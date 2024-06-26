1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Приглашаем на интерактивную экскурсию по Васильевскому острову. Вас ждут загадки, интересные истории и соревнования за призы. Подходит для взрослых и детей
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разгадать Петербург - экскурсия-квиз по проходным дворам и парадным
Пройтись по сквозным дворам, найти коммуналки по окнам и раскрыть тайны города на весёлой прогулке
Начало: У метро «Владимирская»
Завтра в 08:30
30 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Верю - не верю! Экскурсия-квиз по проходным дворам и переулкам Петербурга
Распознать блеф и изучить город на весёлой прогулке-игре
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 июня 2024Это скорее даже не экскурсия, а приятная неспешная прогулка с интересным рассказчиком! Были вдвоем с дочерью (10 лет). Время пролетело
- ЕЕлена24 июня 2024Прекрасная экскурсия, особенно если вы путешествуете с детьми и не любите занудства))) 2 часа пролетели незаметно, информация доносится легко и
- VVictoria21 июня 2024Замечательная экскурсия, особенно тем кто планирует посещать ее с детьми. И взрослые, и дети были вовлечены в процесс. Очень круто. Привезли из Питера новые знания.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квизы»
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