Вас ждёт путешествие в «Игру престолов» 1917 года! Мы отправимся на старую границу с Финляндией — в последнее подполье Ильича. По пути исследуем район Чёрной речки и посёлок Разлив. С нами будет такса Мила — младший научный сотрудник музея «Шалаш В. И. Ленина». Она могла бы сама водить экскурсии, но у неё лапки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Михаил Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Район Чёрной речки. Здесь стрелялся Пушкин, выпивал Распутин и пел Шаляпин. И отсюда в своё последнее подполье отправился Владимир Ильич Ленин с товарищами.

Сарай Н. А. Емельянова, посёлок Разлив. Ныне фешенебельный пригород Петербурга, а когда-то тут жили рабочие Сестрорецкого завода.

Шалаш В. И. Ленина. Тот самый. Внутри нет Ленина, но снаружи его Зелёный кабинет и современный музей с экспозицией, посвящённой событиям 1917 года.

Мы поговорим о жизни окраин Петербурга — контрасте между блеском гламурных заведений и нищетой рабочих бараков.

Увидим место, где находился утраченный ныне вокзал одного из главных дачных направлений города.

Прогуляемся среди столетних домов и посетим один уникальный, накрытый стеклянным куполом

Выясним:

как свергали царя в «Игре престолов» 1917 года

почему и от кого Владимир Ильич бежал именно на эту поляну

где был Сталин и что в это время делал Троцкий

с кем прятался Ленин и как сложилась судьба рабочих, укрывавших вождя

и многое другое!

Организационные детали