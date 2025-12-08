Вас ждёт путешествие в «Игру престолов» 1917 года! Мы отправимся на старую границу с Финляндией — в последнее подполье Ильича. По пути исследуем район Чёрной речки и посёлок Разлив. С нами будет такса Мила — младший научный сотрудник музея «Шалаш В. И. Ленина». Она могла бы сама водить экскурсии, но у неё лапки.
Описание экскурсии
Район Чёрной речки. Здесь стрелялся Пушкин, выпивал Распутин и пел Шаляпин. И отсюда в своё последнее подполье отправился Владимир Ильич Ленин с товарищами.
Сарай Н. А. Емельянова, посёлок Разлив. Ныне фешенебельный пригород Петербурга, а когда-то тут жили рабочие Сестрорецкого завода.
Шалаш В. И. Ленина. Тот самый. Внутри нет Ленина, но снаружи его Зелёный кабинет и современный музей с экспозицией, посвящённой событиям 1917 года.
Мы поговорим о жизни окраин Петербурга — контрасте между блеском гламурных заведений и нищетой рабочих бараков.
Увидим место, где находился утраченный ныне вокзал одного из главных дачных направлений города.
Прогуляемся среди столетних домов и посетим один уникальный, накрытый стеклянным куполом
Выясним:
- как свергали царя в «Игре престолов» 1917 года
- почему и от кого Владимир Ильич бежал именно на эту поляну
- где был Сталин и что в это время делал Троцкий
- с кем прятался Ленин и как сложилась судьба рабочих, укрывавших вождя
и многое другое!
Организационные детали
- Едем на автомобиле Haval M6
- Отдельно оплачиваются входные билеты в сарай и в шалаш: по 200 ₽ — взрослые, по 100 ₽ — пенсионеры
- Выпить кофе можно в ресторане «Шалаш» (не относится к музею)
- С нами будет такса Мила. Часто водит со мной экскурсии, очень контактная и добрая. Любит сидеть на коленках и когда её чешут, но способна уважать личные границы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чёрная речка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 703 туристов
Гид, историк, реконструктор, аспирант, специалист по работе с молодёжью, организатор мероприятий. Или просто неравнодушный любитель истории родного края, который старается донести сложные вещи просто и интересно.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Групповая
до 15 чел.
Самые необычные квартиры Петербурга
Начало: СТ.М. «Звенигородская»
Расписание: ПН-ЧТ: 13:00. пт-вс: 13:00, 17:00
1309 ₽
1540 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость
Петропавловская крепость - не просто фон для фото, а сердце Петербурга. Узнайте её тайны и историю, погрузившись в атмосферу прошлого
Начало: На Иоанновском мосту
13 дек в 10:30
14 дек в 18:15
1100 ₽ за человека
-
20%
Групповая
Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: с 21 декабря 2020 ежедневной до 14 января 2021 года
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1040 ₽
1300 ₽ за человека