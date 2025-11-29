Вы сможете насладиться красотой и величием дворцовых интерьеров, узнать интересные факты из истории дворца и его обитателей.
Наши профессиональные гиды проведут для вас увлекательную экскурсию, ответят на все ваши вопросы и помогут погрузиться в атмосферу прошлого.
Наши профессиональные гиды проведут для вас увлекательную экскурсию, ответят на все ваши вопросы и помогут погрузиться в атмосферу прошлого.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЭта экскурсия подходит для вас, если вы еще не бывали в г. Пушкин, он же Царское Село, там же Екатерининский парк и Екатерининский дворец. Или, возможно, вы бывали в Пушкине раньше, но до открытия отреставрированной Янтарной комнаты, которую по праву называют восьмым чудом света. Дорога из Санкт-Петербурга в г. Пушкин проходит по Московскому проспекту через район с великолепной архитектурой советского ампира. Гид покажет вам, где заканчивается Санкт-Петербург, переходя в Петроград и затем Ленинград. Вы увидите монумент героическим защитникам Ленинграда, Пулковские высоты, где расположена Санкт-Петербургская обсерватория и многое другое. В Пушкине, поскольку экскурсия индивидуальная, ваш личный гид сможет рассказать вам о “внутренней кухне” и быте обитателей Екатерининского дворца, проведет самыми красивыми аллеями парка, расскажет о том, какие развлечения в нем устраивали, как использовали парковые павильоны и почему настоящий Эрмитаж находится именно здесь. Если будет желание, после экскурсии вы можете остаться самостоятельно гулять в Пушкине, изучать соседний парк Александрию, посетить Александровский дворец, где жила семья императора Николая II, и потом вернуться в город. Важная информация:
- Обратите внимание, что непосредственно во Дворце экскурсию проведет гид Дворца • Экскурсия начинается в Царском селе (Екатерининский парк). Встреча с гидом состоится по договоренности в зависимости от способа, которым вы добираетесь в Царское Село.
- Продолжительность экскурсии 2-2.5 часа. Вместе с трансфером около 4 ч.
Проведение экскурсии возможно в любой день кроме вторника с 9:00 до 15:00 включительно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Трансфер
Место начала и завершения?
Екатерининский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии возможно в любой день кроме вторника с 9:00 до 15:00 включительно.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обратите внимание, что непосредственно во Дворце экскурсию проведет гид Дворца
- Экскурсия начинается в Царском селе (Екатерининский парк). Встреча с гидом состоится по договоренности в зависимости от способа, которым вы добираетесь в Царское Село
- Продолжительность экскурсии 2-2.5 часа. Вместе с трансфером около 4 ч
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Групповая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2925 ₽
3250 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Автобусная экскурсия в Пушкин: Екатерининский дворец и Янтарная комната
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2340 ₽
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В Царское Село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната и Французский парк
Начало: По договоренности в центре города
Расписание: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
15 500 ₽ за всё до 3 чел.