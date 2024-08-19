На неспешной, но насыщенной прогулке вы и ваши дети познакомятся с историей Летнего сада и творчеством Крылова. Вы увидите античные статуи, дворец Петра I и экзотические растения.
Играя, дети узнают, какие животные жили в мастерской автора памятника баснописцу, почему так прославлена в поэзии решётка Летнего сада и правда ли, что Пушкин гулял здесь в тапочках.
Играя, дети узнают, какие животные жили в мастерской автора памятника баснописцу, почему так прославлена в поэзии решётка Летнего сада и правда ли, что Пушкин гулял здесь в тапочках.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Я проведу вас по тенистым аллеям Летнего сада и расскажу об истории его создания. Через игру и загадки вы раскроете секреты улыбок и предметов в руках античных статуй и разберётесь в названиях фонтанов. А ещё:
- Рассмотрите вазу эльфдаленского порфира — подарок Николаю I от шведского короля
- Увидите, как прекрасна знаменитая кружевная решётка Фельтена, которой восхищались приезжие и посвящали стихи
- Найдёте памятник Ивану Крылову и посидите с дедушкой русских басен, обменявшись с ним неслышным диалогом
- Полюбуетесь экзотическими растениями в Малой оранжерее и оцените резиденцию Петра I, где император работал, читал и отдыхал
Организационные детали
- Экскурсия-игра будет интересна детям от 6 лет и их родителям
- Можете взять с собой книги стихов и басен Ивана Крылова, чтобы почитать с детьми на скамейке у памятника
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 51 туриста
Пpиветcтвую, увaжaeмые путешественники! С рaдocтью стану вашим проводником. Я победитeль городского конкурса экскуpcoводов — мои знания и опыт позволят открыть вам самое ценное. В своей работе ориентируюсь, прежде всего, на пожелания гостей — уверена, мы найдём общий язык и подружимся.Задать вопрос
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