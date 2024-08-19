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На неспешной, но насыщенной прогулке вы и ваши дети познакомятся с историей Летнего сада и творчеством Крылова. Вы увидите античные статуи, дворец Петра I и экзотические растения.



Играя, дети узнают, какие животные жили в мастерской автора памятника баснописцу, почему так прославлена в поэзии решётка Летнего сада и правда ли, что Пушкин гулял здесь в тапочках.