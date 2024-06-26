читать дальше незаметно, хотя вначале мы предупредили Виталия, что вряд ли выдержим 2,5 часа)) очень атмосферно и интерактивно! Спасибо большое за проведенное время на Васильевском острове!

Это скорее даже не экскурсия, а приятная неспешная прогулка с интересным рассказчиком! Были вдвоем с дочерью (10 лет). Время пролетело