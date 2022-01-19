Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города

В свете праздничной иллюминации парадный Петербург становится еще прекраснее

4
41 отзыв
В свете праздничной иллюминации парадный Петербург становится еще прекраснее — это стоит увидеть собственными глазами! Предлагаем вам отправиться на автобусную прогулку по знаменитым проспектам, набережным и площадям в волшебном наряде из гирлянд и разноцветных фонариков.

Поговорим о рождественских традициях и, разумеется, сделаем несколько остановок в самых живописных местах, чтобы фотографии с этой экскурсии радовали вас еще долгие годы.
Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города
Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города
Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города
Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города
Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города

Что вас ожидает 🤩

  • Театральная площадь
  • Никольский собор
  • Смольный собор
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевская площадь
  • Невский проспект
  • Суворовский проспект
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Описание

Провожаем Старый год 2020 и встречаем Новый 2021 год
на экскурсии в Петербурге!
Новый год - это волшебное время, когда оживают любимые персонажи из сказок и Дед Мороз исполняет заветные желания. Новогодние афиши в СПб пестрят в это время разными предложениями, но уверяем Вас, что экскурсия "Новогодняя сказка" приятно разбавит веселые каникулы в Санкт-Петербурге.
На экскурсии мы поговорим о том, когда впервые была украшена ёлка и в каком дворце, когда появились ёлочные базары, о путанице в календарях, о рецептах салата "Оливье", шампанском Льва Голицына и многом другом. На Театральной площади речь пойдет о Снегурочке - сказочной красавице, исконно русском достоянии, являющей воплощением чистоты, юности и веселья. На Большой Морской вас ждет рассказ о подарках, которые дарили членам императорской семьи на Рождество и Новый год. На набережной поговорим об огнях телевышки Спб и ёлках из Книги рекордов Гиннесса.

Что вы увидите и узнаете на экскурсии:

  • Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные места города – Дворцовую и Исаакиевскую площади, Невский и Суворовский проспекты и многое другое.
  • Узнаете историю празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции разных народов.
  • Вас ждет персональное поздравление с Новым годом!

После экскурсии:

В праздничные дни после экскурсий Вы сможете посетить Новогодние и Рождественские ярмарки. Здесь у Вас будет возможность посмотреть развлекательную программу, попробовать сбитень и сфотографироваться с Дедом Морозом. В 2020 году Рождественские ярмарки откроются 19 декабря. Не забывайте, что эти ярмарки стали таким же ярким брендом, как Алые паруса и Белые ночи в Питере. На ярмарках можно увидеть и приобрести оригинальные подарки, предметы интерьера и дизайнерские украшения.
Большой популярностью пользуются сладкие подарки – подарочный шоколад в наборах с видами Санкт-Петербурга. Это хороший вариант, для тех кто ценит формулу «Все включено». Создатели коробочек уже позаботились, чтобы снаружи все было красиво, а внутри – очень вкусно. Коробочки с шоколадом и конфетами порадуют вас и ваших близких!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Остановки на маршруте
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: с 21 декабря 2020 ежедневной до 14 января 2021 года
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • . При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 41 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
8
3
5
2
3
1
4
Е
19 янв 2022
Всё прекрасно организовано! Чудесный гид! Огромное спасибо за полученное удовольствие. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
К
16 янв 2022
Экскурсия очень познавательная, очень удачно продуман маршрут, за 3 с небольшим часа предоставлена возможность увидеть самые красивые и значимые места.
Я
11 янв 2022
Вроде как заявлено что экскурсия по новогодним местам. При этом многие из них мы проехали мимо.
Но остановились возле Троицкого собора. Ничего против него не имею, он прекрасен. Но какое отношение имел к этой Экскурсии?
Рассказ экскурсовода был интересный
В
10 янв 2022
Здравствуйте. К сожалению ожидаемая Новогодняя экскурсия, в ввиду объективных и субъективных причин, превратилась в обзорную по Санкт-Петербургу. Ожидалось посещение мест установки ёлок, мест композиций новогодних украшений, но этого не было. К главной ёлке не смогли подъехать и вообще на тематику экскурсии почти не акцентировалось внимание. Спасибо.
О
9 янв 2022
Все очень понравилось. Супер профи Ксения. Приятная; эрудированная, лучшая подача информации.
Д
9 янв 2022
В целом нам все понравилось. Автобус был на месте вовремя, экскурсовод (не запомнила имя, молодой парень) - интересным. Про заезд в магазин были предупреждены предыдущими отзывами - ну что ж, это стандартная практика таких мероприятий, в конце концов, личное дело каждого - покупать там что-то или нет. Календарей нам никто не впаривал. Погуляли в Смольном соборе и на семимостье, вернулись на место четко в срок, несмотря на пробки. Пешком бы, да еще зимой, потратили бы намного больше сил и времени, чтобы все это увидеть.
О
9 янв 2022
Доброе утро! В целом всё хорошо, экскурсовод Ксения умничка!
И
9 янв 2022
В целом, экскурсия интересная. Много новой для меня информации о Петербурге.
Однако, экскурсия называется "Новогодний Петербург" и мы должны были в конце заехать на стрелку Васильевского острова и Дворцовую площадь. Но, увы, этого не произошло. Мы не увидели иллюминацию стрелки (говорят, что очень красиво) и, естественно, не увидели ёлку на Дворцовой (!!!).
h
8 янв 2022
В целом экскурсия понравилась. Хороший гид, красивые локации, удобный автобус. На сайте информация не полностью достоверная. Цена на билет указана на 50 рублей меньше (950) и место начала экскурсии указано другое (Невский 17).
К
8 янв 2022
Очень плохо! Автобус сломался, в итоге 1,5 часа простояли на одном месте в ожидании "чуда" в виде подменного автобуса, в итоге объявили что экскурсия закончена, мы с маленькими детьми плюнули и ушли не дождавшись когда нас заберут. Никто даже не извинился! Я уже не говорю про зря потраченные деньги! По самой экскурсии из того что успели посмотреть и услышать - из новогоднего там действительно, только естественно украшенный город, все объекты стандартные. Гид (Ксения) себя явно считает экспертом юмора, ни одна её шутка даже не улыбнула, вообще непонятно для чего этот глупый юмор, в экскурсии, которая якобы "посвящена новогоднему Петербургу". Потом после поломки автобуса "потащила" туристов в партнерский магазин, перебегая дорогу кординально нарушая ПДД, люди с детьми очень "эпично" перебегали дорогу под сигналы несущихся авто, это трындец. В общем от вчерашнего вечера, 07.01.2022 сплошной негатив, зря не приняли во внимание предыдущие отзывы! К этому организатору больше ни ногой!
Л
7 янв 2022
Не принимая во внимание красоту новогоднего Питера, экскурсию несомненно сделала экскурсовод Ксения,за что ей ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Ксения нам подняла настроение и сделала наш день ярким,интересным и насыщенным эмоциями и новой информацией. Очень классный гид- мастер своего дела👍
С
7 янв 2022
Экскурсия познавательная. Роману экскурсоводу большой респект 👍рассказывал все подробно. Не чего не навязывали, в магазине зефира. Хочешь покупай хочешь не бери.
Р
6 янв 2022
13 мин в начале экскурсии рассказывали про календари и книги об СПб, которые надо продать, 35 мин потратили на сувенирную лавку. В результате всего 2 остановки: 15 мин на дворцовой и 5! мин у Исаакиевского. Из обещанных 3 часов экскурсия длилась около 2 часов за вычетом маркетинговых акций. Немного разочарована, не ожидала такого в культурной столице.
А
6 янв 2022
Обычная обзорная экскурсия по вечернему городу в автобусе с тонированными окнами. Не показали даже заявленную Дворцовую площадь.
Ю
6 янв 2022
Замечательная экскурсия. Но одно замечание. О блюдах на столе в новый год у Петербуржцев в 1800 году. Коньяк простой люд не пил и селёдку под шубой не делал, так как ее придумали в 1782 году немцы. А майонез в Росси появился в1936 году примерно. А остальная экскурсия просто супер.
Ещё 26 отзывов

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