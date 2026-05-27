Его нужно увидеть с воды! Санкт-Петербург на катере

Фонтанка, Мойка, Крюков канал и парадные виды Северной столицы - в приватном формате
Это прогулка по рекам и каналам Петербурга на современном катере в стиле минимализма.

Вы увидите город с воды, сможете выбрать атмосферу поездки под себя и провести время только своей компанией — без посторонних.
Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Прогулка по рекам и каналам Петербурга

Маршрут проходит по Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу — с видами на исторические набережные, мосты и знаковые здания города.

Крюков канал и Семимостье

Увидите один из самых атмосферных районов Петербурга, Никольский морской собор и Мариинский театр.

Мойка и дворцы Петербурга

Пройдёте мимо Юсуповского дворца, Синего моста, Строгановского дворца и других парадных зданий центра.

Фонтанка

По пути встретятся Чижик-Пыжик, Аничков мост, Михайловский замок, дворцы и доходные дома Петербурга.

На борту:

  • пледы
  • столик
  • бокалы
  • Bluetooth-система
  • тент на случай непогоды
  • спасательные жилеты

Организационные детали

  • Старт и финиш — причал на набережной реки Фонтанки
  • У меня есть более продолжительные маршруты — см. галерею. Стоимость уточняйте в переписке
  • Прогулка подойдёт для фотосессий, свиданий, дней рождения и семейного отдыха
  • Возможна отмена из-за ограничений во время городских мероприятий

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Если вы планируете посетить Петербург, то один из гештальтов, который вам обязательно нужно закрыть здесь, — прогулка по рекам и каналам. Если вам хочется прочувствовать атмосферу города, ни на что не
отвлекаясь, забронируйте уютный и минималистичный катер «Орион». В отличие от водных трамвайчиков, он может ходить по городу при любом уровне воды. Это значит, что, в случае непогоды, рисков остаться без прогулки почти нет. Если вы планируете романтическую или семейную прогулку, встречу с друзьями или девичник — мой катер идеально для этого подойдёт.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

