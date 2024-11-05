Киноманы и любители старых советских фильмов, эта экскурсия для вас! Гуляя по известной киностудии, вы увидите декорации и костюмы из любимых фильмов детства: «Шерлок Холмс», «Человек-амфибия», «Золушка» и не только.
Мы пройдём по коридорам, где когда-то гуляли Балабанов, Герман и Товстоногов, и осмотрим места съёмок культовых картин.
Мы пройдём по коридорам, где когда-то гуляли Балабанов, Герман и Товстоногов, и осмотрим места съёмок культовых картин.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Гараж с действующей ретро техникой
- Съёмочный павильон
- Костюмы из легендарных кинолент
- Комнату Шерлока Холмса
Гид расскажет, как создавали и монтировали кино в 20 веке и как это происходит сейчас. Будет много шокирующих фактов о советских фильмах и режиссёрах. Например, как Ленфильм связан с Элизабет Тейлор и какой фильм студии получил специальный приз на Каннском фестивале.
Организационные детали
- Маршрут может меняться в зависимости от мероприятий в объекте
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- За сутки до экскурсии будет выслана информацию о месте сбора и сопровождающем
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 16 лет
|1350 ₽
|Пенсионеры
|1400 ₽
|Студенты
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каменноостровском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1125 туристов
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 ноя 2024
Поверхностное путешествие по киностудии. Надо доработать формат экскурсий. Для кругозора норм.
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