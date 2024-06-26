Квизы – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Квизы» в Санкт-Петербурге, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Приглашаем на интерактивную экскурсию по Васильевскому острову. Вас ждут загадки, интересные истории и соревнования за призы. Подходит для взрослых и детей
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Разгадать Петербург - экскурсия-квиз по проходным дворам и парадным
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Разгадать Петербург - экскурсия-квиз по проходным дворам и парадным
Пройтись по сквозным дворам, найти коммуналки по окнам и раскрыть тайны города на весёлой прогулке
Начало: У метро «Владимирская»
Завтра в 08:30
30 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Верю - не верю! Экскурсия-квиз по проходным дворам и переулкам Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Верю - не верю! Экскурсия-квиз по проходным дворам и переулкам Петербурга
Распознать блеф и изучить город на весёлой прогулке-игре
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Это скорее даже не экскурсия, а приятная неспешная прогулка с интересным рассказчиком! Были вдвоем с дочерью (10 лет). Время пролетело
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    незаметно, хотя вначале мы предупредили Виталия, что вряд ли выдержим 2,5 часа)) очень атмосферно и интерактивно! Спасибо большое за проведенное время на Васильевском острове!

    Это скорее даже не экскурсия, а приятная неспешная прогулка с интересным рассказчиком! Были вдвоем с дочерьюЭто скорее даже не экскурсия, а приятная неспешная прогулка с интересным рассказчиком! Были вдвоем с дочерью
  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Прекрасная экскурсия, особенно если вы путешествуете с детьми и не любите занудства))) 2 часа пролетели незаметно, информация доносится легко и
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    весело, и взрослые и дети остались довольны. Особенно я, потому что для детей была открыта новая сторона экскурсий, и не отбила окончательно желание их посещать. Спасибо огромное Виталию за организацию!

    Прекрасная экскурсия, особенно если вы путешествуете с детьми и не любите занудства))) 2 часа пролетели незаметноПрекрасная экскурсия, особенно если вы путешествуете с детьми и не любите занудства))) 2 часа пролетели незаметноПрекрасная экскурсия, особенно если вы путешествуете с детьми и не любите занудства))) 2 часа пролетели незаметноПрекрасная экскурсия, особенно если вы путешествуете с детьми и не любите занудства))) 2 часа пролетели незаметноПрекрасная экскурсия, особенно если вы путешествуете с детьми и не любите занудства))) 2 часа пролетели незаметноПрекрасная экскурсия, особенно если вы путешествуете с детьми и не любите занудства))) 2 часа пролетели незаметноПрекрасная экскурсия, особенно если вы путешествуете с детьми и не любите занудства))) 2 часа пролетели незаметно
  • V
    Victoria
    21 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Замечательная экскурсия, особенно тем кто планирует посещать ее с детьми. И взрослые, и дети были вовлечены в процесс. Очень круто. Привезли из Питера новые знания.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квизы»

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  9. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Квизы" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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