммерческого училища в одном из дворов на улице Ломоносова. Мы расскажем, каких учеников сюда принимали и сколько длилось обучение.
Побываете в одной из парадной домов на Невском проспекте. Осмотрите лестницу и оцените богатую лепную отделку.
Прогуляетесь по другим уютным дворикам, полюбуетесь ещё несколькими парадными и подниметесь на смотровую площадку в центре города. А мы расскажем, для чего служили чёрные лестницы до революции и как их использует сейчас, почему Гоголь называл Невский проспект всеобщей коммуникацией Петербурга и многое другое.
Зайдём в «Подписные издания» — место, куда стремится попасть современный петербуржец. Это один из старейших книжных магазинов города, который запомнится вам своей историей и элегантной красотой. Здесь же вы сможете приобрести самые петербургские сувениры: открытки со знаменитыми видами, значки, аксессуары и даже кусочек поребрика!
Организационные детали
Дети до 12 лет не допускаются на смотровую площадку
В стоимость включено: сопровождение гида, посещение парадной, посещение книжного магазина «Подписные издания» подъём на смотровую площадку
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2300 ₽
Пенсионеры
2200 ₽
Студенты
2200 ₽
Дети с 12 лет
2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в гостиницу «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5188 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
