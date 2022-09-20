ежедневно в 15:30

Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера

Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся

5
11 отзывов
Когда вы уже нагулялись по глянцевым площадям и набережным, самое время увидеть живой непарадный Питер. Для этого приглашаем вас не просто на экскурсию по дворам и парадным, но на прогулку-игру. Наблюдая, слушая и отвечая на вопросы, вы узнаете о прошлом и настоящем доходных домов и особняков. Услышите о старинных профессиях и устройстве города, а заодно посоревнуетесь за приз!
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
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Описание

Что вас ожидает

Игра, которая увлечет каждого

Мы совместили популярный формат интеллектуальных игр и экскурсию — так и взрослые, и дети лучше прочувствуют повседневную жизнь нашего города тогда и сейчас. В процессе вам предстоит отвечать на вопросы и выполнять задания на внимательность. За правильные ответы выдаются жетоны с баллами, а в конце победитель получает приз.

А что увидим?

В начале прогулки вы прогуляетесь по району Достоевского. Посетите потрясающую голубую парадную Каншина, богатейшего человека своей эпохи. Затем по плану череда проходных дворов, дом-пряник (собственный дом архитектора Никонова в неорусском стиле) и доходный дом купца Елисеева. Будут и другие атмосферные дворики, а завершится экскурсия у дома, где жил Сергей Довлатов и другие представители ленинградской интеллигенции.

Лишь часть интересных фактов, которые вы узнаете:

  • Откуда появилось слово «парадная» и чем она отличается от подъезда
  • Как по фасаду дома вычисляли стоимость жилья
  • Как выглядели конюшни и дореволюционные холодильники
  • Где петербуржцы стирали и сушили белье
  • Что из себя представлял первый общественный транспорт Петербурга
  • Какой продукт ежедневно употреблял император Николай II
  • Как связаны Фёдор Достоевский и Роман Абрамович

А еще вы научитесь определять год постройки дома по флюгеру и находить коммунальные квартиры. Посчитаете всех львов, атлантов и кариатид на фасадах и поучаствуете в аттракционе «пройди через темную подворотню и останься цел и невредим».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид Виталий из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Посещение парадной Дехтеринского, одной из самых красивых в городе — 100 руб. /человека
  • По желанию в конце прогулки посещение высокой колокольни, с которой открывается невероятный вид на центр Петербурга — 300 руб. /человека

ежедневно в 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
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1
Е
20 сен 2022
Очень понравилась экскурсия, было здорово узнавать что-то новое, ходить по парадным и дворам, а также получать баллы за интересные вопросы))2 часа пролетели незаметно!!
О
19 сен 2022
Самый большой плюс экскурсии - вовлеченность. Уже порекомендовала подруге!
Елена
19 сен 2022
Супер экскурсия! Очень понравилась
т
16 сен 2022
Необыкновенная экскурсия, не стандартная, удивительная, самая лучшая из всех увиденных! Виталию огромное спасибо за интересную подачу материала, вы нас зажгли, было безумно интересно и весело! Столько
нового увидели, хотя вроде уже все пересмотрели, а тут столько нового, удивительного!!! Всем рекомендую данную экскурсию-квиз! Будете впечатлены!
Необыкновенная экскурсия, не стандартная, удивительная, самая лучшая из всех увиденных! Виталию огромное спасибо за интересную подачу
Е
14 сен 2022
Впервые в Питере, но это уже была далеко не первая экскурсия за три дня и хочу сказать, что одна из лучших! Большое спасибо Виталию за нестандартный подход. Во время всего маршрута мы не только слушали, но и отвечали на вопросы, это действительно не банально) Все были вовлечены в процесс, в конце одного победители ждал приятный бонус, он действительно очень приятный ☺️ Организовано все от и до. Однозначно рекомендую и будем обращаться ещё!
Впервые в Питере, но это уже была далеко не первая экскурсия за три дня и хочуВпервые в Питере, но это уже была далеко не первая экскурсия за три дня и хочуВпервые в Питере, но это уже была далеко не первая экскурсия за три дня и хочуВпервые в Питере, но это уже была далеко не первая экскурсия за три дня и хочу
Анна
12 сен 2022
Эта экскурсия для меня однозначно в топе из тех экскурсий, на которых я побывала в Санкт-Петербурге! Во-первых, подача материала -интересно, увлекательно, не избито, гид с тобой в контакте -с охотой и увлечением отвечает на вопросы! Во-вторых, сам формат экскурсии подразумевает полное погружение и максимальное внимание даже к мелочам! Ну и места, конечно же, будут находкой как туристам, там и местным жителям! Виталию, спасибо! Вернёмся точно ещё!
Эта экскурсия для меня однозначно в топе из тех экскурсий, на которых я побывала в Санкт-Петербурге!Эта экскурсия для меня однозначно в топе из тех экскурсий, на которых я побывала в Санкт-Петербурге!
А
11 сен 2022
Все очень понравилось! Гид с самого начала вовлек нас в интерактивную интересную игру. Экскурсия прошла ненавязчиво и познавательно. Всем советуем;)
М
7 сен 2022
Были с мужем, нам очень понравилось. На данный момент из всех экскурсий, которые мы посетили, данная понравилась больше всего. Огромное спасибо Виталию, с ним было очень интересно, легко, познавательно! Время пролетело незаметно. Форма игры это гениально, потому что на протяжении всей экскурсии мы были включены в процесс. Спасибо еще раз 🙏🏻🙏🏻
А
30 авг 2022
Благодарю Виталия за интересную и познавательную экскурсию, нестандартную подачу материала, не перегруженного датами, цифрами и историческими событиями. Экскурсия полностью соответствует описанию. Несложные задания позволяют максимально включиться в процесс и удерживают внимание все 2 с лишним часа. Маршрут не утомительный, без длинных переходов, время пролетает незаметно. В городе не первый раз, бывали на многих экскурсиях, но на этой узнали некоторые новые термины. Очень рекомендую посетить!
Гузель
11 авг 2022
Мы были на экскурсии маленькой компанией)) 2 взрослых, 2 детей 8 лет и 2 подростков, все разные))) но Виталий нашёл подход к каждому)) интересная подача информации, никаких скучных "посмотрите налево там то-то, посмотрите направо там то-то")) всё проходило в формате квеста и викторины, мы зарабатывали баллы)) мы прошли в закрытые дворы и парадные) узнали как жили в 19 веке питерцы, богатые и бедные… что изменили в облике дома потом в советское время, но остались следы прошлого… если вы тоже хотите это узнать- то обязательно сходите на экскурсию к Виталию))) мы были дважды и планируем на следующий приезд ещё сходить))) спасибо, Виталий!!!
Мы были на экскурсии маленькой компанией)) 2 взрослых, 2 детей 8 лет и 2 подростков, все
Анастасия
8 авг 2022
Хочется поблагодарить Виталия за отличную,познавательную,необычную интерактивную экскурсию по нашим двориками и парадным!!!! Узнали много интересного,играли, отвечали на вопросы, радовались,как дети! Эмоций море! Живёшь в Петербурге и многое не знаешь! Но Виталий поведал таки много тайн из истории города! Всем буду советовать его экскурсии и ещё приду на «Неформальный»! Молодцы,ребята! Побольше бы таких интерактивных, познавательных походов по любимому городу! 😉

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