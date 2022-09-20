ежедневно в 15:30

Когда вы уже нагулялись по глянцевым площадям и набережным, самое время увидеть живой непарадный Питер. Для этого приглашаем вас не просто на экскурсию по дворам и парадным, но на прогулку-игру. Наблюдая, слушая и отвечая на вопросы, вы узнаете о прошлом и настоящем доходных домов и особняков. Услышите о старинных профессиях и устройстве города, а заодно посоревнуетесь за приз!

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Описание

Что вас ожидает

Игра, которая увлечет каждого

Мы совместили популярный формат интеллектуальных игр и экскурсию — так и взрослые, и дети лучше прочувствуют повседневную жизнь нашего города тогда и сейчас. В процессе вам предстоит отвечать на вопросы и выполнять задания на внимательность. За правильные ответы выдаются жетоны с баллами, а в конце победитель получает приз.

А что увидим?

В начале прогулки вы прогуляетесь по району Достоевского. Посетите потрясающую голубую парадную Каншина, богатейшего человека своей эпохи. Затем по плану череда проходных дворов, дом-пряник (собственный дом архитектора Никонова в неорусском стиле) и доходный дом купца Елисеева. Будут и другие атмосферные дворики, а завершится экскурсия у дома, где жил Сергей Довлатов и другие представители ленинградской интеллигенции.

Лишь часть интересных фактов, которые вы узнаете:

Откуда появилось слово «парадная» и чем она отличается от подъезда

Как по фасаду дома вычисляли стоимость жилья

Как выглядели конюшни и дореволюционные холодильники

Где петербуржцы стирали и сушили белье

Что из себя представлял первый общественный транспорт Петербурга

Какой продукт ежедневно употреблял император Николай II

Как связаны Фёдор Достоевский и Роман Абрамович

А еще вы научитесь определять год постройки дома по флюгеру и находить коммунальные квартиры. Посчитаете всех львов, атлантов и кариатид на фасадах и поучаствуете в аттракционе «пройди через темную подворотню и останься цел и невредим».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид Виталий из нашей команды.

Дополнительные расходы