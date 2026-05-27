Это прогулка по рекам и каналам Петербурга на современном катере в стиле минимализма.
Вы увидите город с воды, сможете выбрать атмосферу поездки под себя и провести время только своей компанией — без посторонних.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
Маршрут проходит по Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу — с видами на исторические набережные, мосты и знаковые здания города.
Крюков канал и Семимостье
Увидите один из самых атмосферных районов Петербурга, Никольский морской собор и Мариинский театр.
Мойка и дворцы Петербурга
Пройдёте мимо Юсуповского дворца, Синего моста, Строгановского дворца и других парадных зданий центра.
Фонтанка
По пути встретятся Чижик-Пыжик, Аничков мост, Михайловский замок, дворцы и доходные дома Петербурга.
На борту:
- пледы
- столик
- бокалы
- Bluetooth-система
- тент на случай непогоды
- спасательные жилеты
Организационные детали
- Старт и финиш — причал на набережной реки Фонтанки
- У меня есть более продолжительные маршруты — см. галерею. Стоимость уточняйте в переписке
- Прогулка подойдёт для фотосессий, свиданий, дней рождения и семейного отдыха
- Возможна отмена из-за ограничений во время городских мероприятий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Если вы планируете посетить Петербург, то один из гештальтов, который вам обязательно нужно закрыть здесь, — прогулка по рекам и каналам. Если вам хочется прочувствовать атмосферу города, ни на что не
от 7500 ₽ за экскурсию