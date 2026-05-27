Экскурсия и мастер-класс на фабрике пирожных макарон в Санкт-Петербурге

В чём тайна идеального макарона? Его совершенство — в балансе: хрупкий снаружи, нежный внутри. В сердце — шоколадный ганаш, ягодные пюре, ореховые пасты или даже благородные сыры. При лёгком нажатии шапочка покрывается паутинкой. Ммм… Сначала вы увидите, как всё это создаётся, а потом сами сотворите ваши уникальные макароны.
Описание мастер-класса
- Вы узнаете историю создания макарона и его секреты.
- Понаблюдаете за производственными процессами на современной кондитерской фабрике.
- Создадите свой уникальный набор десертов.
- Сделаете фото в роли искусного кондитера.
- Получите подарочный набор макарон.
Организационные детали
- Дети до 12 лет посещают экскурсию в сопровождении взрослых.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 4-ом Предпортовом проезде
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы уникальная в России фабрика, специализирующаяся на производстве настоящих пирожных макарон. С 2017 наша команда создаёт изысканные десерты по оригинальным рецептам, применяет современные технологии и творческий подход во всём. Приглашаем вас на экскурсию по фабрике: увидеть процесс создания и магию своими глазами, открыть мир изысканного десерта! На мастер-классе вы создадите свой уникальный авторский набор десертов и получите сладкий подарок.
