Вы пройдётесь по уютным петербургским дворикам и увидите великолепные парадные с коваными лестницами и аутентичной лепниной. Мы расскажем, какие дома в городе называли доходными и кто в них жил. Объясним, почему в Питере — парадные, а в остальных городах России — подъезды. А в конце прогулки вы подниметесь на смотровую и полюбуетесь панорамами Северной столицы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Увидите здание Императорского коммерческого училища в одном из дворов на улице Ломоносова. Мы расскажем, каких учеников сюда принимали и сколько длилось обучение.

Побываете в одной из парадной домов на Невском проспекте. Осмотрите лестницу и оцените богатую лепную отделку.

Прогуляетесь по другим уютным дворикам, полюбуетесь ещё несколькими парадными и подниметесь на смотровую площадку в центре города. А мы расскажем, для чего служили чёрные лестницы до революции и как их использует сейчас, почему Гоголь называл Невский проспект всеобщей коммуникацией Петербурга и многое другое.

Зайдём в «Подписные издания» — место, куда стремится попасть современный петербуржец. Это один из старейших книжных магазинов города, который запомнится вам своей историей и элегантной красотой. Здесь же вы сможете приобрести самые петербургские сувениры: открытки со знаменитыми видами, значки, аксессуары и даже кусочек поребрика!

Организационные детали